früher bin ich täglich gejoggt. Ich war jung und fit, fühlte mich bestens. Heute vermute ich nur, dass ich an Sport immer noch Spaß hätte. Ich habe mich weitgehend damit abgefunden, dafür keine Zeit zu finden. Nun hat mich unser knapp zwei Jahre alter Sohn wachgerüttelt – erst körperlich, dann mit mentaler Grausamkeit. Der von Mama geschickte Räuber weckte Papa, der sonntags noch im Bett lag und hoffte, dort von allen vergessen zu werden. Dann rannte das Kind, das vor kurzem noch so behutsam und wackelig lief, fröhlich rufend durch die ganze Wohnung. Die Stimme wurde leiser, Papa hoffte wieder aufs Vergessenwerden und auf ein weiteres Nickerchen. Die Stimme wurde lauter. Papa wurde abgeklatscht, das Kind rannte wieder los. Immer wieder. Bis Papa aufstand. Ich fühlte mich schlecht, alt und träge. Aber wer braucht Schlaf oder Sport, wenn er ein so munteres und bewegungsfreudiges Kind hat, das immer so lieb ist? Da hörte ich, wie dieses Kind Mama fröhlich berichtete: „Papa fett!“

Ich bin Thomas Liersch und habe ein Kind, 2 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugtipps und ein Gewinnspiel. Heute gibt es einmal 2 Theaterkarten zu gewinnen. Die Märchenoper "Hänsel und Gretel" wird im Theater Magdeburg gespielt.

Nach dem Pisa-Schock: Mehr lesen, weniger singen - was die CDU in Sachsen-Anhalt mit der Grundschule vorhat. Dazu gibt es auch einen Kommentar von unserem Kollegen und Papa Hagen Eichler: Mit der Sprache beginnt alles.

Digitalpakt: Seit 2019 will der Bund die Schulen technisch fit machen. In Sachsen-Anhalt gibt es nach über dreieinhalb Jahren offenbar aber noch immer große Schwierigkeiten.

Funkstille: Es kann von einen auf den anderen Tag passieren: Erwachsene Kinder wollen mit ihren Eltern nichts mehr zu tun haben. Wie umgehen damit - und was, wenn Enkel oder schwere Erkrankungen im Spiel sind?

Wegen fehlender Sprachkenntnisse: Viele Erstklässler sprechen und verstehen zu wenig Deutsch, ein Vorbereitungsjahr soll das laut CDU-Fraktion ändern. Die SPD ist gesprächsbereit - hat aber eigene Forderungen.

"Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist", heißt auch ein Projekt zur Sprachförderung für Kindertagesstätten in Zeitz. Die CDU-Fraktion plädiert nun auch für ein Vorbereitungsjahr. Foto: Yvette Meinhardt

Heiß geliebt und überall mitgeschleppt: Kuscheltiere sind eigentlich immer dreckig. Und auch Bauklötze und Spielzeugautos kriegen ganz schön was ab. Hier sind die Profitipps fürs Reinigen.

Hunderte Lichter für den Hort: Eltern und Kinder protestieren in Dessau gegen geplanten Zwangsumzug.

Personalwechsel in Kita: In Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) sind Eltern verärgert: Kommen die Kinder jetzt zu kurz?

Schwere Aufgabe für werdende Eltern: Die Namenssuche. Das sind die beliebtesten Babynamen im Sangerhäuser Helios-Klinikum.

Kinderbetreuung im Burgenlandkreis: Aufnahmestopp und Wartelisten verärgern manche Eltern. Allerdings gibt es die Möglichkeit, Kinder in anderen Einrichtungen unterzubringen. Warum das nicht immer eine Lösung ist.

Grippe und Co.: Krankheitswelle erfasst Schulen in Bernburg - wo Schüler ins Homeschooling wechseln mussten.

Statt Pillen: Bei leichten Krankheiten können Arzneitees Linderung verschaffen. (Foto: dpa-tmn)

Arzneitees für Kinder: Ist das Kind krank, müssen Eltern nicht gleich zu Medikamenten greifen. Bei leichten Symptomen reicht oft ein Arzneitee. Was Eltern beim Kauf beachten sollten.

Gute Nachrichten aus dem Saalekreis: Annelie Taha verbrachte in Querfurt ihre Jugend. Nun hat die 45-jährige Medizinerin dort eine Kinderarztpraxis übernommen. Dank Infektionswelle verläuft der Start dort sehr arbeitsreich.

