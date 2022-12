Die Fronten verhärten sich

Der Krieg geht in die entscheidende Phase und die USA machen unmissverständlich klar, dass sie an der Seite der Ukraine bleiben werden „whatever it takes“. Wolodymyr Selenskyjs Flug nach Washington mitten im Krieg ist ein deutliches Zeichen. Und die Lieferung von Patriot-Flugabwehr unterstreicht den Willen der USA mit allen Mitteln das Staatsgebiet der Ukraine zu erhalten. Ein Blick in die Geschichte: Schon einmal wollten die USA eine direkte Kriegsbeteiligung in Europa vermeiden. Das „Leih- und Pachtgesetz“ von 1941 ermöglichte es aber Franklin D. Roosevelt fast unbeschränkt Waffen , Fahrzeuge und Material zunächst an Großbritannien und dann an alle Alliierten zu liefern. Mit dem „Lend-Lease-Act“ hat die USA Nazi-Deutschland inoffiziell den Krieg erklärt, urteilten damals erleichtert Winston Churchil und später auch Historiker. Wiederholt sich die Geschichte?