Sucht weiter einen Platz für die kommende Formel-1-Saison: Nico Hülkenberg. Foto: Photo4/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press Photo4/Lapresse

Für Nico Hülkenberg wird es eng bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber in der Formel 1. Die Verhandlungen mit dem Haas-Rennstall sind gescheitert. Bei Williams wird indes ein Platz frei.

Singapur (dpa) - Nach dem geplatzten Wechsel zum Haas-Team will Nico Hülkenberg nicht um jeden Preis in der Formel 1 weiterfahren. "Ich muss nicht mit Ach und Krach in der Formel 1 verbleiben. Ich könnte mir auch vorstellen, eine Weile nichts zu machen", sagte der 32-Jährige in Singapur.

Zuvor hatte der Haas-Rennstall etwas überraschend verkündet, dass er auch in der kommenden Saison am Franzosen Romain Grosjean als zweitem Stammfahrer neben dem Dänen Kevin Magnussen festhält. "Wir haben geredet, es gab Interesse, aber am Ende sind wir nicht zusammengekommen", sagte Hülkenberg.

Am Geld allein habe es nicht gelegen, versicherte der gebürtige Emmericher. Er muss Renault am Jahresende verlassen und wird beim französischen Werksteam von Esteban Ocon ersetzt. "Es liegt nicht mehr in meinen Händen, aber es gibt noch realistische Optionen", sagte Hülkenberg zu seinen Aussichten.

Eine Reihe von Teams haben bereits ihre Besetzungen für 2020 bestätigt. Frei wird allerdings ein Platz bei Williams. Robert Kubica kündigte am Donnerstag seinen Abschied zum Saisonende an. Der 34-Jährige hatte sich Anfang 2011 bei einem Rallye-Unfall schwer verletzt und war erst zu Beginn dieser Saison als Stammpilot in die Formel 1 zurückgekehrt.

Im unterlegenen Williams war Kubica in diesem Jahr bislang zumeist chancenlos. Sein junger Teamkollege George Russell war in der Regel schneller als der Pole, der wegen der Folgen seines Unfalls seinen rechten Arm nur eingeschränkt nutzen kann.

Hülkenberg fuhr bereits im Jahr 2010 bei Williams, es war seine erste Station in der Formel 1. Wegen der schlechten sportlichen Perspektiven beim britischen Traditionsteam gilt eine Rückkehr jedoch als eher unwahrscheinlich. Die beste Option für Hülkenberg scheint derzeit Alfa Romeo zu sein. Dort ist der Franzose Fréderic Vasseur Teamchef, der Hülkenberg schon in den Nachwuchsserien betreute und ihn auch zu Renault lotste. "Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Das schadet sicher nicht", sagte Hülkenberg.

Bei Alfa Romeo hat Kimi Räikkönen noch einen Vertrag bis Ende 2020. Noch offen ist die Zukunft von Antonio Giovinazzi. Wegen der Partnerschaft mit Motorenlieferant Ferrari könnte der Italiener aber Vorteile bei Alfa Romeo gegenüber Hülkenberg haben.

Spekuliert wird weiter auch über ein mögliches Interesse von Red Bull oder Toro Rosso am Deutschen. "Das halte ich nicht für realistisch. Aber es wäre für mich ein Träumchen", sagte Hülkenberg.

