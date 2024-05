Was geht in Sachsen-Anhalt

in Sachen Erziehung sollten Eltern wohl immer am Drücker bleiben. Meiner Frau und mir gelingt das aber nicht immer. Uns ist jetzt ein Drücker abhanden gekommen. Es geht um die Fernbedienung für ein elektrisches Tor, durch das wir vom Grundstück fahren. Unser Sohn steht unter dringendem Tatverdacht. Winzig kleine schmutzige Schuhabdrücke führten vom Fahrersitz auf die Mittelkonsole, wo der Drücker sonst immer gelegen hatte. Spuren eines Verbrechens vom Vortag. Als Mama das Auto entladen hatte, wird der strafunmündige Täter wohl zugeschlagen haben. Papa und Sohn saßen nun ohne Drücker im Gefängnis, konnten nicht zur Kita und Arbeit fahren. Die Leibesvisitation blieb erfolglos, das Diebesgut verschollen. Der Verdächtige im Kindersitz schimpfte: „Kita! Kita! Auto looosfahren!“ Als hätte er nichts mit der Verzögerung zu tun. Ich holte eilig den Ersatzdrücker. Ist unser Sohn einmal groß, hat er bestimmt eine Drückerkolonne.



Ich bin Thomas Liersch und habe einen zweijährigen Sohn.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Den Durchblick behalten: Wer bekommt nach der Scheidung das Kindergeld? Wie erstreite ich Unterhalt? Wann erhalten Schüler Bafög? Was hat sich im April beim Elterngeld geändert? Experten erklären den aktuellen Stand.

Finanzwissen: Soll der Nachwuchs den eigenständigen Umgang mit Geld lernen, ist das eigene Girokonto nach dem Taschengeld oft der nächste logische Schritt. Das sollten Eltern zum Kinder- und Jugendkonto wissen.

Ob verträumt, unkonzentriert oder übermäßig aggressiv: Immer wieder gibt es Kinder, die aus der Reihe zu tanzen scheinen. Doch wie lässt sich am besten einschätzen, was (noch) normal ist – und was hilft bei Auffälligkeiten? Eine Expertin gibt Tipps für Eltern.

Familien im Urlaub: Der Koffer ist gepackt, der Kinderwagen steht bereit – und die Reise kann losgehen. Doch Vorsicht: Selbst im Inland und im Schengen-Raum muss man sich vor Flügen oft ausweisen. Was dahintersteckt.

Guter UV-Schutz, ohne bedenklichen Inhalt: Das ist bei Sonnencremes speziell für Kinder umso wichtiger. Doch in einigen hat „Öko-Test“ den Weichmacher DnHexP entdeckt. Was Eltern wissen müssen.

Puppen für die einen, Bauklötze für die anderen: Die Rollenklischees von Frauen und Männern verändern sich. Doch das Spielverhalten von Kindern beeinflusst der gesellschaftliche Wandel nur zum Teil.

Steuern sparen: Wer Kinderbetreuungskosten in der Steuererklärung als Sonderausgaben angibt, zahlt weniger Steuern. Das gilt mitunter auch, wenn die Großeltern auf die Kleinen aufpassen. Worauf Sie achten müssen.

Was für ein Unglück! Ein Mann im Elsass vergisst auf dem Firmenparkplatz sein kleines Kind. Es stirbt im aufgeheizten Auto. Der Vater kam mit einem Schock ins Krankenhaus.

Boom bei Sportvereinen: Nach dem Corona-Tief steigen in Sachsen-Anhalt Mitgliederzahlen auf ein Rekordhoch. Zuwächse sind vor allem bei Kindern und Jugendlichen groß. Doch nicht alle Vereine können die Nachfrage bedienen.

Knirpse der christlichen Kindertagesstätte Gnadau beim Obstfrühstück. Der 31-jährige Thomas Gaul absolviert ein 600-Stunden-Praktikum, weil er Erzieher werden möchte. (Foto: Thomas Linßner)

Einstieg als Erzieher: Wer als Quereinsteiger eine Ausbildung zum Kita-Erzieher machen will, muss vorher ein Praktikum absolvieren. Dieses wird vom Land gefördert. Wie das geht, zeigt ein Beispiel aus Barby im Salzlandkreis.

Interaktiver Spaß: Ab sofort können Filmfans auf der Burg Querfurt im Saalekreis dem Räuber Hotzenplotz auf die Spur kommen. Eine Hallesche Firma erweitert ihr Angebot und entwickelt eine Handy-App.

