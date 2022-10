Deals mit dem Systemgegner und ein viel zu später Wumms

Dem nüchternen Betrachter muss die deutsche Außenpolitik ein Rätsel bleiben. Noch ist der Krieg in der Ukraine in vollem Gange, da bringt Kanzler Olaf Scholz einen Wiederaufbau-Plan auf dem Weg. Verwirrend ist, dass Olaf Scholz viel Geld ausgeben will, während die Russen noch dabei sind, die Infrastruktur der Ukraine in Schutt und Asche zu legen. Der „Marshallplan“, auf den sich der Kanzler vollmundig beruft, startete jedoch knapp drei Jahre nach dem Einstellen der Kampfhandlungen. Nichts anderes ist sinnvoll, denn es handelt sich Kredite und Förderungen, die vor allem der Wirtschaft auf die Füße helfen sollen. Wer aber investiert oder gründet, während die russischen Kamikaze-Drohnen über ihn hinziehen? Die Stimme der Vernunft verklang auf der Pressekonferenz der Deutschen. Der indonesische Präsident Joko Widodo wies zu Recht darauf hin, dass der Wiederaufbau und die Wiederherstellung der Wirtschaftskraft der Ukraine unmöglich seien, wenn der Krieg nicht ende.