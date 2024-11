Was geht in Sachsen-Anhalt?

meine Enkelinnen wollten nicht mitkommen zum Reifenwechsel. Auch das Angebot, sie auf dem Spielplatz abzusetzen und dann gemeinsam einkaufen zu fahren, konnte sie nicht locken. Sie wollten bei mir zu Hause bleiben! Ihr Angebot: Erst draußen spielen und sich dann Mittagessen warm machen. Aus meiner Sicht sprach nichts dagegen. Auch bei sich zu Hause bedienen sie schließlich die Mikrowelle.

Ich stellte schon mal die 600 Watt ein, weil die exakte Anzeige dafür fehlt, und das Geschirr samt Essen hin. Sie könnten mich bei einer mittleren Katastrophe ja anrufen, sagte ich. Was das sei, wollte die Siebenjährige wissen. Sie würden es schon merken, meinte ich.

Eine Stunde später klingelte tatsächlich mein Telefon. Schreck. Ob meine Mikrowelle kaputt sein könnte? Panik. Dann fiel mir der vermutlich rausgezogene Stecker ein. Treffer! Die mittlere Katastrophe war abgewendet.

Ich bin Carla Hanus und habe zwei Enkelkinder, 7 und 11 Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Reparenting: Wer Kinder, gerade kleine, hat, ist ständig gefordert. Wieso Eltern ihr eigenes „inneres Kind“ nicht vernachlässigen sollten, wie das geht und was vor allem die Kinder davon haben, sagen Expertinnen.

Zufriedenheit: Neue Schuhe, wilde Feier, Lottogewinn – das macht alles Freude. Aber echtes Glück geht anders, nämlich eigentlich ganz einfach und im Alltag, wenn man weiß, was dabei hilft. Eine Expertin erklärt's.

Auch das Schulsystem sehen Medienwissenschaftler in der Verantwortung. „Dort braucht es Platz für eine Auseinandersetzung mit einer sinnvollen Mediennutzung“, sagt etwa Johannes Gemkow. (Foto: imago images/MASKOT)

TikTok: In der Lebenswelt vieler Jugendlicher spielt TikTok eine wichtige Rolle als Unterhaltungs- und Informationsmedium. Allerdings ist die chinesische Videoplattform kein ganz ungefährlicher Ort: Insbesondere rechte Inhalte laufen hier gut und stehen im Verdacht, langfristig sogar die politische Einstellung zu beeinflussen. Wie Eltern ihre Kinder sensibilisieren können.

Leben ohne Nachwuchs: Wenn Frauen Nein zum Kind sagen. Für diese Entscheidung müssen sich vor allem Frauen oft rechtfertigen. Warum eigentlich?

Schwanger im Job: Ist eine Frau schwanger, bekommt sie beim Arzt einen Mutterpass. Dort werden alle wichtigen Ergebnisse aus den Untersuchungen notiert. Was, wenn ein Arbeitgeber das Dokument sehen möchte?



Und hier kommen 10 Fragen und Antworten zu Schwangerschaft und Mutterschutz.

Verkehrsrecht: Ein Autofahrer vertraute auf sein Vorfahrtrecht, fuhr ein Kind an, forderte Schadenersatz: Waren die Eltern des auf der Straße radelnden Mädchens dazu verpflichtet, für den Schaden am Auto zu zahlen?

Physiotherapeutin Anja zeigt den Kindern im neuen Familienzentrum in Dessau, Übungen mit dem Ball, assistiert von der Handpuppe Frieda. Foto: Thomas Ruttke

Familienzentrum in Dessau: Mit der Gründung eines eigenen Familienzentrums haben vier junge Frauen in Dessau den ersten Schritt für ein großes Netzwerk im Bereich der Babygesundheit getan und hoffen auf Zuwachs. Was das „Herzenswerk“ erreichen will.

Unsicherer Schulweg in Quedlinburg: Großeltern aus Quedlinburg im Harz sind in Sorge wegen des Schulwegs ihres 2024 eingeschulten Enkels. Ein Bus fährt hier nicht. Betroffen sind davon nicht nur Kinder.

Nachtleben: Mamas können bei der beliebten Veranstaltung "Mama geht Tanzen" wieder das Tanzbein schwingen.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Emil (5) hat Instruktionen für den Martinstag am 11. November erhalten:

"Martinslaternen darf man nicht ans Gesicht halten, weil die Haare aus Stoff sind." Emil (5)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Draußen ist's ein bisschen trist. Draußen sein geht aber trotzdem, mit den richtigen Wanderwegen zum Beispiel! Auch für drinnen gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein.

