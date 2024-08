Was geht in Sachsen-Anhalt?

das Leben eines Großvaters ist großartig. Und kompliziert. Denn natürlich gilt das, was vor 25 Jahren gang und gäbe war, heute nicht mehr. Und das ist auch völlig okay so. Ich hatte hier zum Beispiel schon davon berichtet, dass Kleinkinder heutzutage keine Strümpfe tragen, sondern barfuß unterwegs sind. Immer!

Womit ich aber Probleme habe, ist die Empfehlung von Erziehungsexperten, nicht mehr zu loben. Warum? „Lob kann Kindern schaden“, warnen sie. Denn es mache abhängig und vermittele oft die falsche Botschaft. „Wenn Kinder viel Lob erhalten, glauben sie, dass sie das tun müssen, was andere wollen.“

Eltern sollten ihren Nachwuchs dafür lieber ermutigen. Denn das veranlasse ein Kind, mehr von sich selbst zu erwarten. Ein Beispiel für einen ermutigenden Satz: „Ich freue mich, dass du mit deinem Werk glücklich bist.“ Hä? Zum Glück sind meine Enkel so klein, dass ich sie einfach knuddele oder begeistert jauchze, wenn sie einen Hund nachmachen oder das Gesicht lustig verziehen. Ob das nun Lob oder Ermutigung ist, ist mir doch völlig schnuppe.

Ich bin Ingo Kugenbuch und habe drei Enkelkinder, 2 und 12 Monate alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugstipps und ein Gewinnspiel. Dieses Mal verlosen wir 3x10 Tickets für Fahrgeschäfte beim Laternenfest in Halle. Also, los geht's:

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Bunt und lecker: Die Brotdose für die Schule ist so individuell wie das Kind, dem sie gehört. Tipps, wie sie gesund und umweltbewusst gefüllt wird.

Trinken ist essenziell für die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. (Foto: Initiative „Trinken im Unterricht“)

Trinken im Unterricht: Es ist heiß! Zwar gibt es an vielen Schulen wegen der hohen Temperaturen hitzefrei oder verkürzten Unterricht, dennoch sitzen die Kinder einige Stunden im warmen Klassenraum. Ist Trinken dann im Unterricht erlaubt?

Förderung frühkindlicher Bildung: Kitas sollen bundesweit den gleichen Standard erreichen – dafür sollen die Länder den Löwenanteil von Bundesmitteln in die Qualität investieren. Das bedeutet aber auch Einsparungen an anderen Stellen.

Insektenstiche besser beobachten: Mathias Arnold, Vorsitzender des Landesapothekerverbands Sachsen-Anhalt, erklärt, wie Eltern und Kinder sich nach einem Stich verhalten sollten.

Schulpflicht für Fünfjährige: Dehnt Sachsen-Anhalt die Schulpflicht? Die Idee stößt bei den Koalitionspartnern der CDU auf gemischte Reaktionen.

In den Regionen haben wir nachgefragt, was die Reformpläne bedeuten würden: Altmarkkreis Salzwedel, Mansfeld-Südharz, Altkreis Bitterfeld, Köthen und Umgebung, Burgenlandkreis.

Bombendrohungen an Schulen: Das neue Schuljahr in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ist noch ganz frisch. Bereits in den ersten Tagen häuften sich die Drohmails. Ein Überblick.

Wie steht's um die Sozialarbeit in Sachsen-Anhalt? Zu viele Jugendliche schaffen keinen Abschluss. Wirtschaftsverbände stellen sich nun hinter die Forderung nach flächendeckender Schulsozialarbeit. Warum Bildungsministerin Feußner (CDU) skeptisch ist.

Harmonie, die täuscht: Aline und Benjamin Kauper mit ihrer Tochter. (Foto: Andreas Stedtler)

Streit mit den Großeltern in Wittenberg: Warum eine Familie aus Wittenberg dafür kämpft, dass ihr Kind nicht mehr zu Oma und Opa gehen muss.

