Sport Turnen Zerbsterinnen erkämpfen zwei Titel

Am vergangenen Samstag war die Sporthalle „Zur Jannowitzbrücke“ voll ausgebucht. Grund war, dass die Turner aus Sachsen-Anhalt ihre Landesbesten im Gerätturnen in den Pflichtklassen P3 und P4 ermittelten. Für den ausrichtenden TSV Rot-Weiß Zerbst um Trainerin Sandra Schmied und ihr Team war es eine Premiere, die sehr gut gelang. Was die kleinen Mädchen den zirka 200 Zuschauern an den vier Geräten boten, war eindrucksvoll und zauberhaft.