Sir Lucian wird mit einer Sternenplakette auf dem "Walk of Fame" geehrt. Foto: Michael Nelson/dpa Michael Nelson

Er gehört zu einflussreichsten Musikmanagern. Jetzt kommt Lucian Grainge zu Hollywood-Ehren: Er wird mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" geehrt.

Los Angeles (dpa) - Der britische Musik-Produzent Sir Lucian Grainge (59), der die Karrieren von Stars wie Lady Gaga, Elton John, Jay Z, Rihanna, Sam Smith, Taylor Swift und Amy Winehouse prägte, kommt zu Hollywood-Ehren.

Der Konzernchef von Universal Music Group soll am 23. Januar auf dem berühmten "Walk of Fame" eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllen. Pop-Star Shawn Mendes (21) und Sänger Lionel Richie (70) sind als Gastredner eingeladen, wie die Verleiher der Auszeichnungen am Freitag (Ortszeit) mitteilten.

Der langjährige Universal-Chef, der 2016 von Queen Elizabeth II. zum Ritter ernannt wurde, zählt zu den einflussreichsten Musikmanagern. Grainge arbeitete auch mit legendären Bands wie Abba, Queen, The Rolling Stones und U2 zusammen.

Walk of Fame