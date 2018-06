Gzuz bei der Arbeit. Foto: Philipp von Ditfurth

Baden-Baden (dpa) - Zwei Rapper haben sich mit ihren neuen Scheiben an die Spitze der offiziellen deutschen Charts gesetzt. In der Album-Wertung siegt Gzuz von der Hamburger Hip-Hop-Band "187 Strassenbande" mit seinem Soloalbum "Wolke 7". In den Single-Charts triumphiert Capital Bra mit "One Night Stand", wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Hinter Gzuz folgen weitere Neueinsteiger: Angelo Kelly & Family ("Irish Heart") sind Zweite vor dem kanadischen Singer-Songwriter Shawn Mendes ("Shawn Mendes"), der Schlagersängerin Michelle ("Tabu") und der schottischen Rockband Biffy Clyro mit ihrem Album "MTV Unplugged (Live At Roundhouse, London)". Im Single-Ranking fällt Vorwochensieger Pietro Lombardi ("Phänomenal") auf die Vier zurück. Platz zwei belegen Calvin Harris & Dua Lipa ("One Kiss"), Dritter ist der israelische Musiker Dennis Lloyd ("Nevermind"). Zwei Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft steigt die offizielle FIFA-Hymne "Live It Up" von Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi auf Platz 53 ein. Der ARD-WM-Song "Zusammen" von den Fantastischen Vier und Clueso rangiert auf Platz 20.

