Was geht in Sachsen-Anhalt?

ach war das schön, als meine Kinder noch an den Weihnachtsmann glaubten! Die strahlenden Augen, die aufgeregten Fragen: „War er schon da?“ Doch irgendwann kommt er, der gefürchtete Moment: „Mama, gibt es den Weihnachtsmann wirklich?“, da war die Kleine fünf Jahre alt.

Eine Mutter wird in solchen Situationen spontan zur Psychologin, Philosophin und Geschichtenerzählerin in einem. Ein tiefer Atemzug, ich frage zurück: „Was glaubst du denn?“ Die Antwort? Ein unbestechliches „Eigentlich nicht.“ Zack, die Magie ist dahin. Aber halt! Ich erkläre, dass der Weihnachtsmann vielleicht nicht echt sei, seine Idee aber schon.

Dieses Ritual, die Spannung, das Gefühl von Zauber – das bleibt. Heute lachen meine Kinder über unsere schauspielerischen Fähigkeiten beim „Weihnachtsmann-Spuren-Verstecken“. Und ich? Ich weiß, die wahre Magie liegt nicht im Glauben an den Weihnachtsmann, sondern in den Erinnerungen, die bleiben.

Ich bin Jessica Quick und habe zwei Kinder, 12 und 14 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Dieses Mal verlosen wir die Ratgeber-Lektüre für Eltern "Immer darf ich alles nie!" von Matthias Jung. Auf geht's.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Post an Weihnachtsmann und Christkind: Für viele Kinder gehört zur Vorfreude auf das Fest ein Brief an Christkind oder Weihnachtsmann. Dafür stehen in Deutschland besondere Postämter bereit. Über wenige Briefe können sie sich nicht beklagen.

Familienrecht: Wann müssen Großeltern für ihre Enkel Unterhalt zahlen? Wann hat der Ex-Partner Anspruch auf Geld? Wie lange dürfen Kinder den Eltern auf der Tasche liegen? Fachanwältinnen für Familienrecht haben die Antworten.

Pauschales Handyverbot an Schulen: Aus Hessen kommt der Ruf nach einem bundesweiten Smartphone-Verbot an Schulen: Es soll Mobbing bekämpfen und die Aufmerksamkeit im Klassenraum schärfen. Doch in Sachsen-Anhalt ist der Widerstand stark.

Wenn zwei Frauen ein Kind bekommen, gibt es in unserer Gesellschaft noch allerlei Herausforderungen (.Foto: IMAGO/Pond5 Images)

Diskriminierung: Für viele Menschen bedeutet Familie immer noch „Vater-Mutter-Kind“. Wie die Realität für queere Paare aussieht, erzählt unsere Autorin, die mit ihrer Partnerin das erste Kind erwartet.

Fremdkörper verschluckt! Eine Knopfbatterie hat das Format eines Bonbons. Kein Wunder, dass sie fix im Mund des Kindes landet – und mit einem Schlucken auch in seinem Körper. Wie gefährlich das ist und was Eltern tun können.



Noch mehr Erste Hilfe im Advent: Tee verschüttet, Kerze umgestoßen, beim Plätzchenbacken ans heiße Blech gefasst –Verbrennungen und Verbrühungen passieren schnell, besonders Kindern. Wie die Wunden richtig versorgt werden.

Gender-Klischees bei Spielzeug: Der Sohn bekommt Spielzeugautos zu Weihnachten, die Tochter Puppen. Muss das wirklich immer so sein? Expertinnen erklären, welche Folgen das später einmal haben kann – auch für den Arbeitsmarkt.

Zocken geht nicht nur digital, sondern auch ganz analog auf dem Spielbrett. (Foto: Rolf Vennenbernd/ Dpa)

Spannende Brettspiele: In der kalten Jahreszeit sind Brettspiele besonders beliebt. Welche aktuellen Spieltitel eignen sich besonders als Geschenk für das Weihnachtsfest?



Und hier noch Lese-Tipps für Kinder: Bücher gehören noch immer zu den beliebtesten Geschenken zum Fest. Wir stellen fünf Bücher vor, in denen sich alles um Weihnachten dreht.

Stefanie Trepesch (M.) ist Geschäftststellenleiterin des Wittenberger Gewerbevereins und betreut auch dessen Weihnachtsmarkt im Herzen der Lutherstadt. Häufig wird sie dabei von ihren Kindern unterstützt, hier: Leonie und Marius. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg: Seit Jahren kümmert sich Stefanie Treppesch um den Weihnachtsmarkt des Wittenberger Gewerbevereins. Die eigenen Kinder sieht sie dann oft erst abends. Warum 2020 alles anders war.