Ausstehende Entscheidung: Die Meinsdorfer Kita Buratino (Dessau-Roßlau) hängt noch „in der Luft“. Denn Stadt und Eigenbetrieb sagen die Variante mit dem Hort Waldwichtel ab, machen den Eltern und Mitarbeiterinnen jedoch keinen neuen Vorschlag.

Eis-Ranking: Eis essen zu gehen ist nicht nur Zuckerschlecken, sondern kann auch ganz schön weh tun. Denn in den Großstädten kostet eine Kugel Eis inzwischen oft mehr als zwei Euro. Wie teuer ist das Eis in Halle und Magdeburg?

Ob Erdbeere, Haselnuss oder Ziegenkäse-Minze-Matcha: Im Sommer hat man fast jeden Tag Lust auf Eis. Wir möchten von Ihnen wissen, welche Eisdiele in Halle Ihre Lieblingseisdiele ist. Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Helena, 6 Jahre alt, hat die perfekte Ausrede fürs Wieder-Aufstehen:

"Mama, ich kann nicht einschlafen.Meine Decke ist viel zu kurz." Helena (6)

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Unsere Testerinnen auf der historischen Spielstraße: Die bunten Kugeln dürfen nicht runterfallen! (Foto: Gordon Böhme)

Spiel, Spaß und Wasser in Bad Dürrenberg: Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist auch für die Jüngsten ein Highlight. Unsere Testerinnen haben fünf Tipps, womit die Laga bei Kindern punkten kann.

Internationaler Kindertag: In Zoos, Tier- oder Freizeitparks von Magdeburg bis Zeitz – Kindertagfeste gibt es an diesem Wochenende einige. Hier eine kleine Auswahl.

Harz feiert Heinrich I.: Vom 31. Mai bis zum 2. Juni finden in Quedlinburg im Landkreis Harz die Königstage statt. Was Einwohnern und Gästen der Welterbestadt an diesem Wochenende alles geboten wird.

Endlich mal wieder raus! Die beliebte Partyreihe "Mama geht tanzen" in Magdeburg feiert ihre Open-Air-Premiere in der Festung Mark. Wie es mit der Veranstaltungsreihe speziell für Mütter in Magdeburg danach weitergeht.

Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln: Am 19. Juli wird im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln eine neue Attraktion eröffnet. Was die Besucher erwartet und wie viel der Eintritt kostet.

Klettern, rutschen, balancieren: In Mitteldeutschland locken verschiedene Kletterparks zum sportlichen Abenteuer. Hier kommen acht Tipps, wohin sich ein Ausflug mit der Familie lohnt.

Kunstnachmittag für Kinder in Merseburg

Anlässlich des Kindertages am 1. Juni laden die Stadtwerke Merseburg an diesem Freitag, 31. Mai, zu einem kostenlosen „Kunstnachmittag“ in die Willi-Sitte-Galerie ein. Kinder zwischen acht und 14 Jahren können unter professioneller Anleitung ihre kreativen Fähigkeiten entfalten und das Motto „Energieblüte: Ein Leuchtfeuer der Kreativität“ künstlerisch umsetzen, teilen die Stadtwerke mit. Alle benötigten Materialien werden kostenlos zur Verfügung gestellt und die entstandenen Kunstwerke dürfen mit nach Hause genommen werden, heißt es. Anmeldungen online hier.

Datum: 31. Mai, 15-17 Uhr, 8-14 Jahre, Willi-Sitte-Galerie Merseburg

Neue Mitmach-Ausstellung der LutherMuseen

Ab diesen Freitag, am 31. Mai, präsentieren die LutherMuseen in Luthers Sterbehaus in Eisleben und in Luthers Elternhaus in Mansfeld die Mitmachausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“. Kirchen, Klöster und Burgen gingen in Flammen auf, als im Jahr 1525 die einfache Bevölkerung gegen ihre geistliche und weltliche Herrschaft aufbegehrte, auch in Mitteldeutschland. Doch wie kam es eigentlich zu diesem Aufstand? In der Mitmachausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“ in Eisleben und Mansfeld lässt sich das auf ungewöhnliche Weise nachvollziehen: Ein großes begehbares Spielbrett ermöglicht es den Besuchern, in die Rollen der damals Beteiligten zu schlüpfen und die Zeit unmittelbar vor dem Aufstand aus verschiedenen Perspektiven zu erleben. Durch die interaktiven Elemente wird der Bauernkrieg von 1525 für große und kleine Gäste lebendig und greifbar. Die neue Mitmachausstellung wird bis zum

