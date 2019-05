Das offizielle Logo für den Eurovision Song Contest (ESC) 2019 in Tel Aviv mit dem Motto "Dare To Dream". Foto: Handout Handout

Hamburg (dpa) - Trotz des Gewaltausbruchs im Süden Israels will die deutsche Delegation des Eurovision Song Contests (ESC) am Mittwoch nach Tel Aviv abreisen. "Wir reisen vor der ersten Einzelprobe an - die ist am Freitag, 10. Mai", sagte eine Sprecherin des Norddeutschen Rundfunks (NDR) am Montag in Hamburg. Das Finale des Wettbewerbs ist am 18. Mai.

Der NDR habe vollstes Vertrauen, dass die ESC-Verantwortlichen die Sicherheitslage in Zusammenarbeit mit den israelischen Behörden umfassend im Blick haben und sie jederzeit richtig einschätzen können. "Wir gehen derzeit davon aus, dass der ESC ungestört stattfinden wird." Zudem seien die Sicherheitsstandards des ESC in jedem Jahr außergewöhnlich hoch. "Zusätzliche Maßnahmen wird es daher nicht geben." Das Kernteam der deutschen Delegation bestehe aus acht Leuten.

Für Deutschland startet in diesem Jahr das Duo S!sters mit dem Lied "Sister". Das Motto des diesjährigen ESC lautet "Dare to Dream" (zu träumen wagen). Zu den Favoriten zählen der niederländische Sänger Duncan Laurence ("Arcade") und der Russe Sergey Lazarev ("Scream"), der es mit Platz drei beim ESC 2016 in Stockholm zumindest schon einmal auf das Siegertreppchen geschafft hatte.

Nach dem schwersten Ausbruch der Gewalt seit fünf Jahren zwischen Israel und den militanten Palästinensern im Gazastreifen schweigen in Israel vorerst wieder die Waffen. Die Eskalation kam nur gut eine Woche vor dem internationalen Gesangswettbewerb in Tel Aviv. Bei den Angriffen gab es in Gaza Tote und Verletzte.