Babyfreundliche Apotheken in Aschersleben: Die Rats- und die Neue Apotheke in Aschersleben haben den Titel „Babyfreundliche Apotheke“ erhalten. Was bedeutet dieses Zertifikat genau?

Haushalt im Saalekreis: Der Kreistag beschließt den Haushalt 2025. Es könnte der letzte mit einem Plus sein. Zuvor sorgt ein Antrag der Linken zum Deutschlandticket für Aufregung, weil ihm die AfD überraschend zum Erfolg verhilft. Gibt es das Deutschlandticket bald für alle älteren Schüler umsonst?

Hüpfburgen-Erfolg aus Paplitz: Eine junge Familie aus Paplitz (Genthin) hat sich zwei klare Ziele gesetzt: glückliche Kinder und entspannte Eltern. Mit dem Verleih von Hüpfburgen verleiht „Kinderbunt“ bis nach Brandenburg.

Nachhaltiges Fest in Stendal: Die Gohrer Landfrau Michaela Oneßeit und Yvonne Riesmann von „My Unverpackt“ Stendal geben Ideen für kreative und kostengünstige Geschenkverpackungen in der Adventszeit.

Ohne Stress durch die Adventszeit in Gerwisch: Anica Schütz aus Gerwisch (Jerichower Land) weiß, dass es für viele zur Weihnachtszeit schwierig wird, aber die Harmonielehrerin hat Tipps, wie die besinnliche Zeit des Jahres möglichst stressfrei verläuft.

Neuer Spielplatz in Magdeburg: In Magdeburg wurde ein neuer Spielplatz eröffnet. Bei der Gestaltung der Spielgeräte zum Thema Japan konnten die Kinder mitreden. 300.000 Euro wurden investiert.

Kinderbetreuung in Mansfeld-Südharz: Die Zahl der Kinder, die in der Breitensteiner Kindertagesstätte (Kita) „Eichhörnchen“ betreut werden, geht zum neuen Schuljahr weiter zurück. Wie die Gemeinde eine Schließung zu verhindern versucht.

Neue Schulbezirke in Mansfeld-Südharz: Um den Bestand der Sekundarschulen zu bewahren, hat der Landkreis für 2025/26 in seinem Schulentwicklungskonzept einige Schulbezirke angepasst. Was sich für die Schulen verändert.

Höhere Kita-Gebühren in Harzgerode: Die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Harzgerode im Landkreis Harz zu unterhalten, kostet eine halbe Million Euro mehr als noch vor ein paar Jahren. Jetzt hat die Stadt vor, die Beiträge zu erhöhen. In welchem Umfang.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Emil (5) wundert sich:

"Häh? Der Nikolaus hat das gleiche Geschenkpapier wie wir." Greta (8) mit ihrem Papa

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Raus aufs Eis oder dorthin, wo es lecker duftet und so schön leuchtet: Was an den Tagen vor Weihnachten los ist – in Magdeburg, Halle und Umgebung – erfährst du hier:

Dessauer Adventsmarkt: Macher, Besucher und Händler zeigen sich nach der Hälfte recht zufrieden mit dem Dessauer Adventsmarkt. Was besonders gut ankommt.

Aktivitäten für die kalte Jahreszeit: Im Winter sind gemütliche Ausflüge und Spaziergänge besonders schön. Wir haben fünf Tipps für Ausflüge in Sachsen-Anhalt zusammengestellt.

Spektakuläre Drohnenaufnahmen geben erste Eindrücke von den "Magischen Lichterwelten" im Bergzoo Halle. (Foto: ESMERO UG)

Großes Leuchten im Bergzoo Halle: Die „Magischen Lichterwelten“ im Bergzoo Halle erstrahlen wieder in faszinierendem Glanz – über 30.000 Lampen verwandeln den Zoo in ein leuchtendes Märchenland. Erste Drohnenaufnahmen (mit Video).

Klippenglühen und neue Attraktionen am Brocken: So wird der Advent in Schierke gefeiert. In Wernigerodes Ortsteil Schierke wird Weihnachtsstimmung verbreitet.

Harz-Sonderzug zur Weihnachtszeit: Der winterliche Harz lockt zur Weihnachtszeit mit stimmungsvollen Märkten in Goslar und Wernigerode. Die IG Schienenverkehr Osterfriesland bietet mit dem Weihnachtsexpress zwei Sonderzüge zu den beliebten Zielen an.

Mini-Welten in Wörlitz: Miniaturwelten faszinieren Groß und Klein. Der Modellbahnclub Lutherstadt Wittenberg präsentiert in Wörlitz die aufwendigsten Anlagen.

