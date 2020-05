Nico Santos beim Halbfinale der Castingshow "The Voice of Germany". Foto: Britta Pedersen/zb/dpa Britta Pedersen

Das zweite Album des Songwriters, das seinen Namen trägt, erscheint am Freitag. Derzeit ist Nico Santos auch in der Vox-Musikshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" zu sehen.

Berlin (dpa) - Popmusiker Nico Santos (27, "Better") kann in der Musik auch traumatische Erlebnisse aus seinem Leben verarbeiten. "Ich rede sehr wenig über Probleme, bin ein positiver Mensch und lebensbejahend", sagte Santos der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Im Song "Walk In Your Shoes" singt er nun über seinen damals besten Freund, der mit 15 Jahren bei einem Unfall ums Leben kam.

Bei der Arbeit im Studio habe er seinen Musikerfreunden davon erzählt. "Man entblößt sich dann, was die Freundschaft aber noch mehr festigt. Seitdem konnten wir viel ehrlicher miteinander sein." Er stelle sich vor, wie schwer es sein wird, das Lied auf der Bühne zu singen. "Das macht die Musik. Es ist wie eine Therapiestunde, in der man alles nochmal durchlebt."

