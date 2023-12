Was geht in Sachsen-Anhalt

Mama, gibt es den Weihnachtsmann überhaupt? Da war sie wieder, die alljährliche Frage meiner Kinder: Die Zweifel kommen meist, wenn der Wunschzettel gerade fertig ist. Soll ich Ihnen die Wahrheit sagen?

Ich erinnere mich an die Geschichte der acht Jahre alten Virginia aus New York. Im Jahr 1897 stellte sie einem Redakteur der "Sun" eben diese Frage. Und auch wenn das mehr als 100 Jahre her ist, empfehlen Experten bis heute so zu antworten, wie der Redakteur es damals tat: "Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Er existiert so zweifellos wie Liebe und Großzügigkeit und Zuneigung bestehen, und du weißt, dass sie reichlich vorhanden sind und deinem Leben seine höchste Schönheit und Freude geben. Oh weh! Wie öde wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe!"

Kinder sollen von etwas träumen dürfen, sich daran festhalten können, sagt etwa der Berliner Psychologe Wolfgang Krüger. "Sie wachsen irgendwann selbst aus bestimmten Annahmen heraus", erklärt der Experte. Kinder hätten dann auch nicht das Gefühl, betrogen worden zu sein, sondern lächeln selbst darüber. Die Wunschzettel meiner Jüngsten sind längst bearbeitet. Nein, nicht von mir – vom Weihnachtsmann!

Ich bin Jessica Quick und habe zwei Kinder,

11 und 13 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugtipps und ein Gewinnspiel. Heute gibt es ein Buch über die japanische Künstlerin Yayoi Kusama zu gewinnen.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Sinnvolle Geschenke: Was soll ich bloß schenken? Jedes Jahr dieselbe bange Frage kurz vor Weihnachten. Dabei könnte die Antwort darauf so einfach sein: Machen Sie einem Kind ein Präsent, von dem es noch lange etwas hat.

Gebrauchtes zu verschenken, ist doch nachhaltig - oder? Nicht unbedingt. Foto: imago

Gebrauchtes zu Bescherung? Spielzeug zu verschenken, das nicht mehr neu ist, klingt nach einer nachhaltigen Lösung, oder? Allerdings eignen sich nicht alle Dinge für Kinder zum Spielen. Worauf Eltern achten sollten.

Kinderliedermacher Rolf Zuckowski weiß, wie es geht: Wer macht den Vorsänger? Tipps fürs Singen unterm Tannenbaum

Sieben Tricks, um Ärger zu Weihnachten zu vermeiden: Anders als uns Werbung oder Hollywood-Klassiker vorgaukeln, ist Weihnachten nicht immer der Höhepunkt des Jahres. Statt der ersehnten Harmonie fliegen die (Wort-)Fetzen. Doch wie damit umgehen?

Lehrermangel: Über 100 ukrainische Kinder und Jugendliche können im Burgenlandkreis aufgrund des Lehrkräftemangels nicht am Unterricht teilnehmen. Was dagegen getan werden soll.

Bildung: Kopfrechnen kann man an der Kasse und beim Knobeln gebrauchen. Aber binomische Formeln, Potenzrechnung und Kurvendiskussion? Die Pisa-Studie wirft die Frage auf, was im Mathe-Unterricht schiefläuft.

Nach dem Pisa-Schock: Viele Kinder stehen mit dem Schulfach Mathematik auf Kriegsfuß. Eine Expertin sagt, wie Eltern im Alltag unterstützen können, damit es besser wird.

Digitale Technik wird längst in Schulen genutzt. Jetzt kommt KI dazu - wie kann verhindert werden, dass Schüler damit betrügen? Foto: Soeren Stache/dpa

Betrug in der Schule mal anders: Überall stehen Schulen vor einer neuen Herausforderung: KI-Betrug. Schüler, die zuvor unauffällig waren, überraschen mit ausgefeilten Texten. In Sangerhausen reagiert die Schulleitung mit einem umfassenden Maßnahmenkatalog gegen diese neue Betrugsform.

