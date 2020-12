The War On Drugs sind live eine Wucht. Foto: Matthias Heschl/dpa Matthias Heschl

Auf Live-Musik mussten Rockfans 2020 coronabedingt weitgehend verzichten. Aber es gibt zum Glück Konzertmitschnitte, die die Erinnerung wachhalten - zum Beispiel von den US-Bands The War On Drugs, The Postal Service und Hiss Golden Messenger.

Berlin (dpa) - Für Konzertfans war es ein Horrorjahr: Als die Corona-Pandemie im Februar/März voll durchschlug, war sofort Schluss mit Live-Musik. Mitschnitte von The War On Drugs, The Postal Service und Hiss Golden Messenger können dabei helfen, die Zeit bis zu den nächsen echten Gigs etwas besser zu überbrücken.

Americana-Drogen: Epische Gitarren von THE WAR ON DRUGS

Ob diese fantastischen Live-Musiker um den US-Sänger, Songwriter und Gitarristen Adam Granduciel (41) 2020 überhaupt auf Tournee gegangen wären, ist eher zweifelhaft. Immerhin stand nach sechs aufregenden, stressigen Erfolgsjahren der 2005 gegründeten Truppe aus Philadelphia kein neues Studioalbum in den Startlöchern, das man hätte promoten können. "A Deeper Understanding" (2017) und die Durchbruchsplatte "Lost In The Dream" (2014) sind schon ein bisschen älter.

Umso schöner, dass es "Live Drugs" (Super High Quality Records/Cargo) gibt. Zusammengestellt aus dem Material von über 40 mitgeschnittenen Shows seit 2018, bietet die über 70-minütige Platte den bestmöglichen Eindruck der Urgewalt eines Gigs von The War On Drugs. Ihre zwischen Bruce Springsteen, Tom Petty, Dire Straits, Neil Young und Bob Dylan angesiedelten Americana-Klanggemälde sind besonders in mittelgroßen Hallen ungeheuer faszinierend, und Granduciels helle, nasale, oft euphorisch aufjubelnde Stimme geht tief unter die Haut.

Die zehn Tracks umfassende Setlist konzentriert sich auf die beiden jüngsten Alben, mit einem Schwerpunkt auf dem "...Dream"-Meisterwerk mit allein fünf Songs. Die Reihenfolge der Titel sollte "dem typischen Flow eines Auftritts" entsprechen, so dass ruhige Passagen und gewaltige Gitarrensoli einander immer wieder abwechseln.

Vom 2008er Studiodebüt hat es "Buenos Aires Beach" auf "Live Drugs" geschafft. Zudem gibt es eine wunderbare Coverversion von Warren Zevons "Accidentally Like A Martyr", einem Lied, das Granduciel als Kenner der Rock-Historie sehr bewundert. Während der Fan-Favoriten "Under The Pressure" und "In Reverse" hört man am Schluss eine zu Recht enthusiasmierte Menge. So schön kann Live-Musik auch auf Tonträgerkonserve sein.

"Es hat etwas Kathartisches, dies nun alles auf Platte gepresst zu haben", sagt der Bandleader, der seit 2014 mit der bekannten Serien-Schauspielerin Krysten Ritter ("Breaking Bad", "Marvel's Jessica Jones") verheiratet ist und mit ihr einen Sohn hat. "Auch wenn der Mitschnitt von nur einem Tour-Jahr stammt, zeigt er doch, wie sechs Jungs sich zwischen 2014 und 2019 als Band entwickelt haben."

Live 2013: Nerdpop-Nuggets von THE POSTAL SERVICE

Mit einem langgezogenen "Hiiiii!!!" begrüßte Benjamin Gibbard (Death Cab For Cutie) die jubelnden Zuschauer vor sieben Jahren bei einem der Reunion-Konzerte von The Postal Service. Das Bandprojekt des Indiepop-Sängers und des Elektronik-Nerds Jimmy Tamborello (Dntel) hatte sich für Live-Auftritte (und womöglich auch für ein künftiges zweites gemeinsames Album) wieder zusammengerauft. Nun gibt es den Mitschnitt "Everything Will Change" erstmals digital über das Kult-Label Sub Pop.

