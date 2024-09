Was geht in Sachsen-Anhalt?

die Pubertät ist eine Kinderkrankheit, die bei Heranwachsenden auftritt. Zum Glück mit guter Prognose: In drei, vier Jahren ist sie überstanden. Gegenmittel sind fast keine bekannt, allenfalls Geduld und Liebe tragen zur Linderung bei.

Allerdings muss man als Elternteil damit in Vorleistung gehen, abzahlen werden die nicht mehr so kleinen Lieblinge diesen Kredit erst, wenn ihre eigenen Blagen in die Flegeljahre kommen. So nannte man das früher. Aber klar, sie lieben die Alten auch jetzt. Irgendwie. Das merkt man bei genauem Hinhören. Wenn sie ein „Sorry“ murmeln, nachdem sie dir eine Stunde zuvor „Lass mich doch in Ruhe, Digga“ um die Ohren gehauen haben.

Frohgemut suchst du ihre dreckigen Klamotten im Kinderzimmer zusammen. Immerhin darfst du sie waschen! Die jungen Menschen ziehen unterdessen mit ihrem Freundeskreis um die Häuser. Und übernachten mal hier, mal dort. Du bekommst natürlich Bescheid. Sogar zuhause schlafen sie bisweilen. Aber dann sind es gern auch mal Stücker vier, die auf der Matte stehen. Tja, Leute: Ihr habt es so gewollt.

Ich bin Andreas Montag und habe Teenager zuhause.

In unserem Familiennewsletter finden Sie:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Dieses Mal verlosen wir 3x2 Kinokarten für den dritten Teil von "Die Schule der magischen Tiere". Gespannt? Dann mal los!

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Bessere Medienbildung: Viele junge Wähler machen bei der AfD ihr Kreuz. Soziale Medien spielen dabei eine wichtige Rolle. Das ruft Bildungsexperten auf den Plan, die eine bessere Medienbildung fordern.

Mehr Schulabgänger: Sie haben den Sekundarschulabschluss oder das Abitur in der Tasche, manche starten auch ohne Abschluss ins Leben. So hat sich die Zahl der Schulabgänger im Land entwickelt.

Die Bildungsplattform Moodle soll in diesem Schuljahr noch stärker in den Unterrichtsalltag integriert werden (Foto: Imago/Pressebildagentur)

Schul-Apps: Stundenpläne, Hausaufgaben, Schulessen – die meisten Eltern und Schüler haben etliche digitale Anwendungen installiert, um den Schulalltag zu verwalten. Geht das nicht einfacher?

Kinderbetreuung: Sachsen-Anhalt hat bundesweit den zweithöchsten Anteil an unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung. In welchem Landkreis Sachsen-Anhalts die Quote besonders hoch ist.

Neues Schulgesetz in Sachsen-Anhalt: Es fehlen Lehrer. Zugleich gibt es viele kleine Schulen. Die Schülerzahl sinkt absehbar. Wie kommt das Schulsystem durch die kommenden Jahre?

Geburtenstatistik: Viele Eltern entscheiden sich dazu, ihren Nachwuchs im Krankenhaus auf der Welt zu begrüßen. Außerklinische Geburten sind in Sachsen-Anhalt eher eine Seltenheit.

Skincare-Trend im Internet: In den sozialen Medien sind geschönte Gesichter ständig präsent. Schon Kinder bekommen dadurch das Gefühl, etwas für ihre Haut tun zu müssen – mit Folgen.

Keuchhusten-Fälle: Die Fallzahlen in Sachsen-Anhalt sind um mehr als das Doppelte gestiegen. Betroffen sind vor allem Kinder und junge Erwachsene. Impfskepsis hat auch unter Eltern zugenommen.

Die Erstklässler in der Johannesschule haben Warnwesten für den sicheren Weg zur Schule bekommen. (Foto: Denny Kleindienst)

Unfallgefahr auf Halles Schulwegen: Seit Beginn des neuen Schuljahres waren in Halle bereits mehrere Kinder in Unfälle verwickelt. Für mehr Sicherheit sollen neue Warnwesten sorgen. Die Kritik an Elterntaxis bleibt.

Familienrecht: Das OLG Naumburg hat die Beschwerde von Eltern aus Wittenberg zum Umgangsrecht mit den Großeltern abgewiesen. Trotz eskalierter Streitigkeiten wird das Umgangsrecht der Großeltern beibehalten.

