jetzt ist es soweit: Die Zeit ist gekommen, in der ich wehmütig zurückblicke. Wie klein und knuffig meine Kinder einst waren! Heute sind sie Teenager.

Kuscheln ist „cringe“, Geheimnisse sind wirklich geheim – und wenn ich irgendwo auftauche: einfach nur peinlich! Der Wandel kam schleichend. Plötzlich war der 15-Jährige einen Kopf größer, die Zwölfjährige zieht auch schon nach.

Ständig fragen sie nach Geld: Die eine will ins Jumphaus, der andere braucht Döner zur Stärkung – schließlich ist er den Tag lang unterwegs „mit Freunden – kennste nicht“.

Gerade die Wochenenden sind eine Umstellung. Früher haben wir Stempel im Harz gesammelt oder sind fröhlich um den Geiseltalsee geradelt. Jetzt entscheide ich nur für mich. Was habe ich eigentlich vor den Kindern gemacht? Theater? Freunde treffen? Sport? Ich taste mich vorsichtig heran. Und merke: Die Freiheit ist gar nicht so schlimm. Nur eben leiser.

Ich bin Jessica Quick und habe zwei Kinder, 12 und 15 Jahre alt.

Passend zur Fußball-EM der Frauen: Diese Woche verlosen wir das Kinderbuch "Mein Weg zur Fußballnationalspielerin".

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Bildung: Kommt eine Migranten-Obergrenzen für Schulen? Das sagt unser neuer Bildungsminister Riedel zu dem Vorstoß.

Gymnasium oder Realschule: Worauf Eltern beim Wechsel an weiterführende Schulen unbedingt achten sollten

Schulstart mit Preisschock: Ab dem 11. August geht es für Sachsen-Anhalts Kinder wieder in die Schule. Die Kosten für Unterrichtsmaterial sind wieder gestiegen – aber nicht alle gleich stark. Welche Ausnahme es gibt.

Kinderpornografie: Die Zahl der Fälle nimmt in Sachsen-Anhalt rasant zu – Ist KI die Lösung?

Test mit KI im Familienalltag: Fünf ChatGPT-Prompts, die Familien im Alltag helfen - und welche Risiken das birgt.

Schon für ihre Kinder hat Weigmann Zuckertüten genäht. Seit 20 Jahren auch für ganz Halle. (Foto: Schabacker)

Einschulung: Wo es in Halle die schönsten Zuckertüten zur Einschulung 2025 gibt und wie viel sie kosten.

Ernährung: In Magdeburg stellt die erste Kita auf vegetarische Ernährung um. Grund dafür sind eine hohe Nachfrage sowie das Tierwohl. Es gab jedoch auch Skeptiker.

Tollwut-Gefahr: Eine Fledermaus, die mehrere Tage im Außenbereich einer Kita bei Bad Lauchstädt im Saalekreis hing, war mit Tollwut infiziert. Mehrere Kinder hatten direkten Kontakt zu dem Wildtier. Was für die Kids jetzt wichtig ist.

Badeunfall: In Sachsen-Anhalt steigt die Zahl tödlicher Badeunfälle. Schwimmmeister im Saalekreis berichten darüber, dass Eltern ihre Kinder zu oft aus den Augen lassen.

Geburtenrückgang: Bleiben künftig Plätze in Bernburger Kitas frei?

Schuljahresbeginn: Die Buchhändlerinnen in Aschersleben haben alle Hände voll zu tun beim Schulbuchverkauf. Den Höhepunkt erwarten sie erst noch ...

Hitzefalle Klassenzimmer: Was tut Mansfeld-Südharz für seine Kinder in Schule und Kita? Das ist der Plan für August.

Alarmierende Umfrage: Immer mehr Burger Grundschulkinder können nicht schwimmen. Die Zahl der Kinder, die sich nicht sicher im Wasser bewegen können, steigt – auch in Burg. Wo die Probleme liegen und was Eltern tun können.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Nach acht Stunden Autofahrt Richtung Ferienhaus auf einem dänischen Autobahnparkplatz. Es nieselt. Theo (2) fragt:

"Aber wo ist der Urlaub?" Theo (2)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Ganz aktuell haben wir hier noch folgende spannende Ausflugtipps:

Zoojubiläum in Magdeburg: Der Zoo lädt vom 21. bis 28. Juli zur tierischen Festwoche anlässlich seines 75. Geburtstags ein. So sieht das Programm im Grünen aus.

Filmtourismus: Räuber Hotzenplotz in echt? Was Kinder auf Burg Querfurt und acht andere Drehorten erleben können.

Mini-E-Autos in Halle: Kids kurven über die Peißnitz. Wann der Verleih geöffnet ist und wie viel fünf Minuten am Steuer kosten.

Vesta Stas betreibt den E-Auto-Verleih für Kinder auf der Peißnitz. (Foto: Denny Kleindienst)

Bei Sommerhitze: Kaltes Nass macht Kindern an heißen Tagen besonders Spaß: Welcher Aquapark verbirgt das ultimative Wasserabenteuer?

Bei Sommerregen: Hüpfburgen, Wellenrutschen, Klettervulkane: Das sind die schönsten Indoor-Spielplätze in Sachsen-Anhalt.

Alles rund um die Sommerferien 2025 in Sachsen-Anhalt

Wenn eure Kids sich in den Ferien langweilen, guckt in unsere XXL-Liste für die Sommerferien: In Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt es in den Sommerferien vom 28. Juni bis 8. August viel zu entdecken.

147 Ideen für die Sommerferien 2025: Wir haben in einem kostenfreien Magazin viele tolle Tipps aus dem ganzen Land zusammengestellt. (Illustration: Frank Neumann)

Kennt ihr schon unser kostenfreies Ferienmagazin? Wir zeigen in unserem neuen "Ferienmagazin" die schönsten Ausflugsziele für Familien direkt vor der Haustür - als Geschenk kostenfrei. Von Eltern und Großeltern getestet und mit ganz viel Liebe zusammengestellt.

Ferien-Spartipp: Freier Eintritt und Vergünstigungen: Welche Angebote Eltern jetzt kennen müssen

Verlosung: Kinderbuch "Mein Weg zur Fußballnationalspielerin"

Eines Tages in der Fußballnationalmannschaft zu spielen, ist der Traumberuf vieler Kinder. Doch nur für die wenigsten geht dieser Wunsch in Erfüllung. Klara Bühl ist eine von ihnen. Bei der Fußball-Europameisterschaft, die in der Schweiz stattfindet, spielt sie für Deutschland.

Aber wie hat Klara es geschafft, diesen Weg zu gehen? Alles begann im Keller ihres Elternhauses. Gemeinsam mit ihrem Bruder Konrad klebte sie ein Fußballfeld auf den Boden. Als Konrad sie eines Tages mit zum Training seiner Jungsmannschaft nimmt, ist Klara nicht mehr aufzuhalten.

„Sportstars erzählen: Mein Weg zur Fußballnationalspielerin“ Foto: Verlag

„Sportstars erzählen: Mein Weg zur Fußballnationalspielerin“ von der Nationalspielerin Klara Bühl ist für Erstleser ab sechs Jahren. Das Buch umfasst 72 Seiten und kostet zehn Euro. Über einen QR-Code im Buch gibt es sogar noch eine Videobotschaft von Klara Bühl.

Möchtest du das Buch gewinnen? Dann schick uns bis zum

30. Juli 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Fußball-EM". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen viel Glück und senden sonnige Grüße aus der Eltern-Ecke!

