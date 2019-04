Baku (dpa) - Mick Schumacher hat sich dank einer starken Aufholjagd in der Formel 2 in Baku sein bislang bestes Ergebnis gesichert.

Einen Tag nachdem der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wegen eines Fahrfehlers im Hauptrennen vorzeitig ausgeschieden war, belegte der 20-Jährige im verkürzten Sprint den fünften Platz. Schumacher, der für den italienischen Prema-Rennstall antritt, kämpfte sich in Aserbaidschan von Startplatz 19 nach vorne und belohnte sich mit insgesamt sechs Punkten. Den Sieg sicherte sich der Kanadier Nicholas Latifi.

"Wenn man betrachtet, von wo ich gestartet bin, war das ein positives Rennen", sagte Schumacher: "Wir hatten das Potenzial, noch weiter nach vorne zu kommen. Mit Platz fünf können wir aber zufrieden sein."

In drei von vier Saisonrennen der höchsten Nachwuchsklasse sammelte Schumacher nun Zähler. Zum Auftakt Anfang des Monats in Bahrain hatte er die Ränge acht und sechs belegt. Anschließend durfte er bei den Testfahrten der Formel 1 erstmals auch den aktuellen Ferrari steuern. Schumacher gehört dem Nachwuchsfahrer-Programm bei der Scuderia an.

Nur am Samstag lief es für Schumacher in Baku nicht wie geplant. Er kam nicht ins Ziel, nachdem er sich in der neunten von 29 Runden drehte und sein Auto danach stehen blieb. "Nach meinem Boxenstopp hat sich das Auto nicht mehr so gut angefühlt und untersteuert. Dann leistete ich mir einen Fahrfehler, der sich als sehr folgenreich erwies", sagte Schumacher, für den es in zwei Wochen mit den nächsten beiden Rennen in Barcelona weitergeht.