Jugendclubs im Oberharz: Eine Aktionswoche vom 23. bis zum 29. September rückt die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Mittelpunkt. Zahlreiche Zentren stellen ihre Angebote vor – auch im Harzkreis. Doch wie schauen die Jugendlichen selbst auf die Jugendclubs in der Region?

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Frida (6) stellt fest, dass ihre Lehrerin heiser ist:

„Meine Lehrerin hat keinen Ton mehr.“ Frida (6)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Im Harz gibt es ein neues Dorf auf dem Hexentanzplatz. (Foto: Matthias Bein/dpa)

Verhextes Thale: Der Hexentanzplatz ist eines der beliebtesten Ausflugsziele im Harz. Natur, Sagenwelt und moderne Unterhaltung kommen dort zusammen. Nun gibt es eine neue Attraktion.

Tipp für Naschkatzen: Die Halloren-Erlebniswelt in Halle hüllt Gäste in einen schokoladigen Duft und jede Menge Wissen rund um die Kakaobohne. Das sind die fünf Highlights unserer elfjährigen Testerinnen (mit Video).

Toben, aber im Warmen: In Sachsen-Anhalt können sich Kinder auch bei miesem Wetter ausleben. Dies sind die schönsten Indoor-Spielplätze des Landes.

Klettern, rutschen, balancieren: In Mitteldeutschland locken verschiedene Kletterparks zum sportlichen Abenteuer. Acht Tipps, wohin sich ein Ausflug mit der Familie lohnt.

Lichtershow im Elbauenpark: Mit der „Lumagica“ kommt ab diesen Freitag zum dritten Mal eine der großen Illuminationsshows unter freiem Himmel nach Magdeburg. Was sich ändert – und vor allem besser wird.

Knüppelkuchen mit den Kids: Ein simpler Teig wird um einen Stock gewickelt und über offenem Feuer am Lagerfeuer oder Grill gebacken – in Halle geht das sogar an öffentlichen Grillplätzen.

Straßentheaterfestival Leipzig

Das Straßentheaterfestival “Vaudeville Reloaded” verwandelt die Leipziger Innenstadt von Donnerstag bis zum Sonntag in eine Bühne für internationale Straßenkünstler. Tagsüber begeistern Artisten mit beeindruckenden Shows und Walk Acts zwischen 10 und 18 Uhr auf dem Burgplatz und in der Fußgängerzone – live, kostenlos und unter freiem Himmel. Den krönenden Abschluss bildet jeden Abend eine spektakuläre Varietéshow in der Eisengießerei im Westwerk, die die Künstler gemeinsam auf die Bühne bringen.

Datum: 26.-29. September 2024, täglich 10-18 Uhr, Burgplatz in Leipzig

Familien-Spiele-Tag in Halle bietet Abwechslung

Wie man Papier fliegen, kreiseln oder gar hüpfen lässt? Wie man Kreise zeichnet, ohne sich zu bewegen? Das und mehr können Kinder an diesem Samstag in Büschdorf in der Franz-Maye-Straße neben der Seniorenresidenz erfahren. Dort startet um 15 Uhr der Familien-Spiele-Nachmittag. Angela Krumbein von der Mobilen Jugendarbeit lädt dazu ein.

Datum: 28. September 2024, 15 Uhr

Familienfest auf der Laga in Bad Dürrenberg

Nachdem der große Stadtwerke-Familientag am ersten Juniwochenende wegen Unwettergefahr kurzerhand abgesagt werden musste, gibt es einen Nachfolgetermin. An diesem Sonntag, 29. September 2024, laden die Stadtwerke Halle zusammen mit ihren Tochterunternehmen EVH und dem mexikanischen Badeparadies Maya mare sowie dem Stadtmarketing Halle von 10 bis 18 Uhr zur großen Familiensause auf das Gelände der Landesgartenschau nach Bad Dürrenberg ein. Für Groß und Klein gibt es ein unterhaltsames Familienprogramm mit Aktionsständen, musikalischer Unterhaltung und einem Gewinnspiel.



Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist bei Besuchern ein Hit: Die Laga bietet noch bis zum 13. Oktober viel Unterhaltung – kann aber auch ins Geld gehen. Die MZ zeigt, wie teuer ein Tag auf der Laga für eine vierköpfige Familie ist.

Dino-Schau in Magdeburg

Dinofreunde kommen in Magdeburg auf ihre Kosten. Am Jerichower Platz startet eine mobile Dinosaurier-Ausstellung. Zu sehen sind zahlreiche Exponate der großen Erdbewohner aus Urzeiten. Die Schau ist noch bis diesen Sonntag, 29. September 2024, zu sehen.

