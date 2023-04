Die Garitzer, hier mit Torschütze Maximilian Schulze (Nr. 7) und Marian Carow (r.), gaben alles und verkauften sich gegen den hohen Favoriten aus Zerbst teuer. Trotz Niederlage verließen die Platzherren das Feld am Ende mit erhobenem Haupt.

Garitz/Zerbst - Egal wo man sich nach dem Abpfiff des Unparteiischen Tobias Burg (Roßlau) umschaute, am Ende gab es überall zufriedene Gesichter. Während sich die Rot-Weißen über den dritten Finaleinzug in Folge freuten, herrschte beim Underdog Fortschritt Garitz große Zufriedenheit darüber, alles gegeben zu haben und nicht unter die Räder geraten zu sein. Erstmals hatte der Kreisoberligist im Cup-Wettbewerb das Halbfinale erreicht und sich vor 250 Zuschauern in heimischen Gefilden „Am Weinberg“ achtbar aus der Affäre gezogen. Für den Außenseiter, der nach Spielschluss mit Bengalos von den eigenen Anhängern vom Feld verabschiedet wurde, war es das erhoffte Fußballfest.