Die Industrie hat Angst, Putin zeigt den Mittelfinger und ein Kanzler, der lieber folgt als führt

Industriebetriebe, Bäckereien, Friseure in Sachsen-Anhalt geben auf. Menschen mit geringem Einkommen leben in Angst vor der Gasrechnung. Die Kreishandwerkerschaften in Sachsen-Anhalt befürchten eine Insolvenz-Welle. Holzdiebe plündern unsere Wälder auf der Suche nach Heizmaterial. Aber der Gasdeckel ist immer noch nicht da. Spätesstens seit dem 1. März hätten die Instrumente entwickelt werden müssen, mit denen die Regierung den Gaspreis für Verbraucher, Gewerbe und Industrie kontrollieren kann.