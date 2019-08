Sie gehört zu den Großen der US-Countrymusik, doch lange war nicht mehr viel von Tanya Tucker zu hören. Zwei jüngere Produzenten lockten die Sängerin jetzt aus ihrer Gemütlichkeit auf der heimischen Texas-Ranch.

Hamburg (dpa) - Nach 17-jähriger Auszeit meldet sich die US-Country-Ikone Tanya Tucker mit ihrem Album "While I'm Livin’" zurück.

Die von Shooter Jennings - Sohn des legendären Country-Stars Waylon Jennings - und der angesagten Singer-Songwriterin Brandi Carlile produzierte CD zeigt die 60-jährige Sängerin aus Seminole im US-Bundesstaat Texas in bestechender Form.

Mit angerauter Stimme erzählt die für ihr rebellisches Temperament - und einst auch für ihre Eskapaden - bekannte Künstlerin vom Aufwachsen in Texas ("Mustang Ridge"), persönlichen Helden ("High Ridin Heroes"), von Siegen ("Rich") und Scheitern ("Hard Luck"). Der Titelsong trägt wohl auch biografische Züge: "Bring mir Blumen, solange ich lebe", singt sie da und fügt hinzu: "Ich brauche deine Liebe nicht mehr, wenn ich gestorben bin."

Das in rustikale Country- und Folk-Klänge gekleidete Stück "Carpe Diem" gehört zu den Glanzlichtern des zehn Lieder umfassenden Albums. Ein weiteres setzt die Cover-Version des Miranda-Lambert-Hits "The House That Built Me". "Den Song wollte ich eigentlich partout nicht aufnehmen", gestand die Sängerin im Magazin "Rolling Stone". "Doch Brandi Carlile ließ nicht locker."

Ohnehin war Tanya Tucker von der Idee eines Comebacks zunächst gar nicht so angetan. Sie habe es sich auf ihrer "T'n'T-Ranch" im Süden von Texas gut und bequem eingerichtet. Plattenaufnahmen sind stressig - und auf Stress war sie nicht gerade erpicht. Doch Tucker hatte nicht mit Jennings' Überredungskünsten gerechnet. Der Sänger, Songschreiber und Produzent blieb über Jahre hartnäckig - und traf offenbar den richtigen Tonfall.

"Danke Shooter, dass du mich überredet hast, dieses Album aufzunehmen", lässt Tucker jetzt im Booklet verlauten. Dem Portal "Vinyl Me, Please" sagte sie kürzlich: "Shooter kenne ich schon sein ganzes Leben lang. Sein Vater Waylon und ich waren schließlich beste Freunde. Shooter wusste, dass ich ihm auf Dauer keinen Wunsch abschlagen kann." Manche Menschen muss man zu ihrem Glück zwingen. Und Tanya Tuckers Fans dürfen sich freuen.