6. Januar 2026 gezeigt. Sie ist der Auftakt zur Landesausstellung Sachsen-Anhalt „Gerechtigkeyt 1525“.

Datum: Start der Ausstellung am 31. Mai, 10-18 Uhr, LutherMuseen

"Tintenherz" im Werk 2 in Leipzig

Der Jugendtheaterkurs des Werk 2 e.V. zeigt Cornelia Funkes Geschichte "Tintenherz" in zwei verschiedenen Inszenierungen von den Theaterpädagoginnen Susann Schreiber und Leonie-Chantal Frentrop. Beide Gruppen bringen ihre Version mit Kreativität und Spielfreude auf die Bühne. Und vielleicht gibt es auch zwei verschiedene Enden?

Datum: 1./2. Juni, 17 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr), Halle D, Werk 2

Familienführung durch das Gartenreich Dessau-Wörlitz

In den Familienführungen begeben sich kleine und große Besucher auf eine spannende Zeitreise, entdecken die Schlösser und lernen einiges über ihre früheren Bewohner. Ob die repräsentativen Gemächer des Schlosses Wörlitz, die barocken Säle des Schlosses Oranienbaum, die kleinen klassizistischen Kabinette des Schlosses

Luisium oder die mit Rokoko-Stuck dekorierten Räume des Schlosses Mosigkau – die Führung bietet für alle Altersgruppen interessante Einblicke in eine faszinierende Schlösserwelt. Tickets für die Familienführung sind hier erhältlich.

Datum: 2. Juni, 11 Uhr, Gartenreich Dessau-Wörlitz

Flohmarkt am Kultur-Container in Sennewitz

An diesem Sonntag, am 2. Juni, findet am Kultur-Container in Sennewitz ein Flohmarkt statt, der vom Heimatverein organisiert wird. Um 14 Uhr wird die Veranstaltung beginnen, eine Stunde früher kann aufgebaut werden. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Am

6. Juni wird erstmals von 16.30 bis 17.30 Uhr die Veranstaltung „Offener Container“ durchgeführt. Geplant ist, dass sich die Sennewitzer künftig am ersten Donnerstag eines Monats in den Räumen treffen und gemeinsamen Spielen und anderen Beschäftigungen nachgehen.

Datum: 2. Juni, 14-17 Uhr, Kultur-Container Sennewitz

Im Besucherzentrum Arche Nebra startet am 1. Juni die Sonderschau "Die Himmelsscheibe von Nebra – eine virtuelle Reise". (Foto: LDA Sachsen-Anhalt.)

Virtuell unterwegs durch die Bronzezeit

in der Arche Nebra

An diesem Samstag ist nicht nur Kindertag im Besucherzentrum Arche Nebra, dort eröffnet auch die Sonderschau "Die Himmelsscheibe von Nebra – eine virtuelle Reise". Besucher können mithilfe von VR-Brille und Controllern die Welt der Himmelsscheibe von Nebra in einer 3D-Umgebung mit 360-Grad-Rundumsicht erkunden und den Jahrhundertfund sogar selbst in den Händen halten. Die VR-Experience läuft bis zum 1. September 2024.

Datum: 10-16 Uhr, Besucherzentrum Arche Nebra

Premiere von "Nur ein Tag" in Halle

Die soeben frisch geschlüpfte Eintagsfliege hat im Stück "Nur ein Tag" jede Menge vor: "Erstens einen Beruf lernen, zweitens heiraten, drittens alt werden und dann natürlich noch ein paar Sprachen lernen." Doch weil das Wildschwein ihr erzählt, dass der Fuchs nur diesen einen einzigen Tag zu leben hat, stellt die Eintagsfliege ihre eigenen Pläne zurück und tut alles, um dem armen Fuchs einen wunderschönen Lebenstag zu bereiten. Da werden Mathematikunterrichtsversuche abgebrochen und Hühner gejagt, da wird eine Ehe geschlossen, ein Kind geboren und fröhlich Geburtstag gefeiert – die drei spielen, lieben, lachen, trauern gemeinsam und streiten sich. Als die Eintagsfliege hinter den Schwindel mit dem kurzen Fuchsleben kommt. Und sie versöhnen sich gerade noch rechtzeitig wieder…



Katharina Brankatschk hat als feste Regisseurin schon viele erfolgreiche Thalia-Inszenierungen für Kinder und Jugendliche auf die Bühne gebracht. Für ihre erste Inszenierung nach der Rückkehr aus der Elternzeit hat sie sich ein viel gespieltes, berührendes Kinderstück vorgenommen, das sich mit Humor, Leichtigkeit und Klugheit der Großartigkeit und Kostbarkeit des Lebens zuwendet.

