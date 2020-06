Nürnberg (dpa) – Das Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) kann im kommenden Monat nicht auf dem Norisring in die neue Saison starten. Der Stadtkurs in Nürnberg sollte nach Angaben des DTM-Veranstalters ITR vom 10. bis zum 12. Juli den Auftakt der Rennserie bilden.

Die Stadt Nürnberg teilte nun jedoch mit, dass sie wegen der in der Coronavirus-Krise geltenden Verordnung zum Infektionsschutz und dem Verbot von Großveranstaltungen "keine Genehmigung" für das Event erteilen könne. Das gelte auch für ein "Geisterrennen" ohne Publikum.

"Wir bedauern diese Situation und freuen uns auf eine Neuauflage des traditionsreichen Norisringrennens im nächsten Jahr", äußerte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König in der Mitteilung der Stadt. Der Motorsport Club Nürnberg als örtlicher Veranstalter sei darüber informiert worden.

Die Rennserie sollte eigentlich in Nürnberg starten und mit dem 20. und letzten Lauf am 8. November auf dem Hockenheimring abgeschlossen werden, wie der DTM-Veranstalter ITR am Vortag mitgeteilt hatte.

Für DTM-Boss Gerhard Berger war die Erstellung des Kalenders das "Ergebnis harter Arbeit unter allen Beteiligten unter ganz besonderen Herausforderungen". In Audi und BMW werden nach dem Ausstieg von Aston Martin nur zwei Hersteller vertreten sein. Audi wird sich nach der Saison aus der Rennserie zurückziehen.

