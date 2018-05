Geht als Gastfahrer bei der DTM an den Start: Alessandro Zanardi. Foto: Rolf Vennenbernd Rolf Vennenbernd

Misano/München (dpa) - Der frühere Formel-1-Pilot und Paralympics-Sieger Alessandro Zanardi startet als Gastfahrer für BMW in der diesjährigen DTM-Saison bei den Rennen im italienischen Misano.

Der Münchner Autobauer wird dem beinamputierten 51-Jährigen für die zwei Läufe Ende August einen "für seine Bedürfnisse modifizierten" Rennwagen zur Verfügung stellen, wie BMW mitteilte. Er wisse, dass der Einsatz "eine der härtesten Herausforderungen ist, denen ich mich in meiner Rennsportkarriere je gestellt habe", sagte Zanardi der Mitteilung zufolge.

DTM-Chef Gerhard Berger versicherte, sich bei der Premiere des Deutschen Tourenwagen Masters in Misano über den "prominenten Gaststarter" zu freuen. "Seine ungemein beeindruckenden Leistungen als Athlet, aber auch sein unerschütterlicher Optimismus und seine Menschlichkeit ragen weit über den Sport hinaus und haben bereits ein Millionenpublikum weltweit inspiriert", sagte Berger.

Zanardi verlor bei einem Rennunfall auf dem Lausitzring 2001 beide Beine. Seitdem fuhr er jedoch immer wieder in verschiedenen Serien für BMW. Bei einem DTM-Rennen ging er jedoch noch nicht an den Start. Neben dem Motorsport gewann der Italiener im Paracycling unter anderem drei Mal Gold bei Paralympics. Zanardi werde sich ab diesem Wochenende, wenn die DTM in Budapest startet, auf seinen Einsatz vorbereiten, teilte BMW mit.

Die drei DTM-Hersteller, Mercedes, Audi und BMW, können in diesem Jahr einen Gastfahrer außerhalb der Wertung einsetzen. Für Audi ging bereits zum Auftakt in Hockenheim der langjährige DTM-Pilot Mattias Ekström an den Start.