Die Eisbahn in Naumburg, eingebettet in den Weihnachtsmarkt, lockt mit wunderschöner Kulisse. (Foto: Falko Matte)

Eislaufen in Sachsen-Anhalt: Schneemann bau'n und Schneeballschlacht ... und Schlittschuhlaufen. Sieben Tipps, wo man sich in Halle, Naumburg oder Dessau aufs Glatteis wagen kann.

Für Märchen-Fans des Films "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Auf Schloss Moritzburg bei Dresden in Sachsen ist wieder eine Ausstellung mit Kostümen und Requisiten des Kult-Films zu sehen. Hier gibt es alle wichtigen Informationen dazu.

Sandmännchen in Bernburg: Zahlreiche Besucher haben die Eröffnung der Sonderschau im Museum Schloss Bernburg miterlebt. Wie die Ausstellung rund um die Kultfigur ankommt und welches Geschenk es gab.

Winterzauber bei Karls: Karls Erlebnisdörfer laden zum „Wilden Winter“ ein. Gäste der Erdbeerhöfe können sich bis zum 2. März 2025 auf Eisdiscos, deftiges Essen, Budenzauber und Lichtshows freuen.

Wundersame Geschichten im Theater: Auf vielen Bühnen des Landes ist es Tradition, das Publikum in der Vorweihnachtszeit mit Märchen zu verzaubern. Von Magdeburg bis Naumburg: Die Redaktion stellt sieben Produktionen vor.

Achtung, Rentiere in Halle! Was passiert, wenn die Rentiere Finni und Rudi Feueralarm auslösen oder in der Moritzburg plötzlich klitzeklein werden? Mit Halles neuer Hörspielreihe können Kinder die Stadt auf ganz besondere Weise entdecken.

Kuriose Museen: In Sachsen-Anhalt gibt es viele Museen, Ausstellungen und Sammlungen. Darunter auch einige kuriose. Wir stellen sieben außergewöhnliche Orte vor.

Musiktheater zum Mitmachen in Magdeburg

Wir schreiben das Jahr 2071: Admira und Lenz sind längst erwachsen. Ihr Leben ist gut, vieles ist sogar besser als früher. Aber etwas fehlt doch … Nur was? Manchmal fällt ihnen zufällig etwas ein, wie neulich das Wort „Spaziergang“. Aber der Rest ist einfach verschwunden – all die fabelhaften, die vortrefflichen, ja, die unbedingten Dinge ihrer Kindheit. Also steigen sie in ihr Raumschiff „DeepSound“ und reisen in die Vergangenheit. Gemeinsam mit dem jungen Publikum bewegen sich die beiden Zeitreisenden im Stück "Die unbedingten Dinge" (von Nikola Huppertz) auf ihrer Suche durch unterschiedliche Räume.



Datum: 13. Dezember 2024 (Premiere), 11 Uhr, 6+, Opernhaus Podium

"Hase und Igel" für blinde und sehbeeinträchtige Kinder in Halle

Am Freitag steht im Thalia Theater in Halle der Grimmsche Klassiker "Hase und Igel" des Dichters Peter Ensikat auf dem Programm. Auch wenn das Stück schon seit September 2023 Teil des Programms ist, handelt es sich um eine Premiere: Zum ersten Mal findet im Thalia Theater eine Vorstellung mit Audiodeskription statt. In der Praxis bedeutet das: Rund 35 blinde und sehbeeinträchtigte Kinder sind eine Stunde vor Beginn der Vorstellung dazu eingeladen, sich im Raum zurechtzufinden, das Bühnebild zu ertasten und die Kostüme anzufassen, bevor sie die Kopfhörer aufsetzen, über die ihnen anschaulich und lebhaft geschildtert wird, was auf der Bühne passiert.

Im Frühjahr 2025 sind an den Bühnen Halle weitere barrierefreie Angebote geplant.

Datum: 13. Dezember, 11 Uhr, nt-Kammer

Advent wie bei Harry Potter in Hogwarts

Der Verein Wildtulpe lädt an diesem Samstag ab 15 Uhr zu einer „Weihnacht im verschneiten Zauberschloss auf Hogwarts“ in die Kirche Mösthinsdorf im Saalekreis ein. Eine Kinderzaubershow beginnt direkt am Gleis 9¾ mit dem Hogwarts-Express und der Lehrer für allgemeine Magie empfängt alle Kinder auf der Zauberschule von Hogwarts. Auf dem berühmten Zauberschloss erfahren die kleinen und großen Muggels mehr über die Geheimnisse der Zauberkunst. Dabei werden Sie Teil des Programms und bestimmen aktiv mit. Um 17 Uhr sind dann Chöre der Region in einem Adventskonzert in der Kirche zu hören. Bereits ab 14 Uhr öffnet das Café Wildtulpe.



