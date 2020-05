RVG - der Bandname aus drei dürren Buchstaben steht für Romy Vager Group. Sagt erstmal nicht viel. Die gut hörbaren Einflüsse der Truppe aus Melbourne dürften dann aber Interesse vieler Indiepop-Fans wecken.

Berlin (dpa) - Wer schon beim Opener "Alexandra" meint, einen vor gut 30 Jahren verloren gegangenen Song der seligen Go-Betweens zu hören, kann beim zweiten RVG-Album noch öfter die Ohren spitzen.

Das junge Quartett - Australier wie The Go-Betweens, wenn auch nicht aus Brisbane, sondern aus Melbourne - verblüfft auf "Feral" (Fire) als perfekter Wiedergänger der legendären Band um Robert Forster und Grant McLennan. Dies beginnt bei Romy Vagers herb-androgynem Gesang, der den Tonfall des 2006 mit nur 48 Jahren gestorbenen McLennan überraschend genau trifft.

Es geht weiter bei den Gitarren, die zwischen schimmerndem Jangle-Pop, Garagenrock und Post-Punk oszillieren. Hinzu kommen coole Namedropping-Texte über Marlon Brando und Chrissie Hynde, sowie eine lässige, moderne Indie-Produktion von Victor Van Vugt (PJ Harvey, Nick Cave, Beth Orton).

Mit "A Quality Of Mercy" (2017) setzten RVG (die Abkürzung steht für Romy Vager Group) ein erstes Ausrufezeichen. Lieder wie das dringliche "I Used To Love You", "Asteroid", "Perfect Day" oder der Closer "Photograph" bedeuten nun aber einen Quantensprung für die Band.

Zwar bietet "Feral" nicht allzu viel Abwechslung beim Song-Tempo und den Arrangements, aber mit seinen zehn smarten Liedern in 36 kompakten Minuten macht das Album ungeheuer Spaß. Besonders natürlich jenen Kennern der Pophistorie, die beim Bandnamen The Go-Betweens (aber auch bei The Wedding Present, Felt oder Echo & The Bunnymen) leuchtende Augen kriegen. Und davon gibt es ja nicht so wenige.

Website RVG