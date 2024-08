Bis zu 2.500 Menschen feierten gemeinsam den Christopher Street Day in Magdeburg. Der CSD lockte aber auch rechte Gruppierungen an.

Magdeburg. - Mit bis zu 8.000 Menschen will Magdeburg am Samstag den Christopher Street Day feiern. 13 Uhr soll die Demo am Alten Markt starten. Rechte Gruppierungen wollen dagegen halten und sind ebenfalls in Magdeburg vor Ort.

CSD-Parade in Magdeburg für mehr Queer-Rechte. (Kamera: Thomas Schulz, Stefan Harter, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz)

Am Bahnhof Neustadt sind etwa 250 Personen, die gegen den CSD in Magdeburg protestieren wollen.

Circa 250 Personen haben sich am Bahnhof Neustadt in Magdeburg zum Protest gegen den CSD eingefunden. Foto: Thomas Schulz

Verbale Auseinandersetzungen bei CSD in Magdeburg

Sie befinden sich hinter Polizeigittern. Auch Gegenprotest ist vor Ort. Die Kundgebungen zum Christopher Street Day beginnen um 12 Uhr am Alten Markt in Magdeburg. Die CSD-Gegner machten sich gegen 11.30 Uhr auf in Richtung Uniplatz. Zwischen linken und rechten Gruppierungen gibt es kleinere verbale Auseinandersetzungen.

Seit 12 Uhr wird die rechte Gegendemonstration zum Christopher Street Day zurück zum Bahnhof Neustadt in Magdeburg geführt.

Beim Christopher Street Day in Magdeburg gibt es zahlreiche Kundgebungen. Foto: Stefan Harter

Diskussion um Queer-Rechte bei CSD in Magdeburg

Auf der Bühne am Alten Markt läuft gegen 12.30 Uhr eine Diskussion rund um die Queer-Rechte mit Vertretern verschiedener Parteien aus Kommunal- und Landespolitik. Die Demonstration der rechten Gruppierungen ist am Bahnhof Neustadt angekommen und soll aufgelöst werden.

Der Christopher Street Day in Magdeburg läuft derweil störungsfrei. Foto: Stefan Harter

Der Christopher Street Day in Magdeburg läuft derweil störungsfrei. Laut Polizei nehmen circa 2.500 Menschen am Umzug teil. Gegen 15 Uhr löste sich der Demonstrationszug allmählich auf.