Berlin (dpa) - Die Games Week versammelt ab kommendem Montag wieder die große Gemeinde der Games-Liebhaber und Branchen-Fachleute in der Hauptstadt. Rund 15 000 Besucher werden in diesem Jahr erwartet.

Wie auch in den vergangenen Jahren wartet die Games Week mit einer Palette verschiedener Formate auf, auch private Gamer sind willkommen. "Sieben Tage, mehr als 14 Veranstaltungen unter einem Dach", sagte Games-Week-Chef Michael Liebe. Das Konzept decke einen Bedarf der Branche, die Aspekte von Kultur, Wirtschaft und Technologie enger zusammenzubringen.

Zur Games Week wird am 9. April im Berliner Admiralspalast auch der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Er gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Branche hierzulande. In 14 Kategorien geht es um Preisgelder in Höhe von insgesamt 590 000 Euro. Ausrichter sind das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie der Branchenverband game.

