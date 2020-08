Startet in Spa vom Platz sieben: Mick Schuhmacher. Foto: James Gasperotti/ZUMA Wire/dpa James Gasperotti

Spa-Francorchamps (dpa) - Mick Schumacher hat in der Qualifikation für das Formel-2-Rennen an diesem Samstag in Belgien den siebten Platz belegt.

Der 21-Jährige war am Freitag auf seiner schnellsten Runde auf dem 7,004 Kilometer langen Circuit de Spa-Francorchamps 0,483 Sekunden langsamer als der Japaner Yuki Tsunoda auf der Pole Position. Mick Schumacher, dessen Vater Michael mit sechs Siegen in Belgien noch immer den Formel-1-Rekord auf dem legendären Kurs hält, belegt vor den zwei Rennen der Nachwuchsklasse in Spa-Francorchamps den fünften Platz.

© dpa-infocom, dpa:200828-99-348794/2

Homepage Mick Schumacher