Datum: Mo-Fr 14-18 Uhr, Sa/So 11 -18 Uhr

"Die kleine Hexe" ist noch an diesem Wochenende in der Baumannshöhle Rübeland zu sehen. (Foto: Veranstalter)

"Die kleine Hexe" in der Baumannshöhle im Harz

Die kleine Hexe ist leider erst 127 Jahre alt und wird deshalb von den großen Hexen noch nicht für voll genommen. Sie gilt einfach als zu jung! Auch ist es ihr verboten, an der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg teilzunehmen. Doch das will sie unbedingt ändern! Das Stück nach Otfried Preußler ist an diesem Wochenende vor ganz besonderer Kulisse zu sehen, in der Baumannshöhle Rübeland.



Warme Kleidung und Sitzkissen mitbringen!

Datum: 28.-30. September 2024, jeweils 16.30 Uhr, 4+, Baumannshöhle Rübeland

"Harry Potter" im Kinosaal in Halle und Magdeburg

Zauberstäbe rausgeholt! Im CinemaxX in Halle und Magdeburg geht's magisch zu! Die Kino-Kette zeigt jedes Wochenende einen Harry-Potter-Film auf großer Leinwand.



Übrigens: Der beste Weg, den Film zu genießen, ist im Outfit des jeweiligen Hogwarts-Hauses zu erscheinen. Egal, ob als Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin – im CinemaxX sind alle willkommen.

Datum: Am 29. September 2024 läuft Teil 5 "Harry Potter und der Orden des Phönix". Weitere Teilen folgen am 29.9. sowie 6./13./20.10., CinemaxX

"Artenforscher-Tage" für Ferienkinder in Halle

Vom 30. September bis 2. Oktober finden im BUND-Umweltzentrum Franzigmark von 9.30 bis 14.30 Uhr die „Artenforscher-Tage“ für Ferienkinder statt. Sie beschäftigen sich spielerisch mit verschiedenen Phänomenen, Pflanzen- und Tierarten des Herbstes. Auch das Sammeln und Verarbeiten von Früchten steht auf dem Programm. Die Ferienkinder lernen dabei das Gelände des Umweltzentrums kennen und haben Zeit für Bewegung in der Natur.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an mail@bund-halle.de

Datum: 30. Sept.-2. Okt. 2024, jeweils von 9.30-14.30 Uhr, für Kinder von 8-12 Jahren, BUND-Umweltzentrum Franzigmark

Türen auf mit der Maus: Gemeinsam Sachsen-Anhalt entdecken!

Am 3. Oktober 2024 heißt es wieder: Türen auf mit der Maus! Mehr als 750 Veranstalter öffnen in diesem Jahr ihre Türen unter dem Motto "ZusammenTun". Gemeinsam werden Produkte gefertigt, Teamaufgaben gemeistert, Ralleys, Schatzsuchen oder interaktive Führungen durchgeführt und vieles mehr. Hier findet man Aktionen ganz bei sich in der Nähe, zum Beispiel in Luthers Elternhaus in Mansfeld.

Magische Herbstferien im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle

Ein buntes Ferienprogramm bietet wieder das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Im Mittelpunkt der Aktionen stehen die Themen der Sonderausstellung "Magie – Das Schicksal zwingen". Jede Ferienwoche steht unter einem anderen Motto.



Vom 1. bis 4. Oktober geht es um Sagenhaftes aus Ost und West - Von Hexen und Werwölfen. Gestaltet werden Elfen und Feen aus Märchenwolle (1. Oktober), musikalische Krachmacher zur Abwehr vor bösen Geistern (2. Oktober), magische Hexentraumfänger

(3. Oktober) sowie Schutzamulette gegen Werwölfe (4. Oktober).



Achtung: Nur mit Voranmeldung!

Datum: 1.-4. Oktober 2024, täglich 10-12 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte

Ferienaktionen der LutherMuseen

Die Kulturelle Bildung der LutherMuseen bietet auch in diesem Jahr wieder ein kreatives Programm für die Ferienzeit an. Mehrere spannende Programme wird es im Wittenberger Augusteum und in Eisleben geben. Am 1. Oktober geht es um die „Medienrevolution Buchdruck“: Die Kinder werden in diesem Ferienkurs auch selbst zu Druckerinnen und Druckern.