Die 15 Tracks umfassende Setlist enthält Indietronica-Lieblingslieder wie "Such Great Heights", "The District Sleeps Alone Tonight", "Sleeping In" und "Natural Anthem". Außerdem sind ein Cover von Beat Happenings "Our Secret" and eine Live-Fassung von Dntels "(This Is) The Dream of Evan and Chan" zu hören - aufgeführt im Greek Theatre in Berkeley/Kalifornien.

Zusammen mit Jenny Lewis von der Band Rilo Kiley hatten The Postal Service 2003 ihr einziges Studioalbum "Give Up" herausgebracht - ein Kultklassiker der Nuller-Jahre, der sich sensationelle eine Million Mal verkaufte. Wenige Verehrer hatten jedoch die Möglichkeit, das Projekt live zu sehen, ehe es 2013 - zum Zehnjährigen von "Give Up" - neben einer erweiterten Fassung der Platte auch mehrere Gigs gab.

Die nun erschienene Live-Kompilation geht auf einen Konzertfilm von 2014 zurück - und ist fabelhaft, wenn man den Mix aus hochmelodischem Softie-Pop und pluckernden, zischenden Elektro-Rhythmen mag. "We are The Postal Service - from nowhere...", ruft Gibbard. Seine bittersüß-hauchzarte Musik ist manchen Songs der Pet Shop Boys überraschend ähnlich, ohne deren smarte Ironie zu erreichen. Dieses Anfang Dezember angebotene Live-Album ist in jedem Fall eine sehr willkommene Überraschung.

Guter Zweck, große Musik: Folkrock von HISS GOLDEN MESSENGER

Mit seinem Album "Terms Of Surrender" (Merge/2019) wurde Mike "MC" Taylor, Sänger, Songwriter und Gitarrist des 2007 gestarteten Bandprojekts Hiss Golden Messenger, kürzlich erstmals in seiner langen Karriere als Nischen-Act für den Grammy nominiert. In der Rubrik "Americana" - und das trifft es ganz gut.

Denn dieser Musiker macht schon seit den 90ern grandios uramerikanische Musik: Folk, Country-Rock, Swamp-Blues, Bluegrass, Gospel - und in den vergangenen Jahren immer öfter Südstaaten-Soul. Irgendwo zwischen Bob Dylan und The Band, den Byrds und Otis Redding, um mal einige Richtgrößen zu nennen.

All dies ist nun auch auf zwei Live-Alben zu hören, die Taylor mit Hiss Golden Messenger 2020 auf Bandcamp veröffentlichte - nicht nur zur Freude einer stetig wachsenden Fan-Gemeinde, sondern noch dazu für einen karitativen Zweck: Die Download-Einnahmen kommen dem öffentlichen Bildungswesen in Taylors Heimatstadt Durham/North Carolina zugute - für Taylor ein Herzensanliegen.

"Forward, Children", eine Aufnahme vom 11. Januar 2020, und "School Daze", ein Mitschnitt von 2019, sind fabelhaft: Die Band und ihr Frontmann in Hochform, der Sound funky und authentisch, die Stimmung in den Clubs hervorragend. Insgesamt 30 Live-Tracks enthalten die beiden Angebote, Überschneidungen gibt es nicht - diese Band hat ein riesiges Konzert-Repertoire.

Sollten Hiss Golden Messenger nächstes Jahr tatsächlich den Americana-Grammy gewinnen (gegen starke Konkurrenz von Courtney Marie Andrews, Sarah Jarosz, Marcus King und Lucinda Williams), dann wird sich wohl noch mehr Interesse für Taylors Bandcamp-Aktivitäten einstellen. Zu wünschen wäre ihm beides.

© dpa-infocom, dpa:201208-99-614435/4

The War On Drugs

The Postal Service

Hiss Golden Messenger