SKV verabschiedet erfolgreiches Jahr

Vereinsleben: Traditionelles Weihnachtskegeln beim SKV Rot Weiß Zerbst zwischen den Feiertagen. Robert und Anja Heydrich mit „Familienerfolg“. Dank an Mitglieder, Unterstützer und Sponsoren.

zerbst. - Traditionell verabschiedeten sich die Mitglieder des SKV Rot Weiß Zerbst zwischen Weihnachten und Neujahr gemeinsam vom ablaufenden Jahr. Am 27. Dezember geschah dies mit dem Weihnachtskegeln und dem anschließenden gemeinsamen gemütlichen Beisammensein im „Stadtwerke Kegelsportcenter“ am Zerbster Schützenplatz.

Am Nachmittag sollten eigentlich die Kinder und Jugendlichen um ihre Weihnachtsmeister kegeln, aber es kamen wegen einiger Absagen, teils ärgerlicherweise auch ohne Ankündigung und Absage, nur zwei Kinder. „Alles war gut vorbereitet, kleine Geschenke und leckeres Essen standen bereit. Schade“, ärgerte sich Jugendtrainer Patrick Dolch.

Ab 16 Uhr starteten dann aber die Erwachsenen in ihren kleinen Kegelwettstreit über 40 Wurf (10 Volle, 10 Räumer, 10 Volle, 10 Räumer) um die begehrten Trophäen „SKV-Weihnachtsfrau“ und „SKV-Weihnachtsmann“.

Kompletter Familienerfolg

Ein Tisch voller kleiner Preise und zwei weihnachtliche „Pokale“ waren organisiert worden. Zwar waren die „Stars“ der ersten Männer-Mannschaft nicht am Start, aber die Bundesliga-Frauen, das Zweitliga-Team der Männer und viele weitere Wettkampf- und Freizeitkegler waren zahlreich vertreten und kämpften um gute Ergebnisse.

Am Ende gab es einen „kompletten Familienerfolg“ für Robert und Anja Heydrich. Robert Heyd-rich gewann überlegen die Männer-Konkurrenz mit starken 227 Kegeln und Anja Heydrich dominierte den Wettkampf bei den Frauen mit 193 Kegeln. Sie wurde allerdings von ihren Team-Kolleginnen Petra Böhner (185) und Maria Wassersleben (183) mächtig gefordert.

Robert Heydrich, der viele Jahre sehr erfolgreich für den SKV kegelte und jetzt den Erstliga-Aufstieg mit Mücheln anpeilt, wurde mit seinem überragenden Ergebnis unangefochten „Weihnachtsmann“ des SKV 2023.

Als letzter Starter bewies Martin Herold, Co-Trainer und sportlicher Leiter des Erstliga-Teams, dass er, trotz sonst weniger Kegelzeiten auf der Bahn, nichts von seinem Können verlernt hat. Er überflügelte mit 212 Kegeln noch Stefan Heckert (208) und Thomas Zander (206) und wurde Zweiter.

Doch das Sportliche war für die Akteure des Abends zwar nicht unwichtig, aber eher zweitrangig. „Es ist immer wieder schön, so viele Vereinsmitglieder gemeinsam hier versammelt zu sehen. Das abgelaufene Jahr war trotz aller Herausforderungen wieder sehr erfolgreich und ich danke allen Mitgliedern für ihr Engagement im Verein und allen Unterstützern, Helfern im und außerhalb des Vereins und unseren treuen Sponsoren für die Hilfe auch in wirtschaftlich teils schwierigen Zeiten“, brachte SKV-Präsident Lothar Müller den Hauptanlass für das Weihnachtskegeln auf den Punkt.

Gemütlicher Abschied

Und in diesem Sinne wurde dann auch gemütlich bei Speis und Trank zusammen gesessen, über das Kegeln und vieles andere erzählt und viel gelacht. So wurde beim SKV traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr Abschied genommen vom vergangenen Jahr in der Hoffnung auf ein friedliches und ebenso erfolgreiches 2024.

Am 13. Januar geht es wieder mit den Punktspielen weiter. Da startet die Rückrunde. Die erste Männermannschaft reist zum Aufsteiger nach Mörfelden. Die Zweite erwartet den Tabellenführer der 2. Bundesliga Ost, den SV Geiseltal Mücheln. Die Frauen erwarten am 14. Januar den Bundesliga-Dritten SV Pöllwitz.

https://www.skv-rot-weiss-zerbst.de/