Datum: 31. Mai, 10 Uhr, 4+, Neues Theater Halle (Hof)

Ab in den Hörsaal nach Halle!

Die Kinderuni der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) startet an diesem Sonntag, den 3. Juni. Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 können an diesem Tag drei Stunden lang experimentieren, Vorlesungen besuchen oder an kleinen Exkursionen teilnehmen.



Wie funktioniert eine Computertastatur? Welche Persönlichkeit habe ich? Wie sah der tropische Regenwald vor 45 Millionen aus? Mit diesen und weiteren spannenden Fragen beschäftigt sich die Kinderuni der MLU in diesem Jahr. Je nach Klassenstufe können die Kinder zwischen verschiedenen Themen und Angeboten wählen. Zum "Studienabschluss" erhalten die Schulkinder ein Teilnahmezertifikat.



Die Teilnahme an der Kinderuni der MLU ist kostenlos.

Anmeldung ist jedoch erforderlich.

Datum: 3. Juni (weitere Termine: 10./17. Juni), Klassen 1 bis 6,

9-12 Uhr, Martin-Luther-Universität

Campusfest in Wernigerode

Am 8. Juni bricht das Campusfieber aus. Die Hochschule Harz präsentiert sich fachlich, familiär und in bester Feierlaune: Besucher, Studieninteressierte, Schülerinnen und Schüler sowie Hochschulangehörige sind eingeladen, wenn drei Veranstaltungen – der Tag der offenen Tür, das Absolventen-Treffen und das Campusfest – zu einem Event verschmelzen. Während von 10 bis

14 Uhr in Wernigerode und Halberstadt Informationen rund ums Studienangebot im Mittelpunkt stehen, verwandelt sich der Wernigeröder Campus anschließend in ein Musikfestival-Gelände.



Tagsüber ist in Wernigerode auch für ein buntes Familienprogramm gesorgt. Die Kleinsten kommen mit Ballon-Künstler, Spielmobil und Riesen-Rutsche auf ihre Kosten. Ab den Mittagsstunden erklingen die ersten Töne studentischer Bands, auch Professoren stehen auf der Bühne! Am Abend – eröffnet durch den Fassbieranstich um

18.30 Uhr – kann bei der großen 89.0-RTL-Party zur Band „RadioNation“ getanzt und gefeiert werden, DJ Toni Winter sorgt für musikalische Abwechslung auf der Hauptbühne. Auf die Fans elektronischer Tanzmusik wartet der „Open Air Keller Vol. 2“ der Musikfreunde auf der zweiten Bühne am Campusteich.

Datum: 8. Juni, ab 10 Uhr, Hochschule Harz

Linolschnitt im Bauhaus Dessau

Im Workshop "Linolschnitt" wird unter der Leitung Katrin Zicklers allen Teilnehmern ab 14 Jahren der Linolschnitt nahe gebracht – nicht so wie früher in der Schule, sondern eher experimentell. Erprobt wird die Anwendung der verlorenen Platte, der Stempeldruck und Monotypien. Das ermöglicht, mit vielen Farben zu arbeiten und sich in der Fläche auszuprobieren. Es entstehen Muster – streng und abstrakt oder floral. In Reihung gedruckt, ergibt sich vielleicht ein Geschenkpapier. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Datum: 8. Juni, 11-14 Uhr, 14+, Bauhaus Dessau

"Aktion Zuckertüte" auf dem Marktplatz Halle

„Aktion Zuckertüte“ startet wieder: Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ruft erneut zur Unterstützung von Schulanfängern auf. Donnerstags und freitags (im Juni) wird zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Marktplatz in Halle für die „Aktion Zuckertüte“ Schulmaterial gesammelt. Gedacht ist es für Kinder, die Awo-Kitas in Neustadt und auf der Silberhöhe besuchen.

Datum: 10./11. Juni sowie 17./18. Juni, Awo Halle-Merseburg, Marktplatz in Halle (vor Galeria Kaufhof)

