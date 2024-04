Was geht in Sachsen-Anhalt

wenn man nichts von ihnen hört, geht es den Kindern gut. Soweit die Faustregel. Aber es ist natürlich nicht von Nachteil (und außerdem auch Elternpflicht) zu wissen, was der heranwachsende Nachwuchs gerade so treibt. Ein 14-Jähriger zum Beispiel. Der sollte einen schon mal ins Bild setzen über seine Pläne und Aufenthaltsorte. Das leuchtet dem Sprössling auch ein. Theoretisch. Aber dann zieht er am frühen Abend mit Hinz oder Kunz um die Häuser und hat natürlich andere Probleme. Immerhin antwortet er netterweise dann doch, allerdings auf kurznachrichtlich zünftige Weise: Ein „Ja“ bekommst du als Reaktion auf die Frage, ob alles in Ordnung sei. Na prima. Es stimmt im Übrigen, was er schreibt – wie erwartet. Man kann dem Burschen über den Weg trauen. Und du alter Bedenkenträger solltest dich mal entspannen. Nur wären ein paar Worte mehr eben doch schöner gewesen.



Ich bin Andreas Montag und habe Kinder, die größer werden.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

War früher alles besser? Die jüngste Pisa-Untersuchung war ein Schock. In einer Umfrage beurteilen die Deutschen das Bildungssystem überwiegend negativ – und haben konkrete Ideen für eine Reform (mit Video).

Bevorstehende Badesaison: Gut für jeden, der schwimmen kann. In den Corona-Jahren hatten Schwimmanfänger es schwer, jetzt aber steigt die Zahl der kleinen Schwimmer – und nicht nur die.

Ungewollt schwanger: Ein positiver Schwangerschaftstest ist längst nicht für jede Frau eine freudige Nachricht. Möchte ich dieses Kind –oder nicht? Beratungsstellen können bei der Suche nach einer Antwort unterstützen.

Wer bekommt was nach einer Scheidung? Anwältinnen für Familienrecht beantworten Fragen zu Trennung, Unterhalt und Zugewinn in der Ehe.

Zahnärzte schlagen Alarm: Jeder dritte Einschüler in Sachsen-Anhalt hat Karies. Dabei spielen soziale Verhältnisse eine Rolle. Ärzte sehen Eltern in der Verantwortung, fordern aber auch eine Pflicht zum Zähneputzen.

Beratung: Familien mit geringem Einkommen sollen in Sachsen-Anhalt besser unterstützt werden. Dafür sei eine unabhängige Beratungsstelle im Land ins Leben gerufen worden, teilte das Sozialministerium mit.

Schuluntersuchungen: Die ersten Ergebnisse der Eingangsuntersuchungen für die in diesem Jahr einzuschulenden Kinder im Burgenlandkreis liegen vor. Es gibt weniger Förderbedarf als im Landesdurchschnitt.

Streit um Kita-Gebühren: Der Finanzausschuss hat die Pläne der Stadtverwaltung abgelehnt. Höhere Kita-Beiträge für Eltern in Halle wird es vorerst wohl nicht geben. Aber ein Kompromiss scheint dennoch möglich.

Losverfahren um Schulplätze: Was der Stadtelternrat zu möglichen Klagen sagt und wozu er Eltern grundsätzlich rät.

Stabiles Zuhause: Sachsen-Anhalt werden immer mehr Kindeswohlgefährdungen gemeldet. Oft haben Betroffene schwere Traumata erlebt, doch damit kommen Pflegefamilien kaum zurecht. Cornelia Heike aus Teuchern im Burgenlandkreis hat viele in Pflege – wie schafft sie das?

Einheitsgemeinde-Bürgermeister Marc Blanck (hinten) heißt die neuen Erdenbürger zum Lätzchencafé willkommen. Die jungen Eltern haben die Möglichkeit, sich untereinander kennenzulernen und mit den Gemeindevertretern direkt ins Gespräch zu kommen. (Foto: Anett Roisch)

Babytreff im Rittersaal: Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen im Landkreis Börde lädt Familien mit ihren Kindern zum Lätzchencafé ein. Welche Wünsche und welche Probleme haben die jungen Eltern?

Entscheidung des Jugendamts: Schulbegleiter für Zehnjährigen abgelehnt – das Jugendamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat eine andere Meinung als Ärzte und Fachleute. Es entscheidet bei der Beurteilung eines an ADHS leidenden Jungen gegen die Spezialisten.

Kinderbetreuung: Um die Hortsituation in Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) zu entspannen, hat die Stadt eine Lösung parat, die zugleich neue Kita-Plätze schafft – doch die ist nicht billig.

Reiten als Freizeit- und Leistungssport: Elvira und Werner König haben vor 40 Jahren mit ihrer Pferdezucht und dem Reiterhof in Haldensleben (Landkreis Börde) begonnen. Mittlerweile sind sie aus Pferdesport und Co. nicht wegzudenken.

Eltern-Initiative ist gefragt: Auf dem Spielplatz in Kehnert (Tangerhütte) im Landkreis Stendal sind Spielgeräte mit Flatterband abgesperrt. Das hält Kinder nicht ab. Jetzt wollen sich Einwohner aus dem Elbedorf einbringen, um den Spielplatz wieder aufzumöbeln, denn der Gemeinde fehlt das Geld.