Datum: 1. Oktober 2024, 10-11.30 Uhr, 9+, Augusteum



„Mittelalterliche Kinderspiele“ werden am 2. Oktober 2024 ausgiebig getestet. Die Mädchen und Jungen erfahren, wie Kinderspiel zu Luthers Zeiten aussah und können sich selbst ausprobieren.

Datum: 2. Oktober 2024, 10-11.30 Uhr, 6+, Augusteum



Schon im 16. Jahrhundert waren die Rohstoffe aufgrund des Bevölkerungswachstums knapp. Wie kann man heute damit umgehen? „Upcycling“ ist eine Möglichkeit, statt alte Sachen wegzuwerfen, macht man etwas Neues daraus. In drei unterschiedlichen Workshops können Ferienkinder mit einer Schneiderin das Upcycling erlernen.

Datum: 8./9./10. Oktober 2024, jeweils 9.30-12.30 Uhr, für Kinder von 8-10 Jahren, Luthers Sterbehaus

Aus alter Kleidung entstehen bunte Patches zum Aufbügeln. So kann man zum Beispiel eine löchrige Jeans reparieren und gleichzeitig zum Hingucker machen.

Auf den Spuren von Rittern und Feen auf der Burg Querfurt

In den Herbstferien lockt die Burg Querfurt an drei Tagen mit Ferienangeboten für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Am

8. Oktober wird die Welt der Drachen im Mittelalter erkundet. Am

9. Oktober, geht es um Kreuzritter, Ordensritter und Templer. Am

10. Oktober steht das Feen- und Elfenland Burg Querfurt auf dem Programm. Die Veranstaltungen finden jeweils von 8 bis 12 Uhr statt.



Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen muss jeweils bis 15 Uhr des Vortages erfolgen.

Datum: 8.-10. Oktober 2024, für Kinder von 6 bis 12 Jahren, täglich 8-12 Uhr, Burg Querfurt

Mittelalterlich knüpfen im Museum Schloss Merseburg

Was Lerchen, Anker und Kreuze mit Knoten zu tun haben und welche eleganten Muster daraus entstehen können, erfahren Kinder in den Herbstferienprojekten des Kulturhistorischen Museums Schloss Merseburg vom 8. bis 10. Oktober. Anschließend können sie sich an dieser kunstvollen Knüpftechnik selbst versuchen und Schlüsselanhänger, Armbänder oder Windlichtumhänge anfertigen. Um eine telefonische Anmeldung unter 03461/402000 wird gebeten.

Datum: 8.-10. Oktober 2024, jeweils 10-12 Uhr, Kulturhistorisches Museum Schloss Merseburg

Beim Theaterferienprojekt in Magdeburg wird familiäres Zusammenleben spielerisch erkundet. Anmeldungen sind noch bis zum 4. Oktober möglich. (Foto: Nilz Böhme)

Ferienprojekt für Kinder und Erwachsene im Theater Magdeburg

Im Ferienprojekt "Zwischen Chaos und Konsens" wird das Zusammenleben von Kindern (ab 10 Jahren) und Erwachsenen spielerisch erkundet. Am 11. und 12. Oktober wird gemeinsam verhandelt, diskutiert und ausprobiert: Wer trifft Entscheidungen, wie gestaltet sich der Alltag und welche Regeln gelten? Durch künstlerische Auseinandersetzungen und das gemeinsame Entwickeln von Szenen und Geschichten wird das Konzept Familie hinterfragt und neugestaltet.



Noch gibt es freie Plätze, für die man sich bis zum 4. Oktober anmelden kann.

Datum: 11./12. Oktober 2024, Kinder 10+, Theater Magdeburg

Noch freie Plätze für die Ferienwerkstatt zum Lernen der AWO Halle-Merseburg

Am 9. und 10. Oktober findet jeweils von 9 bis 13 Uhr wieder eine Ferienwerkstatt in der Jugend- und Familienberatung der AWO Halle-Merseburg, Zerbster Straße 14, in Halle, statt. Das Angebot richtet sich an Schulkinder der 5. und 6. Klassen. Es trägt dazu bei, das Lernen an der weiterführenden Schule zu erleichtern und das „Lernen zu lernen“. Anmeldung zum Kurs per E-Mail unter jufabe@awo-halle-merseburg.de.

Datum: 9.10. Oktober 2024, 9-13 Uhr, AWO Halle-Merseburg

Vorlesungen zum Reinschnuppern an der Hochschule Harz

Die Hochschule Harz lädt in der Zeit vom 7. bis 11. Oktober und vom 21. bis 25. Oktober 2024 alle Interessierten ein, an einem oder mehreren Tagen erste Eindrücke vom Studienalltag zu sammeln und ausgewählte Vorlesungen sowie Seminare des regulären Vorlesungsbetriebs zu besuchen.



