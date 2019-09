Sie mag ihre deutschen Fans besonders. Taylor Swift tritt im nächsten Sommer in Berlin auf.

Los Angeles (dpa) - US-Superstar Taylor Swift (29) besucht im Rahmen der kommenden Tour auch Deutschland. Sie werde am 24. Juni 2020 in der Berliner Waldbühne auftreten, gab die Musikerin am Dienstag bekannt.

"Ich möchte an Orte gehen, an denen ich noch nie war und Festivals spielen", erklärte Swift. In ihrer Heimat USA stehen bislang lediglich zwei Termine fest.

Die Sängerin ("You Need To Calm Down") hatte vor wenigen Wochen ihr neues Album "Lover" auf den Markt gebracht. Im Mai trat die 29-Jährige im Rahmen des "Germany's next Topmodel"-Finales in Düsseldorf auf. Damals schwärmte sie bereits von ihren deutschen Anhängern. "Die Fans sind so nett und wundervoll und freundlich", sagte Swift der Deutschen Presse-Agentur.

Tweet Taylor Swift

Tourtermine

Artikel Eventim.de