Die Mitglieder der Kinder- und Jugendgruppe der Feuerwehr Schollene im Landkreis Stendal beim Tag der offenen Tür – mit Wehrleiter Andreas Musow und Jugendwart Marcus Wolf

(1. und 2. von links) sowie Kinderwartin Lea Limp (rechts). (Foto: Max Tietze)

Ausbildung: Die Feuerwehr in Schollene im Landkreis Stendal betreibt seit 30 Jahren erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Der Wehrleiter ist ein Beispiel dafür.

Glückliche Tagesmamas: Daniela Bänsch und Nancy Franz betreiben in Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz jede eine Tagespflege. Jeweils fünf Kinder können sie in der „Rappelkiste“ und bei „Klitze Klein“ betreuen. Was die beiden Frauen so erfüllend am Beruf der Tagesmutter finden.

Tragischer Schicksalsschlag: Hochschwangere Bernburgerin stirbt im Kreißsaal der Frauenklinik Magdeburg. Ärzte können das Baby retten. Arbeitskollegen aus dem Serumwerk sammeln Geld für die Familie.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Bella (3) rüttelt am Wochenende an ihren schlafenden Eltern:

"Aufstehen, ich hab die Welt hell geschlafen!" Bella (3)

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Anja Mall hat den Spieltreff Mallikids vor vier Jahren in der Händelgalerie eröffnet und ihr Angebot seitdem immer mehr erweitert. (Foto: Steffen Schellhorn)

April-Wetter: Wenn es draußen noch nicht so richtig gemütlich ist, können Eltern mit ihren Kids in Halle auf Indoor-Spielplätze ausweichen. Wie die Saison lief und was demnächst geplant ist.

Apropos Indoor-Spielplätze: Von Wellenrutschen und Klettervulkanen – dies sind die schönsten Indoor-Spielplätze Sachsen-Anhalts.

Kindergeburtstag im historischen Klassenzimmer: Das Museum Haldensleben im Landkreis Börde bietet neben umfangreichen Ausstellungen auch pädagogische Projekte für Kinder an. Einige von ihnen sind noch weitgehend unbekannt.

Aktion im Freizeitpark: In Sachsen-Anhalt starten die Freizeitparks in die neue Saison. Sechs Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Aufregende Zirkus-Artistik ist an diesem Wochenende im Erlebnistierpark Memleben zu sehen. (Foto: Veranstalter)

Manege frei im Erlebnistierpark Memleben

Jedes Jahr, am dritten Samstag im April, wird der Welt-Zirkustag gefeiert. An diesem Wochenende ist es im Burgenlandkreis so weit. Am Sonnabend und Sonntag heißt es dann: Manege frei im Erlebnistierpark Memleben! Von 10 bis 17 Uhr (Einlass bis 15 Uhr) können die Besucher das faszinierende Zuhause der Artistik bestaunen. Für jüngere Zuschauer präsentieren Clown Hops und Hopsi eine verrückte Show. Beim Mitmach-Zirkus können Kinder selbst zu Artisten werden, indem sie kleine Kunststücke einstudieren – wie Tücher jonglieren oder Teller drehen. Die Besucher erhalten Einblick in die bunte Welt des Zirkus und können ihre Fragen echten Zirkusartisten stellen.

Datum: 20./21. April, 10-17 Uhr, Erlebnistierpark Memleben

Mittelalterfest im Schlosspark Schkopau

Ritterlich geht es an diesem Wochenende im Schlosspark Schkopau zu. Beim diesjährigen Mittelalterfest am Sonnabend und Sonntag stellen Ritter ihre Kampfkünste unter Beweis, heitere Narren unterhalten das Volk und Livemusik von "Donner und Doria" erklingt.

Datum: 20. April, 11-20 Uhr, 21. April, 10-18 Uhr, Schlosspark Schkopau

Info-Abend mit Kreißsaalführung in Köthen

In den Kreißsaalführungen in der Helios Klinik Köthen bekommen Interessierte die Möglichkeit, Fragen zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett direkt an die Experten vor Ort zu richten – und die werdenden Eltern erhalten einen Einblick in die Kreißsäle. Der nächste Informationsabend findet am 24. April ab 18 Uhr statt. Empfohlen wird die Besichtigung des Kreißsaals den werdenden Eltern ab der 30. Schwangerschaftswoche. Die Teilnahme ist kostenlos.

Datum: 24. April, 18 Uhr, Helios-Klinik Köthen



Familiennachmittag auf der Burg Giebichenstein

An Orte, an besondere Begegnungen und schöne Erlebnisse möchten wir uns lange erinnern und etwas Bleibendes bei uns behalten. Diese Andenken kaufen wir oder wir machen Bilder mit unserem Handy. Wie war das im Mittelalter, wenn jemand eine Pilgerreise unternahm und eine Erinnerungsstück mitbringen wollte? Eine Möglichkeit war die Anfertigung eines individuellen Souvenirs aus Zinnguss. Eine Form herstellen, Zinn erhitzen, in die Form gießen und aushärten lassen – das kann man auch noch heute tun. So entsteht ein selbst gestaltetes Andenken an den Besuch der Burg Giebichenstein.