Die Fachbereiche Automatisierung und Informatik, Verwaltungswissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften bieten ein vielfältiges Programm aus über 50 Vorlesungen an. Die „Schnupper-Studenten“ können die Veranstaltungen kostenfrei auf eigene Faust besuchen, während die Studienberatung jederzeit für Fragen zur Verfügung steht. Zum Programm und zur Anmeldung geht's hier.



Für Fragen steht die Studienberatung per WhatsApp (+49 173 397 6278), E-Mail (studienberatung@hs-harz.de) oder telefonisch (+49 3943 659-108) zur Verfügung.

Datum: 7.-11. Oktober/21.-25. Oktober 2024, Hochschule Harz

Achtung: "Gruselzoo“ fällt in diesem Jahr aus!

Der Bergzoo Halle hat vermeldet, dass der „Gruselzoo“ in diesem Jahr ausfällt. „Auch wenn es uns sehr schwerfällt“, wie der Zoo mitteilt. Der Grund für die Absage in diesem Jahr sei der sehr frühe Start der Herbstferien in Sachsen-Anhalt (30. September), der bedeute, dass der Gruselzoo nur außerhalb der schulfreien Zeit liegen würde. Die mehrtägige Veranstaltung rund um Halloween war im vergangenen Jahr ein Besuchermagnet gewesen. Der komplette Zoo war gruselig geschmückt und es hatte besondere Attraktionen gegeben.

Playmobil-Wissenschaftler im Jahrtausendturm

Viele Promis haben ihre eigene Barbiepuppe, Wissenschaftler dagegen ihre Playmobilfigur – Otto von Guericke etwa mit seinen Magdeburger Halbkugeln. 25 sind es insgesamt, die derzeit im wohl klügsten Turm der Welt im Magdeburger Elbauenpark gezeigt werden. Dabei geht es um Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Playmobil-Experte Oliver Schaffer hat diese in zwölf Vitrinen im Jahrtausendturm nachgestellt. Die „Staun’-Dich-schlau-Schau“ ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Datum: Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr

Und hier gibt's was zugewinnen: 3x2 Tickets für den dritten Teil der Filmreihe "Die Schule der magischen Tiere".

An diesem Donnerstag kehrt die beliebte Filmreihe "Die Schule der magischen Tiere" mit ihrem dritten Teil auf die Kinoleinwand zurück. Die Filme basieren auf der gleichnamigen Kinder- und Jugendbuchreihe von Margit Auer. Nach den großen Erfolgen der ersten beiden Filmteile, die 2022 und 2023 jeweils als „besucherstärkster Film“ mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurden, erwartet die Zuschauer erneut ein spannendes Abenteuer voller Magie.

Worum geht's? Diesmal steht die magische Gemeinschaft vor einer Reihe von Herausforderungen: Ein drohender Bankrott, die geplante Abholzung des Waldes und ein Zwischenfall im Naturkundemuseum stellen die Freundschaften auf die Probe. Nebenbei müssen die Schülerinnen und Schüler auch noch einen wichtigen Auftritt vorbereiten.

Mit Humor, Spannung und tierischen Neulingen, bietet der Film Unterhaltung für die ganze Familie und knüpft an den Erfolg seiner Vorgänger an. Gedreht wurde übrigens unter anderem in unserer Region: auf dem Schloss Wernigerode. Dort findet auch ein Teil des künftigen vierten Teils statt.



"Die Schule der Magischen Tiere 3" von Regisseur Sven Unterwaldt, 105 Minuten.

Der dritte Teil der beliebten Filmreihe "Die Schule der magischen Tiere" läuft gerade im Kino. (Foto: ©2023 Kordes & Kordes Film / LEONINE Studios)

Wir verlosen 3x2 Tickets für den Kinofilm "Die Schule der magischen Tiere". Wollen Sie gewinnen? Dann schreiben Sie uns bis zum 2. Oktober eine E-Mail mit dem Betreff „Magische Tiere“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Der Herbst ist da und somit auch der Tag der Deutschen Einheit. Unser Newsletter erscheint nächste Woche erst am 4. Oktober.

Hat Ihnen unser Newsletter gefallen? Dann empfehlen Sie uns gern weiter. Hier geht es zur Anmeldung: Newsletter "Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt" abonnieren