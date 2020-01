Einmal Rockstar, immer Rockstar. Der Kiss-Musiker Gene Simmons leistet sich selbst beim Frühstück Extravaganzen.

Los Angeles (dpa) - Rockstar Gene Simmons von der US-Rockband Kiss (70, "I Was Made For Loving You") hat ein knackig-kaltes Frühstück fotografiert. "Tut noch jemand Eiswürfel in sein Müsli?", schrieb er zu einem Bild seiner Müslischüssel auf Twitter.

Sein Sohn Nick Simmons (30) antwortete auf den Post: "30 Jahre. Seit 30 Jahren sehe ich ihn das tun. Das ist mein Leben." Vielen von Gene Simmons' Fans scheint die Idee zu gefallen. Sie posteten eigene Frühstücksgewohnheiten. Innerhalb weniger Stunden bekam das Bild rund 30.000 Likes.

2019 war Simmons mit seiner Band unter dem Motto "End Of The Road" das letzte Mal auf Tournee in Europa, Nordamerika und Australien. "End Of The Road ... aber ist es das?", lautete der erste Satz im Programmheft zur Tour. Schon einmal kündigten Kiss ihren Abschied an und gingen in den Jahren 2000-2001 auf "Farewell Tour". Doch sie machten kurz darauf einen Rückzieher.