Von Grundschule zu Gymnasium: Was kommt nach der Grundschule? Dazu will das Bildungsministerium Sachsen-Anhalt künftig früher beraten. Zudem werden dreitägige Eignungstests für alle Schüler eingeführt, die ohne Empfehlung auf das Gymnasium wollen. Die Linke im Landtag spricht von „sinnfreier Zusatzbelastung“ und die Gewerkschaft GEW von „politischem Geschacher“.

Musik hilft auch über manchen Schmerz hinweg: Oksana Khimiak mit Bohodar und Anhelina, zwei ihrer drei Kinder. Foto: Lisa Garn

Flüchtlinge aus der Ukraine: Oksana Khimiak floh mit ihren Kindern aus der Ukraine nach Halle. Sie kamen mit zwei Koffern und ihren Instrumenten. Alle mussten sich in einer neuen Realität zurechtfinden – und doch bleibt die Sehnsucht nach der Heimat.

Im Palast wird es magisch: Auf in die Lichterwelten! Foto: Steffen Schellhorn

Beeindruckende Lichterwelten: Mit Geschichten aus 1001 Nacht locken die „Magischen Lichterwelten“ bis zum 24. Februar 2024 in den Bergzoo Halle. Am Eröffnungsabend waren viele Besucher begeistert. Mehr dazu auch im Video.

Raus mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?



Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ von Michael Ende aufgeführt. In Bernburg braut sich was zusammen: Im Theater wird das Stück „ Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ von Michael Ende aufgeführt. Foto: Elisabeth Rawald

Michael Endes Wunschpunsch

im Theater Bernburg

Prof Beelzebub Irrwitzer und seine Tante, die Geldhexe Tyrannia Vamperl haben ein Problem: Sie haben die Natur in diesem Jahr nicht genug zerstört und müssen das bis Mitternacht nachholen, sonst geht es ihnen an den Kragen!



Das Nordharzer Städtebundtheater Halberstadt gastiert mit der Zauberposse „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ von Michael Ende.

Datum 26.12.2023, 16 Uhr, 5 +, Theater Bernburg

Jazziges Konzert im Theater Eisleben

Ob "Rudolph, the red-nosed Reindeer", "Here Comes Santa Claus" oder "A Holly Jolly Christmas" – diese und andere weltbekannte Weihnachtshits entführen die Zuhörer ins weihnachtliche Amerika. Dazu erklingen am Klavier Solo-Improvisationen über Evergreens wie "A Child Is Born" oder "White Christmas", interpretiert von Paul Bernewitz.

Datum: 21.12.2023, "Christmas Wonderland", 19.30 Uhr, Theater Eisleben, Große Bühne

Märchenzeit im Schloss Köthen

In seinem Musical-Highlight „Die Schöne und das Biest“ erzählt das Theater Liberi die berührende Geschichte über die wahre Liebe. Gefühlvolle Eigenkompositionen und viel Poesie entführen gemeinsam mit Witz und Emotion in die Welt dieses bezaubernden Märchens. Es gibt zwei Shows.

Datum: 22.12.2023, 11 und 15 Uhr, je 2 Stunden, inkl. 20 Minuten Pause, 4 +, Veranstaltungszentrum Schloss Köthen

Ein Rundgang führt in Köthen zum Spiegelsaal des Schlosses (links) und zum Ratssaal des Rathauses. Foto: Schloss Köthen

Saalführung und Rundgang durch Köthen

Mit Gästeführer Christian Ratzel geht es in zwei der schönsten Säle Sachsen-Anhalts. Der Rundgang beginnt im Schloss mit dem Spiegelsaal, prachtvoll restauriert und seit diesem Jahr wieder mit dem aufgearbeiteten historischen Gestühl versehen. Ziel des sich anschließenden kurzen Spaziergangs zum Köthener Rathaus ist der eindrucksvolle große Ratssaal. Zum optischen Erlebnis kommen Geschichten und Anekdoten rund um die 1823 bzw. 1900 eingeweihten Säle.

Datum: 25.12.2023, 10-11.30 Uhr, Start: an der Tourist-Information im Schlosshof, telefonische Anmeldung: 03496 - 70099260

Musikalische Weihnachten in Quedlinburg

Beim traditionsreichen Weihnachtskonzert stimmen der Opernchor des Harztheaters zusammen mit den Harzer Sinfonikern besinnlich auf die Adventszeit ein und zaubern echte Weihnachtsstimmung auf die Bühne.

