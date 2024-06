Fahrraddiebstahl Magdeburg Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei stellt mutmaßlichen Fahrraddieb

Zwei Fahrräder wurden am Donnerstag in der Virchowstraße in Magdeburg gestohlen. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei einen Beschuldigten stellen. Welche Beweismittel die Beamten in seinem Rucksack fanden.