Im Maul des Tigers

Die „Magdeburger Kinderklinik schlägt Alarm“, so titeln wir morgen. Das RSV-Virus geht um und zahlreiche Kinder husten und haben Fieber. Alles, was ich jetzt sage, ist kein medizinischer Rat. Ansonsten fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Meine Erfahrung ist, dass Eltern heute überängstlich sind, wenn es um Erkrankungen ihrer Kinder geht. Vor einigen Wochen habe ich einen Fußball-Kollegen in die Notaufnahme gebracht. Verdacht auf Rippenbruch. Sieben Stunden haben wir dort verbracht. Also genügend Zeit, das Treiben bis in die Nacht zu beobachten. Während der ganzen Zeit haben wir nur zwei echte Notfälle gesehen. Eine junge Frau, die sich böse an der Hand verletzt hatte und einen Vater, der seinen von Drogen weggetretenen Sohn brachte. In der Mehrzahl bevölkerten Mütter und Väter mit kranken Kindern den Wartebereich. Ich gebe zu, dass ich meinen Zweijährigen, der mit Fieber schlapp im Bettchen lag, auch zum Arzt gebracht habe. Aber später kannten wir uns aus, und nicht jede Erkältung muss von einem Arzt diagnostiziert werden. Bekannte von uns haben gar den Notarztwagen gerufen, weil die Zehnjährige sich den Kopf gestoßen hatte und blutete. Noch vor einigen Jahrzehnten war man eher zu leichtsinnig. Als ich mir als Siebenjähriger mit dem Beil in den Zeigefinger geschlagen hatte, wurde mein Großvater, der drei Monate Lazarett-Erfahrung aus dem 1. Weltkrieg hatte und Hausschlachter war, zu Behandlung gerufen. Rein medizinisch ist alles gut gegangen. Kosmetisch muss man bei dem Finger auch heute noch leichte Abzüge in der B-Note vergeben. Ich plädiere also nicht grundsätzlich für die Selbstmedikation. Aber ich vermute mal, dass sehr viele Arztbesuche überflüssig sind und es Gründe jenseits von Krankheiten geben muss, die Deutschland zum Krankenhausbetten-Weltmeister machen und die Krankenkassenbeiträge wieder einmal steigen lassen.