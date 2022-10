Zu viele Flüchtlinge in Deutschland, der Gasdeckel kommt zu spät

wer Probleme nicht löst, muss damit rechnen, dass sie im ganz ungeeigneten Moment zu einem noch größeren Problem werden. Deutschland regelt den Zuzug von Ausländern nicht. Das, was die Regierungen der vergangenen Jahre geleistet hat, grenzt an Arbeitsverweigerung. Die illegale Einwanderung erreicht wieder das Niveau von 2015. Die Kommunen sind am Limit, aber was kann Innenministerin Nancy Faeser vorweisen?