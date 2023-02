Mehr als 8000 Tote hat das Erdbeben in der Ost-Türkei und Syrien gefordert. Eine unvorstellbare Zahl. Und täglich werden es mehr. Und ähnlich wie bei den Überschwemmungen in Bangladesch trifft es wieder die Ärmsten. Die strukturschwächste Region der Türkei ist betroffen und in Syrien trifft es vielfach die, die in Zelten lebend gerade erst der Katastrophe des Krieges entronnen sind. Man kann nur hoffen, dass das Wüten der Natur dem Wüten der Menschen Einhalt gebietet. Wenn griechische Hilfskräfte türkischen Menschen helfen, wenn die Kriegsgebiete in Syrien geöffnet werden, um Lieferungen möglich zu machen, könnte es ja bewirken, dass alte, unsinnige Konflikte relativiert werden.