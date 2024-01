Was geht in Sachsen-Anhalt

kennen Sie das? Schon vor dem Abendbrot reiben sie sich die Augen. Am Quengeln, der Ungeduld und anderem merken wir Eltern, dass es an der Zeit ist, dass die Kinder nicht so spät ins Federbett gehen sollten. Doch nicht nur der Dreijährige dreht dann noch einmal auf. Den beiden Neunjährigen fällt ein, was alles noch unbedingt an diesem Tag erledigt werden muss. Ein letztes Spielzeug zusammen bauen, Buch lesen, Hörspiel hören, Zähne putzen und auf einmal wird sogar freiwillig eine Katzenwäsche gemacht. Und dann wird eben noch einmal richtig Energie frei: Die beiden Neunjährigen klettern die Sprossenwand neben ihrem Hochbett hoch und runter, dabei machen sie die tollsten Übungen.

Mein Mann hat sich jetzt eine neue Strategie überlegt. Alle Jungs dürfen bei Energieüberschuss noch einmal quer durch die Wohnung flitzen, auf den Betten hüpfen und so weiter. Einmal hat das schon geholfen, am anderen Tag waren sie danach wacher als vorher. Aber irgendwann wird das bestimmt besser.

Ich bin Anne Nicolay-Guckland und habe drei Kinder,

3, 9 und 9 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugtipps und ein Gewinnspiel. Heute gibt es eine Familienkarte zu gewinnen. Die "Schneekönigin" wird in den Harzer Höhlen gespielt. Also, los geht's!

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

9-Euro-Ticket für Schüler kommt an: Viele Eltern in Halle sind offenbar bereit, einen Beitrag zu zahlen - so liest sich zumindest eine Umfrage des Stadtelternrates.

Unterhalt, Krankentage, Reisepass: Nicht mehr ständig zum Kinderarzt für einen Krankenschein, mehr Unterhalt, für manche kein Elterngeld: Für Familien gibt es dieses Jahr einige Neuerungen. Was sich für Familien 2024 ändert.

Der Kinderreisepass wird ab 2024 durch einen Personalausweis oder Reisepass mit Chip ersetzt. (Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn)

Familienurlaub: Die Abschaffung des Kinderreisepasses wirft bei Eltern so einige Fragen auf: Wie verreist ihr Nachwuchs zukünftig, was gilt ab wann - und: Was kostet es? Hier gibt es die Antworten.

Können Eltern im Homeoffice Kinderkrankentage nehmen? Auch mal von zu Hause aus arbeiten - das ist für viele Beschäftigte möglich. Doch hat die Arbeit im Homeoffice Auswirkungen auf Kinderkrankentage und Kinderkrankengeld? Ein Experte gibt Antworten.

Temperatur von 38 Grad und mehr: Die Wangen glühen, der Blick ist müde, der Appetit geht gegen Null. Ohne Zweifel: Das Kind hat es erwischt. Wann Fieber gefährlich wird und wann Medikamente (nicht) sein müssen.

Vorsicht Estragol: Den Nachwuchs quälen Blähungen? In vielen Familien wird dann Fencheltee aufgesetzt. Doch kleine Kinder sollten den nicht trinken, warnt eine Behörde. Was Eltern dazu wissen müssen.

Neue Regeln für Kinderkrankentage: Ist das Kind krank und kann nicht in Kita oder Schule, müssen auch Eltern oft zu Hause bleiben. Wann sie Anspruch auf Kinderkrankengeld haben und was ab 2024 neu ist.

Vater und Tochter kuscheln zunächst ganz friedlich. Bis das Töchterchen Papa unvermittelt in die Nase beißt - Aua! (Foto: Foto: Zeljko Dangubic/Westend61/dpa-tmn)

Wenn Kinder zicken: Treten, beißen, kneifen: Sozialpädagogin Dana Mundt erklärt, wie sich fiese Kinder-„Marotten“ stoppen lassen und warum der Spracherwerb dafür so wichtig ist. Wir haben die Tipps für genervte Eltern

Schulentwicklung: Die Stadt Halle will im kommenden Schuljahr eine vierte Integrierte Gesamtschule eröffnen. Dabei ist absehbar, dass die vom Land geforderte Zahl nachkommender Schüler nicht ausreicht.

Streit um Schuleinzugsbereiche: In Dessau-Roßlau sollen Philan und Gropius-Gymnasium eigenständig bleiben. Was für das Schuljahr 2025/26 geplant ist.

Workshop zum Thema Pubertät: Was tun, wenn das eigene Kind sich nicht an Regeln hält? In der Begegnungsstätte Teicha findet dazu am 30. Januar ein Workshop statt. Unter dem Thema „Pubertät“ werden gemeinsam Handlungsstrategien zur Problemlösung erarbeitet. Zudem sollen Eltern lernen, was sie tun können, um dabei ruhig, gelassen und präsent zu bleiben. Der Workshop basiert auf den individuellen Situationen der Teilnehmer und ist kostenfrei. Beginn ist 19.30 Uhr und er dauert 90 Minuten.

