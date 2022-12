Ein absurder Staatsstreich-Versuch

Reichsbürger sollten nachdenklich machen / Lauterbach will reformieren /Die Ukraine darf nicht zurückschießen

Reichsbürger planten den Umsturz. Der 71-jährige Heinrich XIII. Prinz Reuß sollte neuer Regierungschef in Deutschland werden. Das klingt lächerlich. Und tatsächlich müssen wir uns keine Sorgen machen, denn die demokratischen Institutionen in Deutschland sind stabil. Umsturzpläne können nur dann gelingen, wenn der Zersetzungsprozess bei Polizei, Justiz und Verwaltung bereits fortgeschritten ist. Und doch nimmt man irritiert zur Kenntnis, wer alles den Traum vom neuen Reich träumte. Richter, Polizisten und Bundeswehrsoldaten sollen dabei gewesen sein. Menschen, deren formale Intelligenz ausreichte, um anspruchsvolle Jobs auszufüllen und zumindest überwiegend ein unauffäliges Leben zu führen. Es erinnert uns daran, dass es eine Zeit gab, da war die Mehrheit in Deutschland vom Schlage der Reichsbürger und selbst als sich zur Reichsprogromnacht 1938 das neue Regime die Maske der Anständigkeit vom Gesicht riss, ließen es die Richter, Polizisten und Soldaten geschehen. Vor diesem Hintergrund sollten uns die Aktivitäten der wenigen bei aller Absurdität nachdenklicher und wachsamer machen. Wenn die demokratischen Institutionen schwach sind, können auch die abseitigsten Ideologien gesellschaftliche Dynamik entwickeln.