Und wieder schließt ein Kreißsaal: Die Geburtenstation im Halberstädter Ameos-Klinikum wird geschlossen. Wie wirkt sich das auf das Harzklinikum in Wernigerode und das Krankenhaus in Aschersleben aus?

Nachgehakt: In unserer großen Familen-Umfrage bemängelten viele Eltern die Ausstattung in den Wolmirstedter Kitas. Die Kritik ist nun auf Gehör gestoßen. Probleme gibt es aber an ganz anderer Stelle. Wo es am meisten hapert.

Die Ferien können kommen: Indoorspielplätze, Wintersport - das macht Kindern Spaß!

Ob es in den Winterferien Schnee gibt? Falls ja, gibt es im Harz viele Möglichkeiten zum Rodeln und Skifahren. dpa

Ferien in Sachsen-Anhalt: Skifahren trotz Klimawandel? So steht es um den Wintersport im Harz - mit Video ;)

Wellenrutschen und Klettervulkane: In Sachsen-Anhalt können sich Kinder auch bei miesem Wetter ausleben. Dies sind die schönsten Indoor-Spielplätze des Landes.

Leseratten aufgepasst: Die Stadtbibliothek in Bernburg gibt aussortierte Bücher für kleines Geld weiter.

Malwettbewerb für "Das Urmel aus dem Eis": Das Harztheater Halberstadt sucht junge und kreative Zeichnerinnen und Zeichner. Eingeladen sind alle Kinder der dritten bis sechsten Klassen, das Plakat für das kommende Kinder-Sommertheaterstück "Das Urmel aus dem Eis" zu gestalten. Einsendeschluss ist der 14.02.2024. Es gibt tolle Preise zu gewinnen! Alle weiteren Teilnahmebedingungen sind auf der Website zu lesen.

Ferien mit Spaß, Naturerlebnissen und Bildung: Unter dem Motto „Bildungswelten Bernburg“ bietet die Stiftung Evangelische Jugendhilfe ein einzigartiges Winterferienprogramm an.

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

In der Rübeländer Baumannshöhle wird die "Schneekönigin" gezeigt. (Foto: Michael Deutsch)

Höhlentheater "Die Schneekönigin"

im Harz

Die "Schneekönigin" kennt vielleicht noch nicht jedes Kind: Das Winter-Märchen von Hans Christian Andersen über das einzigartige Band der Freundschaft zwischen Kai und Gerda ist wie geschaffen für die sagenhafte Tropfstein-Kulisse im Harz. In den Winterferien ist der Ausflug in das Höhlen-Theater eine willkommene Abwechslung.

Datum: 10. und 11.2.2024, 16 Uhr, 4 +, Goethesaal der Rübeländer Baumannshöhle

Eis-Disco vor der Festung Mark in Magdeburg

Im festlich beleuchteten Hof vor der Festung Mark wartet die größte mobile Open-Air-Eisbahn Sachsen-Anhalts auf alle mutigen Hobby-Eisläufer. Bunt und musikalisch wird es jeden Samstag zur Eis-Disco mit Partymusik und Lichtshow. Schlittschuhe in den Größen 27 bis

47 können vor Ort ausgeliehen werden.

Datum: bis zum 11.02.2024, Mo-Fr 14-18 Uhr, Sa 10-22 Uhr,

So 10-20 Uhr, Festung Mark

Familienführung im Kloster Michaelstein

40 Tage nach Weihnachten, warum soll ausgerechnet das denn jetzt ein wichtiger Termin sein? Heute scheint dieser Tag ein Tag wie jeder andere zu sein, doch in kirchlicher Tradition war er von großer Bedeutung, denn mit ihm endete früher die Weihnachtszeit. Es war ein Tag der Veränderung, nicht nur für die Kirche, sondern auch für die Bevölkerung. Welche Rolle die Zahl 40 spielt, was sich alles an diesem Tag änderte und warum ein armes Murmeltier aus seiner Höhle gezogen wird, ist in einer Familienführung zu erleben.