Gesundes Essen: Die Ernährungsinitiative für Kita- und Grundschulkinder „Ich kann kochen!“ in Sachsen-Anhalt zieht eine positive Zwischenbilanz. Von Arendsee bis Zeitz haben die Krankenkasse Barmer und die Sarah-Wiener Stiftung in den vergangenen Jahren knapp 1.100 Mitarbeiter aus mehr als 600 Kitas, Schulen und Horten im pädagogischen Kochen fortgebildet. „Wir legen bereits als Kinder fest, was uns schmeckt. Wenn Kinder daher in Kitas und Grundschulen Lebensmittel mit allen Sinnen entdecken, dabei gemeinsam Spaß haben und kreativ werden, dann sind das positive Erfahrungen, die sie ein Leben lang prägen und ihnen helfen“, sagt Barmer-Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann. 2024 sind bisher fünf weitere Fortbildungen geplant.

Synchronsprecher Charles Rettinghaus Foto: Studienkreis

Vorlesetipps für Eltern vom Synchronsprecher: Der Studienkreis Merseburg hat eine neue Videoreihe mit dem Synchronsprecher Charles Rettinghaus veröffentlicht, die Eltern Vorlesetipps bietet. Rettinghaus, bekannt für das Synchronisieren von Stars wie Jean-Claude van Damme, gibt Ratschläge, wie man Kinder beim Vorlesen fesselt. Die Videoreihe soll zeigen, wie wichtig das richtige Tempo, Betonung und lebendige Stimmführung beim Vorlesen sind. Neben den Videos bietet die Seite Buchempfehlungen und Verweise zu kostenlosen Vorlesegeschichten.

Berühmte Hexe: Erst kommt ein gereimter Spruch und dann: "Hex, hex!" So klingt es, wenn Bibi Blocksberg in den bekannten Hörspielen zaubert. Von Bibis Hexerei-Abenteuern gibt es inzwischen sehr viele. Das allererste Bibi-Blocksberg-Hörspiel wurde 1980 veröffentlicht, vor mehr als 40 Jahren. Die neue Folge heißt "Neustadt in Gefahr" und ist länger als die normalen Folgen. Seit dem 12. Januar kann man sie anhören.

Perfektes Eislaufwetter: Ob im Harz, Halle oder Magdeburg: Dieses sonnig-kalte Winterwetter ist perfekt zum Schlittschuhlaufen. Sieben Tipps zum Eislaufen in Sachsen-Anhalt.

Endlich wieder rodeln: Winter im Harz; für viele Familien bedeutet das: ab auf den Rodelhang. Wir zeigen, wohin sich im Harz ein Ausflug mit dem Schlitten lohnt.

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Spaß, Spiel und Action ist beim Thalia Fasching garantiert. 2024 heißt das Motto: „Nachts im Museum“ (Foto: Anna Kolata)

Der beliebte Thalia-Fasching startet in Halle

Spannend verspricht der diesjährige Thalia Fasching 2024 in Halle zu werden. Die Theatermacher haben für Grundschüler ein buntes Programm mit interaktiven Elementen vorbereitet, am 11. Januar ist Premiere. Vorstellungen gibt es ausschließlich in der Woche, die Letzte ist für den 2. Februar geplant. Unter dem Motto „Nachts im Museum“ gibt es im Puschkinhaus dabei in diesem Jahr regionale Geschichte zu entdecken, so die Bühnen Halle. „Der Thalia-Fasching bietet eine Zeitreise in die aufregende Geschichte von Halle und der Region“, heißt es von den Theatermachern. Im Mittelpunkt stehe dabei die Protagonistin Josefine Krüger, die im Museum ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviere..

Premiere 11.1. 2024, 6 +, Thalia Fasching

Krabbelkonzert in Magdeburg

Die neuen Angebote für Kinder, Spielplatz Musik und Musiklabor, sind Weiterentwicklungen des beliebten Formats Klassik für …, die eine größere Vielfalt in der inhaltlichen und altersgerechten Ausgestaltung ermöglichen. Die Kinder werden dazu eingeladen, auf eine musikalische Erlebnisreise zu gehen. Ob Krabbeln, Lachen und Träumen zur Musik in entspannter Atmosphäre, erste Berührungen mit der Welt der Instrumente oder das eigene Erforschen von Klängen: Gemeinsam mit Musikern der Magdeburgischen Philharmonie und der künstlerischen Vermittlerin Anja Engelhardt nähern sich die jungen Hörer den Musikinstrumenten sowie deren Klängen altersgemäß und spielerisch an.