Datum: 14. Dezember 2024, ab 15 Uhr, Kirche Mösthinsdorf

"Der gestiefelte Kater" als Puppenspiel in Köthen: Zu sehen mit Kerstin Dathe in der Schlosskapelle an diesem Samstag. (Foto: Kerstin Dathe)

Puppenspiel "Der gestiefelte Kater" in Köthen

„Der gestiefelte Kater“ ist ein bekanntes Märchen der Brüder Grimm, und Jürg Schlachter hat daraus ein Figurentheaterstück gemacht für alle ab drei Jahren. Zu erleben ist dieses beim Programm der Köthener Schlossweihnacht an diesem Samstag um 15 Uhr in der Schlosskapelle. Kerstin Dathe spielt das Märchen in einer Fassung, die Schauspiel, Puppenspiel und viel Musik miteinander kombiniert und verspricht Theaterzauber für die ganze Familie.



Datum: 14. Dezember 2024, 15 Uhr, 3+, Schloss Köthen

Schüler stellen Wettiner Burgweihnacht

auf die Beine

Zu einem Weihnachtsmarkt im Hof der Wettiner Mittelburg im Saalekreis sind alle Familien am Samstag von 15 bis 18 Uhr eingeladen. Gestaltet wird der Markt von Schülern des Burg-Gymnasiums Wettin. Neben der Burgweihnacht tritt auch der Schulchor um 17 Uhr und 18.30 Uhr mit dem traditionellen Adventskonzert in der Wettiner Nikolaikirche wieder zwei Mal in Aktion.



Datum: 14. Dezember 2024, 15-18 Uhr, Wettiner Mittelburg

"Bachs Weihnachtsoratorium für Kinder"

in Naumburg

Wenn die Pauke beginnt und die ersten vier Schläge zum Eingangschor „Jauchzet, frohlocket“ ertönen, dann leuchten seit Generationen beim Publikum und den Musizierenden gleichermaßen die Augen. Und es sind vielleicht die berühmtesten Paukentöne der Barockmusik, ganz sicher sind es die bekanntesten, mit denen das „Weihnachtsoratorium“ von Johann Sebastian Bach beginnt. Im Rahmen der Reihe „Musik für Kinder“ der Stadt Naumburg ertönt der Jugendchor der Naumburger Domsingschule an diesem Samstag um 15 Uhr mit „Bachs Weihnachtsoratorium für Kinder“.



Karten unter: 03445 / 273125, oder in der Tourist-Information Naumburg Markt 6



Datum: 14. Dezember 2024, 15 Uhr, geeignet für Kinder von 4 bis 14 Jahren, Marienkirche am Naumburger Dom

Freier Eintritt und viele Aktionen im Stadtmuseum Halle

An allen Adventswochenenden lädt das Stadtmuseum Halle zu einem vorweihnachtlichen Programm in das Museum, Große Märkerstraße 10, ein. An diesem Samstag und Sonntag sind jeweils von 13 bis 18 Uhr alle Ausstellungen im Haus geöffnet. Der Eintritt ist frei. Außerdem gibt es Seifengießen und Wichtelbasteln. An beiden Tagen werden jeweils 14 und 16 Uhr Theaterstücke für Kinder aufgeführt. Für das leibliche Wohl ist im Hof gesorgt: mit Stockbrot, Bratwurst, Grillkäse, Glühwein und Punsch.



Datum: 14./15. Dezember 2024, 13-18 Uhr, Stadtmuseum Halle

Ein Kinderbuchklassiker auf der Bühne in Halberstadt: "Weihnachtsgans Auguste" versüßt Familien das Fest. (Foto: Elisabeth Rawald)

Großes Geschnatter auf der Bühne: "Weihnachtsgans Auguste" in Halberstadt

Bei Familie Löwenhaupt geht es turbulent zu, denn die Weihnachtsvorbereitungen sind in vollem Gange. Geschenke werden besorgt, Gedichte geübt, Kekse gebacken. Um sich selbst und allen eine Freude zu bereiten, kommt Kammersänger Luitpold Löwenhaupt zum Entsetzen seiner Frau und der patenten Haushaltshilfe Theres eines schönen Vorweihnachtstages mit einer Weihnachtsgans nach Hause. Allerdings lebt das gute Vieh, ist putzmunter, kann sprechen und wird rasch zur besten Freundin der beiden Kinder Peter und Elli. Wie Weihnachten zu guter Letzt doch noch schön und ein richtiges Fest der Liebe wird, erzählt Karin Epplers phantasievolle Fassung des berühmten Kinderbuches. An diesem Sonntag auf der Theaterbühne in Halberstadt zu sehen.