Ist der Weg spannend, haben auch Kinder Freude am Wandern. (Foto: picture alliance/dpa-tmn)

Wandern: Abseits vom Alltag Kraft tanken – dafür bietet Sachsen-Anhalt vielerorts Möglichkeiten. Die Redaktion stellt sieben besondere Wege für Familien vor.

Radtour: Wenig tut Körper und Geist so gut wie eine Radfahrt an der frischen (See-)Luft. Viele schöne Flecken von Sachsen-Anhalt bieten dem Drahtesel hierfür das perfekte Freiluftgehege. Die Redaktion verrät, welche Strecken besonders viel Spaß machen - auch für Familien.

Es wird mystisch auf Burg Querfurt: Der Saalekreis, dem die Festungsanlage in Querfurt gehört, lädt am Freitag, 8. November, zur Veranstaltung „Nachts auf der Burg“ ein. Besucher erwartet ein Familien- und Kinderprogramm.

Sandmännchen in Bernburg: Am 22. November startet eine besondere Ausstellung im Schlossmuseum Bernburg. Das Sandmännchen wird 65 Jahre alt.

Vorweihnachtliche Premiere in Bernburg: Rodelbahn, Märchenzelt und Kino: Das erwartet die jungen Besucher bei der Premiere am ersten Adventswochenende auf dem Stiftungsgelände in Bernburg.

Harz-Sonderzug zur Weihnachtszeit: Der winterliche Harz lockt zur Weihnachtszeit mit stimmungsvollen Märkten in Goslar und Wernigerode. Die IG Schienenverkehr Osterfriesland bietet mit dem Weihnachtsexpress zwei Sonderzüge zu den beliebten Zielen an.

Wir dürfen vorstellen: Robert Lang-Vogel und die Möwe Ingrid in dem Stück "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" . Foto: Katrin Ribbe/TM

"Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" im Theater Magdeburg

Weit draußen auf hoher See, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt’n Karton natürlich, mit seinem Boot. Und dem Holzwurm, der darin wohnt. Und so schippert er tagein und tagaus über den Ozean, bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord.



"Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" ist an diesem Sonntag auf der Theaterbühne in Magdeburg zu sehen.



Datum: 10. November 2024, 16-16.30 Uhr sowie 11. November 2024, 9-9.30 Uhr, 3+, Theater Magdeburg

Halloren-Aktionswoche für Groß und Klein

Schokoladen-Fans aufgepasst: Es gibt ein Jubiläum zu feiern!

220 Jahre Halloren: Die Halloren Erlebniswelt lädt vom 11. bis zum 16. November täglich zu tollen Aktionen für große und kleine Naschkatzen ein. Gestartet wird am Montag (11. November) von

10-18 Uhr mit freiem Eintritt. Am Ende der sechs Aktionstage steigt eine große Familiensause, von 11-18 Uhr. Übrigens: Die Erlebniswelt haben wir auch schon getestet. Mit Video: Halloren-Erlebniswelt im Test: Das sind die fünf Highlights für Kinder



Datum: Halloren-Geburtstagswoche, 11.-16. November 2024, Halloren Erlebniswelt

Eulenspiegel-Erlebnistour in Bernburg

Vom Schloss zur Fähre über die Saale zum Tiergarten und mit der Parkeisenbahn zum Märchengarten in das Paradies: Mit der Verbindung zu Till Eulenspiegel wandern Groß und Klein einen Erlebnispfad entlang, der zwischen den touristischen Einrichtungen der Bernburger Freizeit GmbH die ehemaligen Spuren von Till Eulenspiegel aufzeigt.



Jeder Besuch in einer der aufgeführten Freizeiteinrichtungen wird mit einem Eulenspiegelkopf als Stempel belohnt. Wer mindestens

3 Eulenspiegelköpfe gesammelt hat, beteiligt sich mit seiner ausgefüllten Aktionskarte an der großen Gewinnauslosung im Eulenspiegelturm. Aus den zahlreich eingereichten Aktionskarten werden am 11. November 2024 gegen 13.30 Uhr die 10 Gewinner durch den amtierenden Kinder Eulenspiegel ermittelt.