Datum: 3.02.2024, 17 Uhr, Kloster Michaelstein

Jan und Henry, bekannt aus dem TV-Kinderprogramm „KIKA“ kommen am 1. März in die Händelhalle nach Halle mit „Ein neuer Fall für die Erdmännchen“. (Foto: Cultour-Büro Halle, UIf Herden)

Jan und Henry 2 - „Ein neuer Fall für die Erdmännchen“ in Halle

Es ist an der Zeit für einen neuen Fall für die Erdmännchen! Am 1. März sind die beiden beliebten Spuren- und Geräuschesucher, Jan und Henry, mit einer neuen Bühnenshow in der Georg-Friedrich-Händel Halle! Dieses Mal führt die Geschichte die beiden Erdmännchen auf Schloss Piepenschlöns. Dort gehen seltsame Dinge vor sich und Jan & Henry müssen viele Rätsel lösen. Welche Rolle sie in dem Rätsel spielt und ob es den beiden Spürnasen gelingen wird, den Schatz zu finden, erlebt man hautnah in diesem neuen Musical für die ganze Familie.

Datum: 1.03.2024, 16 Uhr, Georg-Friedrich-Händel-Halle

"1001 Nacht" im Bergzoo Halle

Die Abenteuer des Seefahrers Sindbad, Ali Baba und die 40 Räuber oder ein Geist aus der Flasche: Noch bis Ende Februar sind die magischen Lichtgestalten aus der Welt des Orients im Bergzoo Halle zu erleben. Deutschlands größte Lichtershow auf einem rund zwei Kilometer langem Rundweg fasziniert Groß und Klein.

In unserem nächsten Newsletter verlosen wir übrigens Tickets - gern weitersagen!

Datum: bis 24.02.2024, Di-Sa jeweils 17-22 Uhr, So/Mo Ruhetage, Bergzoo Halle (Saale)

„Die Schöne und das Biest - das Musical“ in Bitterfeld

Ungeheuer schön: In seinem Musical „Die Schöne und das Biest“, erzählt das Theater Liberi die berührende Geschichte über die wahre Liebe. Gefühlvolle Eigenkompositionen und viel Poesie entführen Groß und Klein in die Welt dieses bezaubernden Märchens.

Datum: 1.03.2024, 16 Uhr, 4+, Städtisches Kulturhaus Bitterfeld-Wolfen

Schauspielhaus Magdeburg sucht spielfreudige Kinder!

Für das Schauspiel „Die Zukünftige“ von Svenja Viola Bungarten sucht das Theater Magdeburg jeweils zwei spielfreudige Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 12 Jahren. Da die Statistenrollen auch kurze Dialogpassagen enthalten, ist Theatererfahrung von Vorteil. Die Premiere ist am 4. Mai im Schauspielhaus, die Proben beginnen voraussichtlich am 19. März.

Das Casting für diese Rollen findet am Montag, 12. Februar, 17 Uhr, im Schauspielhaus statt. Anmeldungen dafür nimmt die Leiterin der Statisterie, Marije Roos, unter der Telefonnummer (0391)40 490 5304 oder per Mail an marije.roos@theater-magdeburg.de entgegen

CLACKmärchenschloss "Die Bremer Stadtmusikanten" in Wittenberg

Eine Katze, die keine Mäuse mehr fängt, und ein Hund, der schlecht hört, sind der bösen Bäuerin ein Dorn im Auge. Sie jagt sie vom Hof. Die beiden ziehen nun in die weite Welt hinaus. In einem verwunschenen Wald mit sprechenden Bäumen retten sie einen eitlen Esel. Im Moor der Träume treffen die drei einen Hahn der sich für ein Biber hält. Die mutige Geschichte der "Bremer Stadtmusikanten" wird im Wittenberger Clack-Theater erzählt.

Datum: 4., 8.,11. und 18. Februar 2024, Clack Theater

Street-Art in Dessau: Schablonen-Workshop

In der Offenen Werkstatt entstehen Kunstwerke - diesmal mithilfe von Schablonen aus Papier, Pappe oder Folie. Wer die Grundlagen der Schablonentechnik erforschen möchte, ist bei diesem

"Stencil-Workshop" genau richtig. Die Teilnahme ist frei, eine frühzeitige Anmeldung erforderlich.

Datum: 10.02.2024, 11 Uhr, ab 14 Jahren, Bauhaus Dessau

Experimentieren, bauen, staunen:

Drei Tage in der Fotowerkstatt Dessau

In einer dreitägigen „Winterferienwerkstatt“ baut Philipp Keidler, Bildender Künstler aus Halle (Saale), gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Lochkameras aus Alltagsmaterialien. Im Anschluss werden die Kameras getestet. Im zweiten Teil entwickeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr belichtetes Fotopapier und lernen somit die analoge Fotografie kennen.