Die Stadt-Party kostet was: Die Kosten für das Laternenfest in Halle haben sich in diesem Jahr verdoppelt. Nun werden in der Stadtverwaltung Ideen diskutiert, wie die Veranstaltung langfristig gesichert werden kann.

Themen mit Tiefgang im Landkreis Wittenberg: Das Gymnasium Jessen veranstaltet den Projekttag „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Warum ein Lehrer in die Luft geht und Corona sowie Sylt als Schwerpunkte eine Rolle spielen.

Mehr Geld für Kitas im Salzlandkreis: Die Stadt Bernburg investiert mehr als 400.000 Euro in ihre Kindereinrichtungen. Fokus liegt auf der Gesundheit der Kinder. Das alles wird in den kommenden Monaten gebaut.

Geburtenflaute in Dessau-Roßlau: Weniger Kinder als noch vor Jahresfrist haben im Dessauer Klinikum das Licht der Welt erblickt. Welche Rolle spielt dabei die neue Geburtenstation in Bitterfeld?

Schmuck-Verbot in Harzer Kitas: In den Kitas von Ballenstedt sind Ohrringe und Ketten ab sofort tabu. Eltern reagieren empört auf das neue Verbot. Die Stadt sucht nach einem Kompromiss.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Leon (6) in der zweiten Schulwoche:

„Heute gehe ich nicht in die Schule. Es ist viel zu heiß!“ Leon (6)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Der Feuervogel, das Symbol der Wittenberger Erlebnisnacht, trägt in diesem Jahr ein aufgefrischtes Gewand. (Foto: Thomas Klitzsch)

Eine Nacht voller Erlebnisse in Wittenberg: An diesem Samstag wird zur 20. Auflage der Wittenberger Erlebnisnacht eingeladen. Was die Besucher in diesem Jahr alles erwartet.

Besucher im Bergzoo Halle bleiben aus: Die gute Bilanz des Geschäftsjahres 2023 täuscht über die eigentlich schwierigen Verhältnisse im Bergzoo Halle hinweg.

Seen fernab vom Getümmel: Bade-Geheimtipps in Sachsen-Anhalt: Hier kann man fast ungestört schwimmen.

Einen Ausflug wert: Wieso der Pferdehof Elbaue in Schönebeck Karls Erlebnisdorf 2.0 genannt werden kann.

Besuch im Erlebnistierpark Memleben (Burgenlandkreis): Hui, wenn starke Schauer heraufziehen, wird's knifflig. Nach langer Hängepartie zeichnet sich jetzt eine Lösung ab.

Der Aquapark auf der Goitzsche ist täglich geöffnet. (Foto: Bernstein Marketing GmbH)

Abenteuerliche Abkühlung: Wo es Aquaparks in Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt und was bei der nassen Erfrischung beachtet werden muss.

Nordbad in Halle bekommt eine Mega-Rutsche: Ab September wird das Nordbad in Halle bis Sommer 2025 modernisiert. Was geplant ist.

Eis essen: Wir haben gefragt, wo ihr in Magdeburg und Halle am liebsten Eis esst. Verlinkt sind eure drei Favoriten :)

Das Mais-Labyrinth in Rackith im Landkreis Wittenberg: Größer, höher und kniffeliger soll es sein. Was ist dran? MZ-Reporter Paul Damm wagt erneut einen Selbsttest – mit eindeutigem Ergebnis.

Wo führt hier ein Weg raus? Das Maislabyrinth in Petersberg im Saalekreis ist immer einen Besuch wert. Was auf die Besucher wartet und wohin das gesammelte Geld geht.

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist bei Besuchern ein Hit: Die Laga bietet viel Unterhaltung für Klein und Groß – kann aber auch ins Geld gehen. Die MZ zeigt, wie teuer ein Tag auf der Laga für eine vierköpfige Familie ist.

