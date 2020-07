Marley-Familie will mit "One Love" Corona-Spenden sammeln. Foto: Langevin/AP/dpa Langevin

Zeitlos schön ist der Song "One Love" von Bob Marley. Das dachten sich auch seine Nachkommen und wollen mit der Hymne Geld für einen guten Zweck sammeln.

New York (dpa) - Mit einer Neuauflage des Hits "One Love" will die Familie der jamaikanischen Reggae-Legende Bob Marley (1945-1981) Spenden zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sammeln.

Der Song solle am 17. Juli neu veröffentlicht werden, teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef in New York mit. Alle Einnahmen würden an Unicef gespendet und zur Bekämpfung der Pandemie und Unterstützung der deswegen notleidenden Kinder verwendet.

"Vor mehr als 40 Jahren hat mein Vater "One Love" über Einheit, Frieden und universelle Liebe geschrieben in einer Zeit, als es in der Welt viele Probleme gab", wurde Marley-Tochter Cedella zitiert. "Auch in einer Zeit, in der wir nicht zusammen kommen können, bleibt seine Botschaft wahr: Wir können durch diese globale Krise kommen, wenn wir mit einer Liebe und einem Herz zusammenkommen." Der Song "One Love" war ursprünglich 1977 von Bob Marley and the Wailers aufgenommen worden.

© dpa-infocom, dpa:200710-99-738987/2