Datum: 15. Dezember 2024, 17 Uhr, Großes Haus Halberstadt

Ausstellung über Kinderrechte in Halle

Zum 35-jährigen Bestehen der UN-Kinderrechtskonvention, ist noch bis zum 17. Dezember 2024 in den oberen Etagen des Ratshofes die aktuelle Kinderrechte-Ausstellung des Bundesfamilienministeriums zu sehen. Sie besteht aus zehn Modulen, die jeweils ein Kinderrecht näher erklären und ist kostenlos.



Gruppen etwa aus Kitas sollten für die Besichtigung rund anderthalb Stunden einplanen und können sich per Mail (kinderrechte@halle.de) anmelden. Dabei sind als Angabe der Name der Einrichtung, die Anzahl der Kinder sowie deren Alter und eine Kontaktmail der die Gruppe begleitenden Personen notwendig. Aktuell gibt es nach Angaben der Stadt noch 33 freie Zeitfenster.



Datum: Bis zum 17. Dezember 2024, Mo-Fr 9-18 Uhr/

Sa 9-12 Uhr, Ratshof (Marktplatz 1)

Eiszeit in der Festung Mark in Magdeburg

Wer Lust auf Schlittschuhlaufen und Tanzen hat, kann dies ab sofort zu familienfreundlichen Öffnungszeiten in der Festung Mark in Magdeburg auf der großen Eisbahn tun. Samstags findet von 15 bis 17.30 Uhr die Kinder-Eisdisco statt, am Sonntag außerdem das Familien-Eislaufen von 15 bis 20 Uhr.



Datum: bis Januar 2025 Sonderöffnungszeiten der Eisbahn, Festung Mark in Magdeburg

Puppenstuben- und Kaufmannsladen-Schau

in Oschatz

In der Sonderausstellung des Stadt- und Waagenmuseums Oschatz in Sachsen sind zahlreiche Puppenstuben und Kaufmannsläden aus der Zeit um 1900 bis heute zu sehen. Eine Sammlerin aus dem Lossatal gibt einen Einblick in die wundervolle Miniaturwelt.



Datum: Bis 30. März 2025, Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

Und hier gibt's was zu gewinnen: den unterhaltsamen Ratgeber "Immer darf ich alles nie!"

Kaum sind Kinder zwei Jahre alt, geht es auch schon los: "Ich will!", "Ich will nicht!", "Alleine!" Willkommen in der ersten kleinen Pubertät mit Wutanfällen auf beiden Seiten. Zwischen Autonomiephase und Wackelzahnpubertät hilft nur eins: Humor!

Matthias Jung liefert in seinem Buch "Immer darf ich alles nie! Erste Hilfe für Familien, die die Phase voll haben" unterhaltsam wirkungsvolle Hilfe bei allen großen und kleinen Dramen des Familienalltags mit Mini-Rebellen. Lehrreich, aufmunternd und immer mit einem Augenzwinkern liefert der Pädagoge Informationen, warum Kinder in diesen spannenden Entwicklungsphasen nun einmal so sind, wie sie sind – und wie wir diese stürmischen Phasen mit Humor nicht nur besser überstehen, sondern sogar feiern können. Nah am Alltag, nah an den Familien – mit persönlichen Erfahrungsberichten und hilfreichen Tipps.

Schon gelesen? Was Eltern in der Trotzphase ihres Kindes wirklich hilft, erklärt der Autor Matthias Jung hier im Interview.

Matthias Jung ist Pädagoge, Autor und Familien- und Pubertätscoach. In seinem humorvollen Bühnenprogramm und seinen Vorträgen beleuchtet er viele Facetten des Elternseins.

Kennst du den Spruch? "Es ist alles nur eine Phase!" Und wie übersteht man die? Matthias Jung gibt ein paar Antworten. (Foto: Verlag)

"Immer darf ich alles nie! Erste Hilfe für Familien, die die Phase voll haben": Matthias Jung, 256 Seiten, im Kösel-Verlag erschienen,

18 Euro, ISBN: 978-3-466-31227-6

Möchtest du das Buch gewinnen? Dann schick uns bis zum

18. Dezember eine E-Mail mit dem Betreff „Immer darf ich alles nie!“ und vergiss deine Adresse nicht. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen einen guten dritten Advent. Liebste Grüße aus der Eltern-Ecke!