Datum: 23.12.2023, 15 Uhr, Großes Haus Quedlinburg

Hänsel und Gretel verlaufen sich in Magdeburg

Mal eine Oper ausprobieren? Diese märchenhafte Aufführung eignet sich gut für Opernneulinge (aber nicht nur!), auch alte Opernhasen sind willkommen. Es erklingen bekannte Kinderlieder, zu sehen gibt es einen wunderbaren Märchenwald.

Datum: 21.12.2023, 19.30-21.45 Uhr, 25.12.2023, 16-18.15 Uhr,

8 +, Theater Magdeburg, Opernhaus Bühne

Schneewittchen-Ballett im Theater Magdeburg

Die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts "Schneewittchen" entführen Groß und Klein in eine fantastische Welt, in der alles möglich ist und Träume in Erfüllung gehen können.

Datum: 23.12.2023, .14.30-16.15 Uhr, 19.30-21.15 Uhr, 30.12.2023, 19.30-21.15 Uhr, 06.1.2024, 19.30-21.15 Uhr, 8 +, Theater Magdeburg, Opernhaus Bühne

Musik-Show auf dem Eis

in Dessau-Roßlau - "Die Eiskönigin"

Gleich zweimal ist „Die Eiskönigin - Musik-Show auf Eis‘‘ mit den gefeierten Songs der Animationsfilme „Frozen 1“ und „Frozen 2“ im Anhaltischen Theater Dessau zu erleben.



Mit Anmut, Schönheit und akrobatischer Eleganz werden die Zuschauer in den Bann einer abenteuerliche Musik-Reise gezogen und in die tiefen, schneebedeckten Winterwälder des hohen Nordens entführt, in denen es ein Wiedersehen mit Elsa, Anna, Kristoff und natürlich auch Olaf gibt.

Datum: 25.12.2023, 15 Uhr und 18.30 Uhr, Anhaltisches Theater Dessau

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben...

Der Papa von Sophia (9) liegt gern länger im Bett:

"Papa möchte noch ein bisschen faulen"

Und hier gibt's was zu gewinnen:

das Buch "Yayoi Kusama - Eine Welt voller Punkte"

Schon als junges Mädchen zeichnete Yayoi ihre Umgebung: feingliedrige Blumen, die Struktur von Blättern, die Steine im Flussbett. Ihr Traum: als Künstlerin die Welt entdecken! Sie fing an, außergewöhnliche Kunstwerke zu schaffen. Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und sogar ihren Körper verzierte sie mit tausenden Punkten. So sah sie die Welt - voller Tupfen.

Yayoi Kusama verließ als junge Frau ihre Heimat Japan und ging nach New York. Die heute 90-Jährige bereiste die ganze Welt, inspirierte Andy Warhol und die Pop-Art und wurde schließlich zu einer der berühmtesten und beliebtesten Künstlerinnen aller Zeiten.



Dieses Buch gibt - Kindern wie Erwachsenen - Einblick in die Welt der japanischen Künstlerin, die es nicht immer leicht hatte. Nach der Lektüre hat man selbst Lust, Dinge mit Punkten zu versehen!

Das Buch "Yayoi Kusama - Eine Welt voller Punkte" ist eine kindgerechte Biografie über die berühmte japanische Künstlerin. (Foto: E.A. Seemanns Bilderbande)

"Yayoi Kusama - Eine Welt voller Punkte": Sarah Suzuki (Text), Ellen Weinstein (Illustration), E.A. Seemanns Bilderbande, 40 Seiten,

ab 7 Jahren, 18 Euro, ISBN: 978-3-86502-510-4

ACHTUNG: Unser nächster Newsletter erscheint erst wieder 2024 – am 11. Januar.

Denn auch wir gehen nun in eine kleine Weihnachtspause. Genießen Sie mit Ihrer Familie die Feiertage und kommen Sie gut ins neue Jahr!

Viele Grüße aus der Eltern-Ecke