Kinderchor lädt erstmalig zum Adventssingen ins Harztheater nach Halberstadt

Zum ersten Mal wird sich der Kinderchor des Harztheaters in Halberstadt ganz alleine, ohne Unterstützung singender Erwachsener, dem Publikum vorstellen. Chorleiterin Julija Domaševa hat ein kleines aber feines vorweihnachtliches Programm zusammengestellt, das voll von Vorfreude auf den Advent einstimmen möchte.



Datum: 15. November 2024, 19.30 Uhr, Kammerbühne Halberstadt, Harztheater

Im Schmetterlingshaus des Elbauenparks ist es tropisch war, Foto: Andreas Lander

Schmetterlinge und schönes Funkeln

im Elbauenpark Magdeburg

Der Elbauenpark ist zwar bereits in die Wintersaison gestartet. Trotzdem ist dort einiges los. So funkelt und glitzert bis zum

17. November 2024 der magische Lichterpark „Lumagica“. Täglich ab 16 Uhr öffnet er auf dem Kleinen Cracauer Anger für alle Gäste, die sich von leuchtenden Fabelwesen verzaubern lassen wollen.



Darüber hinaus steht der Elbauenpark bei freiem Eintritt täglich von 10 bis 16 Uhr für kleine und große Gäste offen und hat einiges zu bieten: vom entspannten Spaziergang oder einer Joggingrunde durch die Natur über Action auf den Spielplätzen wie dem Natur- oder dem Wasserspielplatz bis hin zum Damwildgehege.



Gerade an nasskalten Tagen ist auch das tropische Schmetterlingshaus mit bunten Faltern, exotischen Pflanzen und Tieren ein beliebtes und lohnendes Ausflugsziel. Geöffnet hat das Schmetterlingshaus täglich von 10 bis 16.30 Uhr,

letzter Einlass 16 Uhr. Der Eintritt kostet vor Ort 2 Euro.

Grimms Märchen mal anders: Im November startet in Halle das Stück "Die Hallenser Stadtmusikanten" für Kinder ab sechs Jahren. Foto: Thalia Theater/Jacob Stage

Weihnachtsmärchen "Die Hallenser Stadtmusikanten" feiert Premiere in Halle

Zum diesjährigen Weihnachtsmärchens treffen im nt-Hof Tiere zusammen, die auf den ersten Blick aus der Reihe fallen: Eine Katze, die lieber singt, als Mäuse zu fangen. Ein Hund mit ADHS. Ein Hahn, der bunter ist als viele andere. Ein melancholischer Esel. Und mittendrin Hilma, das unerschütterlich optimistische Eichhörnchen. Als Hilma beklaut wird, machen sie sich gemeinsam auf in ein Abenteuer und stellen sich den kriminellen Hasengeschwistern Bunny und Kleid entgegen.



Mit Witz und Warmherzigkeit erzählt Hausregisseurin Katharina Brankatschk in "Die Hallenser Stadtmusikanten" vom Gefühl, nicht so recht in unsere leistungsorientierte Gesellschaft zu passen und von der Kraft, die durch Gemeinschaft entstehen kann. Die Premiere am 22. November ist laut Website bereits ausverkauft.



Weitere Termine: u.a. 23./24. November, 17.30 Uhr, 6+, nt-Hof

Und hier gibt's was zu gewinnen: den Lektüre-Begleiter für die Zeit nach der Geburt "Königin im Wochenbett":

Wenn ein Baby zur Welt kommt, ist das Leben der Eltern plötzlich völlig anders als vorher. Nach einer Geburt braucht es einige Wochen der Regeneration, des Ankommens und der Heilung, um zu einem körperlichen und emotionalen Gleichgewicht zurückzufinden.

Deshalb rückt das Buch "Königin im Wochenbett" die Frau in den Mittelpunkt, denn Mütter dürfen in dieser Zeit auch an sich denken. Wie man sich auf die neue Situation vorbereitet, Familie und Freunde als Unterstützung einbezieht und diese spannende Zeit gut für sich gestalten kann, zeigt die erfahrene Hebamme und Autorin Kerstin Lüking in diesem Wochenbettratgeber.

Die Wochen nach der Geburt fordern viele Paare besonders. Was Eltern für das Wochenbett wissen sollten, verrät Kerstin Lüking der MZ im Interview.

"Königin im Wochenbett": Kerstin Lüking, Südwest-Verlag,

176 Seiten, 18 Euro, ISBN:978-3-517-10276-4

Ein Ratgeber für die Zeit nach der Geburt, die man auch als Wochenbett bezeichnet, kann dieses Buch sein. (Foto: Verlag)