Datum: 21. April, 14-17 Uhr, Mitmach-Aktion für Kinder und Erwachsene, Oberburg Giebichenstein

Auf musikalischer Entdeckungsreise mit den Blechbläsern in Magdeburg

Eine musikalische Reise in die Welt der Instrumente. Gemeinsam lauschen die Besucher der Musik und lernen die Instrumente praktisch kennen. Die Kinder sind dazu eingeladen, auf eine musikalische Erlebnisreise zu gehen. Ob Krabbeln, Lachen und Träumen zur Musik in entspannter Atmosphäre, erste Berührungen mit der Welt der Instrumente oder das eigene Erforschen von Klängen: Gemeinsam mit Musikern der Magdeburgischen Philharmonie und der künstlerischen Vermittlerin Anja Engelhardt nähern sich die jungen Hörerinnen und Hörer den Musikinstrumenten sowie deren Klängen altersgemäß und spielerisch an.

Datum: 21. April, 14.45 Uhr und 16 Uhr, Blechblasinstrumente, für Kinder von 3 bis 5 Jahren, Opernhaus Podium

Golferlebnis-Tag am Hufeisensee in Halle

Unter dem Vereins-Motto "Golf für (H)alle" bietet sich Golffreunden und allen, die es werden wollen, am 27. April von 10 bis 16 Uhr die Gelegenheit den Sport, die Anlage und die Clubmitglieder kennenzulernen – und obendrein attraktive Preise zu gewinnen.

An drei Stationen erhalten die Besucher praktische Einblicke in den Golfsport und dürfen sich am Abschlag, Chippen und Putten probieren. Ein kinderfreundlicher Übungsparcours lädt auch die Kleinsten zum Golfen ein, wenn sie nicht gerade die Hüpfburg erobern. Zur Stärkung gibt es für alle Teilnehmer kalte Getränke von der Bar und heiße Würstchen vom Grill, solange der Vorrat reicht.

Den Höhepunkt des Tages bildet die Verlosung: Ein Preisausschreiben sichert jedem Teilnehmer die Chance auf attraktive Gewinne.

Datum: 27. April, 10-16 Uhr, Golfpark am Hufeisensee

"Pit & Poldi" in Dessau

Kinder ab 5 Jahren dürfen sich erneut auf eine Begegnung mit der uralten Theater-Ratte Poldi und der vagabundierenden Maus Pit im Großen Haus in Dessau freuen. Beim „Pit & Poldi“-Familienkonzert begeben sich die beiden beliebten Nagetiere auf eine Entdeckungsreise in die Welt der klassischen Musik und lernen die Magie des Orchesters kennen. Auf spielerische Weise kommen hier die Anhaltische Philharmonie und das Puppentheater zusammen und bieten ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Kompositionen von Mozart, Beethoven, Bartók, Debussy, Bernstein bis hin zu ABBA-Songs.

Datum: 28. April, 15 Uhr und am 29. April um 10 Uhr sowie am 5. Mai um 16 Uhr, 5 +, Anhaltisches Theater

Im düster-aufregenden Musical "Herrscher der Träume" begibt sich Ben in eine Traumwelt, die nicht ohne ist. (Foto: Rickscha Musicals)

"Herrscher der Träume" in Salzwedel

Das Abenteuer rund um Ben beginnt, nachdem er in der Schule von seinen Mitschülern gehänselt und attackiert wird. Getrieben von seinen Ängsten, flüchtet er sich in eine skurrile, bezaubernde Traumwelt, in der er auf Kreaturen trifft, die ihn seine schmerzvolle Vergangenheit vergessen lassen. Doch solange sich Ben seinen Problemen in der Realität nicht stellt, muss er feststellen, dass sich auch seine Träume gegen ihn wenden. "Herrscher der Träume" ist ein aufregendes Familienmusical aus der Feder von Sascha Laue, mit der Musik von Rick Middelkoop.

Datum: 21. April, 18 Uhr, Kammer 2, Kulturhaus Salzwedel, 10 +

Kleine Biene "Maja" auf großer Bühne in Halle

Eine Goldlocke! Diese Biene hat eine Goldlocke! Und noch dazu so gar keine Lust, ihr Leben im Dienste der gestrengen Königin im Bienenstock zu verbringen. „Was für ein Skandal!” Majas Herz pocht und sehnt sich nach Freiheit. Zu viele Fragen drängen sich in ihrem Kopf unter den zitternden Fühlern. Was ist der Mond? Gibt es eine Welt hinter der Brombeerhecke? Lauern tatsächlich überall unsichtbare Gefahren? Waldemar Bonsels Kinderbuch über die Biene Maja entspringt eine der wohl populärsten Figuren des Kinderfernsehens. Das Thalia Theater Halle bringt Majas Geschichte als Musiktheater für die ganze Familie auf die Bühne.

Datum: 21. April, 16 Uhr, 6+, Oper Halle

