Die Musikerin ist überaus erfolgreich - und das offenbar aus eigenen Stücken und nicht, weil ein Mann dahinter steckt.

Los Angeles (dpa) - Einen Tag vor ihrem 30. Geburtstag ist Taylor Swift vom US-Musikmagazin "Billboard" zur "Frau des Jahrzehnts" gekürt worden. "Wenn Frauen in dieser Industrie Erfolg haben, suchen die Leute immer irgendwelche anderen Gründe dafür", erklärte Swift am Donnerstagabend (Ortszeit) in ihrer kritischen Dankesrede.

Mal vermute man dahinter "einen männlichen Produzenten" oder "eine clevere Plattenfirma". "Das passiert Frauen in der Musik, wenn sie Erfolg und Macht haben, die über die Komfortzone der Leute hinausgehen."

Die Sängerin ("Lover") erwähnte in ihrer 15-minütigen Rede auch ihren Streit mit dem Musikmanager Scooter Braun, der kürzlich die Rechte an Swifts früheren Alben erworben hatte. "Dies passierte ohne meine Genehmigung, eine Rücksprache oder Zustimmung." Mittlerweile würden Firmen mit Musik handeln, wie mit Immobilien oder Apps.

Bei der "Women in Music"-Gala in Los Angeles wurden mehrere Frauen für ihre Leistungen im vergangenen Jahr ausgezeichnet, darunter die Newcomerin Billie Eilish, Alicia Keys und Alanis Morissette.