Datum: 14.1.24, 16 Uhr (Streichinstrument), 17.3.24 (Gesang),

5.5.24 (Harfe), Theater Magdeburg

Das Familienstück "Wolf" ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet. (Foto: Gianmarco Bresadola)

Familienstück "Wolf" in Magdeburg

„In dieser Geschichte hier bin ich der Miesepeter, aber ein bisschen sympathisch, und Jörg ist das Opfer. Würde ich mir eine Geschichte für ihn ausdenken, müsste ich so einiges an der Wirklichkeit ändern. Jörg würde mehr reden, wäre mutiger. Er würde sich Verbündete organisieren. Gemeinsam ist man stärker, oder? Ich wäre ein Verbündeter (und mutiger und würde weniger reden). Wir wären Außenseiterfreunde und nicht nur zufällig Hüttenmitbewohner.“ Kemi hasst den Wald. Kemi hasst Gruppen mit einer Teilnehmer:innenzahl größer eins. Kemi nimmt unfreiwillig an einem Sommercamp im Wald teil. Mit wachsender Sorge registriert er, wie seine Mitschüler:innen mit Jörg umgehen und sich die Lage immer weiter zuspitzt. Bis er sich nicht mehr raushalten kann.

Datum: 12.1.2024, 10 und 19.30 Uhr, ab 10 Jahren Theater Magdeburg

Tanz in Halberstadt

Das Ensemble "Tanz Harz" präsentiert das Märchen über Freundschaft und Menschlichkeit von Antoine de Saint-Exupéry: "Der kleine Prinz". Das Tanzstück legt den Fokus darauf die Geschichte ohne Worte zu erzählen und zu verkörpern. "Man sieht nur mit dem Herzen gut" lautet die Devise beim kleinen Prinzen und auch in dem Stück.

Datum: 14.1.2024, 15 Uhr, Großes Haus Halberstadt

Märchenoper in Magdeburg - Hänsel und Gretel

"Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?" - Dieser Frage der Hexe müssen sich Hänsel und Gretel an diesem Wochenende im Theater Magdeburg stellen. Die Märchenoper von Engelbert Humperdick ist zurück.

Datum: 14.1.2024, 16-18.15Uhr, 8 +, Theater Magdeburg, Opernhaus Bühne

Eiszeit in Magdeburg

Auf dem Hof der Festung Mark startet das Magdeburger Wintervergnügen. Bis zum 11. Februar wartet dort die größte mobile Open-Air-Eisbahn Sachsen-Anhalts auf mutige Schlittschuhläufer. Schlittschuhe in den Größen 27 bis 47 können vor Ort ausgeliehen werden.

Datum: ab 12.1.2024, öffentliches Eislaufen von Montag bis Freitag 14-18 Uhr, samstags 10-18 Uhr und sonntags 10-20 Uhr, Festung Mark Magdeburg

Theater in Dessau-Roßlau

"Funken" sprühen im Anhaltischen Theater Dessau. In dem Schauspiel von Till Wiebel geht es um einen durchschnittlichen Teenager, der in ein Feriencamp geschickt wird. So weit, so gut - oder nicht? In dem Camp scheint nämlich nichts und niemand normal zu sein. Dennoch entstehen besondere Freundschaften. Gemeinsam trotzen sie allen Widerständen.

Datum: 14.1.2024, 15 Uhr, Altes Theater/Studio, 10+, Anhaltisches Theater Dessau

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben...

Karla (7) macht sich Gedanken:

„Warum stinken Fische, obwohl sie im Wasser sind?“

Und hier gibt's was zu gewinnen: eine Familienkarte für die "Schneekönigin"

Die "Schneekönigin" kennt vielleicht noch nicht jedes Kind: Das Winter-Märchen von Hans Christian Andersen über das einzigartige Band der Freundschaft zwischen Kai und Gerda ist wie geschaffen für die sagenhafte Tropfstein-Kulisse im Harz:

„Das Zusammenspiel aus der sich immer wieder abwechselnden farblichen Beleuchtung des Goethesaals in Verbindung mit Schauspiel und Musik ist etwas ganz Besonderes“, freut sich Thomas Schult, Betriebsleiter der Tropfsteinhöhlen.

Gerade nach dem Jahreswechsel, wenn die ganze Familie noch beisammen sei, biete das Höhlen-Theater eine willkommene Abwechslung: „Allein schon der Aufgang durch den 74 Meter langen Eingangsstollen ist ein Erlebnis“, so Schult. Wenn man dann erst den stimmungsvoll beleuchteten Goethesaal samt frostiger Theaterkulisse betrete, würden nicht nur Kinder-Augen zu leuchten beginnen.

Datum: 10. und 11.2.2024, 16 Uhr, 4 +, Goethesaal der Rübeländer Baumannshöhle

Mit der Eltern-Ecke und etwas Glück geht es am 11. Februar 2024 zur "Schneekönigin". (Foto: Michael Deutsch)

Die "Schneekönigin": Wir verlosen eine Familienkarte (2 Erw. und max. 3 Kinder) für die Theaterveranstaltung am 11. Februar.

Schreiben Sie bis zum 23. Januar eine E-Mail mit dem Betreff „Schneekönigin“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Immer entspannt bleiben ;) und viele Grüße aus der Eltern-Ecke!