Sonntag wurde auch in Zerbst daran erinnert: Frieden und Freiheit sind nicht selbstverständlich.

Zerbst - In diesem Jahr sollte der Volkstrauertag für einen Wandel der Gedenkkultur mit dem Tenor „die Erinnerung an die nächste Generation weitergeben“ stehen, wandte sich der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann an die, die Sonntag zum Gedenken auf den Heidetorfriedhof gekommen waren.