Eine Anmeldung muss bis zum 31. Januar 2024 mit dem Online-Formular oder vor Ort an der Vorkasse erfolgen. Die Teilnahmegebühr (inkl. Mittagsversorgung und Materialgeld)

beträgt 25 Euro.

Datum: 7.-9.02.2024, 10-15 Uhr, für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren, Bauhaus Dessau

Schieferkunstwerke in Halle

Jeden letzten Sonntag im Monat finden im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle Familiennachmittage statt, bei denen wechselnde Themen beleuchtet und „Mitnehmsel“ gestaltet werden. Am 28. Januar 2024 werden in diesem Rahmen, ausgehend von Objekten in der Ausstellung, Kunstwerke in Schiefer gefertigt. Um eine frühzeitige Anmeldung wird gebeten.

Datum: 28.01.2024, 15-17 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale)

Im Augusteum in Wittenberg sind auch regelmäßig Schulklassen zu Besuch. (Foto: Thomas Klitzsch)

Winterferien in Wittenberg:

Kinder führen durchs Museum

Die LutherMuseen laden Kinder in den Winterferien zu Veranstaltungen ein. So heißt es vom 5. bis zum 7. Februar 2024 für je zwei Stunden: „Werde Kindermuseumsführerin/museumsführer!“ Die Kinder werden von Profis fit gemacht, um Familien und Gäste durch die Museen zu führen. Die dreitägige Ausbildung findet in der Werkstatt der Kulturellen Bildung statt und gipfelt in der Präsentation vor den Familien und in der Übergabe eines Zertifikats, das dazu berechtigt, Gäste durch die Ausstellung zu führen.



Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

Datum: 5.- 7.02.2024, 10 Uhr, für Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 13 Jahren, Augusteum Lutherstadt Wittenberg

Winterferien in Mansfeld:

In Luthers Elternhaus auf Spurensuche

Wer Lust hat, mittelalterliche Spiele auszuprobieren, eigenen Schmuck aus Kupfer herzustellen oder auf archäologische Spurensuche gehen möchte, der kommt am besten in Martin Luthers Elternhaus. Dort gibt es Spannendes zu entdecken.



Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Datum: 5.- 9.02.2024, 9-12 Uhr, 5 +, Luthers Elternhaus

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben...

Mia (4) mag keinen Braten zu ihren Kartoffeln. Bei den Wiener Würstchen zum Abendbrot greift sie aber wieder beherzt zu.

„Nein Danke, ich bin Vegetarierin!“

Und hier gibt's was zu gewinnen: 1x2 Karten für die Märchenoper „Hänsel und Gretel“.

Hänsel und Gretel haben sich verlaufen. Der Magen knurrt. Die Laune ist im Keller. Da machen die beiden Geschwister eine süße Entdeckung im Wald: ein Lebkuchen-Haus zum Anknabbern. Und Zuckerwatte gibt es auch!



Das Häuschen ist verlockend und die Zuckerwatte verdammt klebrig. Die Kinder merken schnell: Die Bewohnerin, eine alte Frau mit lila Haaren, führt nichts Gutes im Schilde...

Die bekannteste Märchenoper ist zurück im Magdeburger Opernhaus! So heißt es auf der Website des Theaters: "Karen Stones zauberhafte Inszenierung bietet nicht nur Opernneulingen eine märchenhafte Geschichte, sondern hat auch „alten Opernhasen“ amüsante Anspielungen zu bieten." Zu hören gibt es bekannte Kinderlieder und zu sehen eine zauberhafte Märchenwald-Kulisse.

"Hänsel und Gretel": Datum: 04.02.2024, 16-18.15 Uhr, 8 +, Opernhaus Bühne

Lecker! Dieses Häuschen ist voller Süßigkeiten. Doch die Hexe lauert schon. Die Märchenoper "Hänsel und Gretel" wird am Theater Magdeburg aufgeführt. (Foto: Nilz Böhme)

"Hänsel und Gretel": Wir verlosen 1x2 Karten für den 04.02.2024.

Schreiben Sie bis zum 30. Januar eine E-Mail mit dem Betreff „Hänsel und Gretel“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Viele Grüße aus der Eltern-Ecke!

PS: In unserem nächsten Newsletter verlosen wir Karten für die Lichterwelten im Zoo Halle - gern weitersagen!