Magdeburg l Bei einem Unfall auf dem Magdeburger Ring am 25. Dezember 2019 gegen 13.20 Uhr wurde eine 30-jährige Frau leicht verletzt. Sie saß im Auto eines ein 21-jährigen Seat Fahrers, der an der Auffahrt Salbker Chaussee in Richtung Stendal ins Schleudern gekommen war.