Beim Festival "Im Sommer nach 8" gibt es ein großes Kinderfest und jede Menge zu hören und zu sehen. (Foto: Stadtmarketing Halle/Saale)

Großes Kinderfest auf Halles Marktplatz

Zum großen Finale von „Im Sommer nach 8“ an diesem Sonntag wird von 10 bis 15 Uhr das „Verliebt in Halle“-Kinderfest mit einem bunten Familientag in der Sommer-Lounge auf Halles Marktplatz gefeiert.



Fantasievoll, amüsant und kreativ wird es bei Erzählungen mit der kleinsten und frechsten Stadtführerin „Hallelore Salzig“. Es geht sogar auf eine kleine Entdeckungstour rund um den Marktplatz um 11 und 13 Uhr. Mit Liedermacher Toni Geiling wird um 12 und

14 Uhr musiziert und gesungen. Die gesamte Zeit über können Laternen für das bevorstehende Laternenfest gebastelt, coole Halle-Tattoos geklebt werden– und in der Holzwerkstatt wird eifrig gefeilt und gewerkelt. Die beiden Rentier-Maskottchen Finni und Rudi tummeln sich ebenso in der Sommer-Lounge.



Ab 19 Uhr wird das letzte Konzert von „Im Sommer nach 8“ gespielt mit dem „Duo HansHagen“ und den größten Sting-Songs.



Übrigens: Auch bereits am Freitag lädt die Sommer-Lounge zum Familienprogramm ab 16 Uhr ein. Und am Samstag startet 10 Uhr der Tag mit einer Yogastunde vom Studio „Yoga Mio“. Bitte Yogamatte mitbringen.

Datum: „Im Sommer nach 8“, 16-18. August, Marktplatz Halle

Kunst (im Alltag) erleben in Wittenberg

In diesem Sommer verändern die Wittenberger Kunstwege das gewohnte Bild der Einkaufsstraßen der Wittenberger Altstadt. Teils offensichtlich, teils erst zum Entdecken mischt sich vom 16. August bis 6. September 2024 Kunst in die Schaufenster der Geschäfte der Altstadt, belebt den Leerstand und lädt zu einem besonderen Einkaufsbummel ein, der die Sinne für den Dialog von Kunst und Alltag schärft.



Zum Eröffnungsabend an diesem Freitag um 17 Uhr erleben die Besucher mit der „Querschnitte“-Ausstellung einen Überblick über die Vielfalt des künstlerischen Schaffens der Stadt. Es laden die Händler der Altstadt, die Künstler und die Lutherstadt Wittenberg herzlichst zur Ausstellung ins Stadtlabor Markt 3 ein. Nach diesem Abend werden die „Querschnitte“ für weitere 3 Wochen im Arsenal zu sehen sein.

Familienführung im Panometer Leipzig

Es geht es weiter mit der Familienführung „Auf Tuchfühlung – Malerei mit allen Sinnen“. Aller zwei Wochen samstags um 10.30 Uhr dürfen sich Familien somit auf einen Rundgang im Panometer Leipzig freuen, in der nicht nur zugehört, sondern auch gerochen, getastet und geschmeckt werden darf. An den jeweils anderen Samstagen lädt die Familienführung „Wahr oder Falsch?“ alle kleinen und großen Gäste zum Rätseln ein. Mit dem 360°-Panorama „DIE KATHEDRALE VON MONET“ führt der Berliner Künstler Yadegar Asisi die Besucher in die Zeit des Impressionismus.

