Craft Beer Festival in Magdeburg: Was man zur diesjährigen Ausgabe wissen muss

An diesem Wochenende findet in Magdeburg das siebente Getränkefeinkost Craft Beer Festival statt.

Magdeburg/DUR. - Bier gilt in Deutschland als Kulturgut und ist allgemein als Nationalgetränk bekannt. In Magdeburg können in den kommenden Tagen beim siebenten Getränkefeinkost Craft Beer Festival nun 80 verschiedene Sorten probiert werden. Wir haben zusammengefasst, was man zu der Veranstaltung alles wissen muss.

Wann findet das Craft Beer Festival in Magdeburg statt?

Bereits am Donnerstagabend, dem 13. Juni, geht es mit dem Craft Beer Festival los. Im Buckauer Brauhaus "Brewckau" findet ab 20 Uhr die Kick-off-Party statt. Der Eintritt ist kostenlos.

Eröffnet wird das Craft Beer Festival von der Mashsee Brauerei aus Hannover. Diese schenkt zur Einstimmung das diesjährige Festivalbier als eigene Kreation aus den Fässern von Magdeburger Hobbybrauern aus.

Am Freitag und Samstag zwischen 13 und 23 Uhr findet dann in der Schweizer Milchkuranstalt der große Festakt statt. Dann wird im Biergarten am Fürstenwall das bisher einzige Craft Beer Festival Sachsen-Anhalts gefeiert.

Craft Beer Festival in Magdeburg: Was kostet der Eintritt?

Anders als bei herkömmlichen Veranstaltungen verkauft das Craft Beer Festival keine herkömmlichen Tickets. Stattdessen erwerben Besucher einmalig ein Festival-Glas für 10 Euro. Aus diesem können dann auch direkt die handwerklich hergestellten Biere getrunken werden.

Was ist eigentlich Craft Beer?

Wortwörtlich übersetzt heißt Craft Beer so viel wie "handwerklich hergestelltes Bier". Da in Deutschland dazu aber so ziemlich jedes großes Brauhaus gehören würde, handelt es sich bei "Craft Beer" im speziellen Sinne um kleinere Brauereien, welche das Produkt Bier weiterentwickeln wollen. Dazu werden äußerst kreative Varianten gebraut, zum Beispiel mit dem Zusatz von Kaffee- oder Kakaobohnen im Brauprozess.

Wird beim Craft Beer Festival in Magdeburg Musik gespielt?

Am Freitag sorgen das DJ-Duo Monopiraten und der Shanty-Chor Magdeburg für Stimmung. Am Samstagabend spielen "Die fabelhaften Buckau Boys" in der Schweizer Milchkuhanstalt und wollen die Gäste so auf die Tanzfläche bringen.

Craft Beer Festival in Magdeburg: Welche Brauereien nehmen teil?

Folgende Brauereien werden, laut Angaben des Veranstalters, ihre Kreationen bei der diesjährigen Ausgabe des Craft Beer Festivals präsentieren: