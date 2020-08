Spa-Francorchamps (dpa) - Die Formel 1 und die Nachwuchsklassen gedenken beim Großen Preis von Belgien dem vor einem Jahr bei einem Unfall in Spa-Franchorchamps gestorbenen Anthoine Hubert.

Vor dem Rennen der Motorsport-Königsklasse wird es am Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) eine Schweigeminute geben, ebenso in der Formel 2 am Samstag. In der zweithöchsten Formel-Serie war Hubert am 31. August ausgangs der legendären Eau Rouge auf dem Kurs in den Ardennen verunglückt und mit nur 22 Jahren gestorben. Der ebenfalls in den Unfall verwickelte Juan Manuel Correa hatte schwerste Verletzungen am Bein erlitten. Der US-Ecuadorianer ist an diesem Wochenende auch in Spa-Francorchamps. "Es ist ein Jahr her, dass der Unfall passiert ist und ich hatte das Gefühl, ein Kapitel abzuschließen. Vor allem aber bin ich hier, um Anthoine Tribut zu zollen", sagte Correa.

Alle Rennwagen von der Formel 1 bis zur Formel 3 werden an diesem Wochenende in Belgien mit einem Logo zu Ehren Huberts an den Start gehen. Es zeigt auf überwiegend blauem Hintergrund unter anderem einen lächelnden Hubert, dazu seine Initialen AH und seine Startnummer 19, die in der Formel 2 nie mehr vergeben werden wird.

Hubert galt als einer der "vier Musketiere" im Rennsport zusammen mit Charles Leclerc, der in der Formel 1 für Ferrari fährt, Renault-Pilot Esteban Ocon und Pierre Gasly, der für Alpha Tauri in der Motorsport-Königsklasse antritt. "Ich kann es noch immer nicht glauben...", schrieb der Franzose bei Twitter zu einem Foto, das ihn zeigt, wie er einen Strauß Blumen niederlegt. "Wir vermissen dich, ich vermisse dich, Tonio."

Hubert war ebenfalls ein Kandidat für die Formel 1 gewesen. 2018 hatte er die damalige GP3 gewonnen. "Sein Tod hat die ganze Motorsportszene erschüttert", heißt es in einem Video über Hubert: "Er wird schmerzlich vermisst."

dpa:200827-99-329031/4