Im Kloster Drübeck kommt am 25. August "Urmel aus dem Eis" auf die Bühne. (Foto: Ray Behringer)

Theater und Operngala im Kloster Drübeck

Am 25. August wird das über 1.000 Jahre alte Kloster Drübeck für einen ganzen Tag zur Bühne. Gleich drei Veranstaltungen für die ganze Familie bietet das Harztheater an unterschiedlichen Orten im Klosterareal an. Den Anfang macht das zauberhafte Kinderstück „Urmel aus dem Eis“. Um 11 Uhr können kleine und große Theaterfreunde die Abenteuer des berühmten Urmeli hautnah miterleben. Um 16 Uhr haben alle, die es bisher nicht geschafft haben die Möglichkeit, das fulminante Schauspielsolo "Macho Man" zu besuchen. Schauspieler Eric Eisenach brilliert in nahezu zwanzig unterschiedlichen Rollen und erzählt die berührende Liebesgeschichte des jungen Daniel, der sich Hals über Kopf in die schöne Türkin Aylin verliebt und in einen Kulturenclash der Sonderklasse gerät. Den Abschluss des Familientheatersonntags machen die Harzer Sinfoniker gemeinsam mit Mitgliedern des Opernensembles. Von Verdi bis Puccini ist alles dabei, was das Herz erfreut, und auch der eine oder andere Italo-Schlager darf in solch einem Programm nicht fehlen. Die Operngala „Italienische Nacht“ ist im Kloster Drübeck zum letzten Mal zu erleben.



Karten gibt es an allen Theaterkassen, Vorverkaufsstellen, unter www.harztheater.de oder unter 03941/6965-65.

Familiennachmittag im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle

Jeden letzten Sonntag im Monat finden die Familiennachmittage im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle statt. Ob Vater, Mutter, Kinder oder Großeltern – alle sind herzlich eingeladen, einen interessanten Nachmittag im Landesmuseum zu erleben. Der nächste Familiennachmittag findet am 25. August von 15 bis 17 Uhr statt. Diesmal geht es um Neidköpfe, Stirnziegel und andere Schutzzauber. Achtung: Rechtzeitig anmelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist!

Datum: 25. August, 15-17 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte

Playmobil-Wissenschaftler im Jahrtausendturm

Viele Promis haben ihre eigene Barbiepuppe, Wissenschaftler dagegen ihre Playmobilfigur – Otto von Guericke etwa mit seinen Magdeburger Halbkugeln. 25 sind es insgesamt, die derzeit im wohl klügsten Turm der Welt im Magdeburger Elbauenpark gezeigt werden. Dabei geht es um Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Playmobil-Experte Oliver Schaffer hat diese in zwölf Vitrinen im Jahrtausendturm nachgestellt. Die „Staun’-Dich-schlau-Schau“ ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Datum: Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr

Und hier gibt's was zu gewinnen: 3x10 Freifahrtkarten für das Laternenfest in Halle.

Das Laternenfest steht vor der Tür. Traditionell am letzten Augustwochenende, vom 23. bis 25. August, wird drei Tage lang Halles schönstes und größtes Volksfest gefeiert – erstmals seit langem wieder mit einem spektakulären Höhenfeuerwerk am Samstagabend.

In diesem Jahr feiert die Stadt Halle (Saale) ihr 87. Laternenfest. Laut Veranstaltungs-Team werden diesmal neben der Ziegelwiese und der Peißnitzinsel auch die Promenade am Riveufer wieder als Flaniermeile zur Verfügung stehen. "Dies führt zurück zur ursprünglichen Tradition, bei der die Saale die Hauptdarstellerin der Veranstaltung ist." Die Besucher erwartet ein kunterbuntes Programm mit tollen Aktionen für Groß und Klein, wie Laternenumzüge, vielfältige Bühnenspektakel, Sportliches und Kreatives. Auf ein wunderbares gemeinsames Stadtfest!

Wir verlosen 3 Pakete mit je 10 Freifahrtkarten. Die Chips sind an allen teilnehmenden Fahrgeschäften (etwa Autoscooter, Riesenrad etc.) des Laternenfestes gültig und einzulösen. Möchten Sie gewinnen? Dann schreiben Sie bis zum 21. August eine E-Mail mit dem Betreff „Laternenfest“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen ein ruhiges Wochenende,

und grüßen aus der Eltern-Ecke. Und denken Sie dran: Empfehlen Sie uns gern weiter :)

Newsletter "Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt" abonnieren