Was geht in Sachsen-Anhalt?

angefangen hat es ja eigentlich schon im vergangenen Jahr, als das größte Kind sein Abitur gemacht hat. Schon direkt nach dem Abiball kam erster Wehmut bei uns Eltern auf: Der erste Spross wird bald flügge. Unsere Tochter blieb uns dann jedoch noch einige Zeit erhalten, auf der Suche nach dem richtigen Weg fürs Leben.

Doch nun ist der – zumindest fürs Erste – gefunden und der Auszug steht demnächst tatsächlich an. Ein Studium in einer anderen Stadt, zwar nicht am anderen Ende des Landes, doch auch nicht gleich um die Ecke, soll es sein. Ein komisches Gefühl wird es sicher sein, wenn die Erstgeborene nicht mehr ständig im Haus ist.

Für die Geschwister ist das Dilemma nicht so groß. Da wurden schon frühzeitig die Kämpfe um die Zimmernachfolge ausgefochten und geklärt, wer den freien Raum nutzen darf. Entsprechend wird dort der Tag des Auszugs durchaus herbeigesehnt – im Gegensatz zu uns wehmütigen Eltern. #EmptyNestSyndrom

Ich bin Stefan Harter und habe fünf Kinder, 8, 10, 12, 15 und 19 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugstipps und ein Gewinnspiel. Dieses Mal verlosen wir einen humorvollen Erziehungsratgeber zum Nachschlagen. Dann mal los:

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Zu wenig Kinder: Der Geburtenknick in Sachsen-Anhalt führt zu einem Überangebot an Plätzen. Personal wird bereits reduziert. Wo im Bundesland die Lücken schon größer werden.

Zum Thema kommen noch mehr LINKS!

Vor allem im Landkreis Mansfeld-Südharz und im Salzlandkreis gibt es aktuell mehr Kindergartenplätze als Kinder. (Foto: dpa)

Fehlende Schulbegleiter: Integrationshelfer sollen beeinträchtigte Kinder unterstützen. Wenn sie aber ausfallen, stoßen Lehrer an die Grenzen der Inklusionsmöglichkeit. Betroffene Familien sind ratlos und wütend.

Sieben Tipps rund ums Bafög: Bafög zu beantragen, kann mühsam sein. Ist es den Aufwand überhaupt wert? Der Check zeigt: in vielen Fällen schon. Worauf Studis bei der Antragstellung achten müssen, um sich die Förderung zu sichern.

Essstörungen: Immer mehr junge Menschen leiden unter psychischen Problemen, darunter Essstörungen. Welche Ursachen haben sie? Sind sie heilbar? Und wie können Angehörige und Freunde helfen? Antworten vom Experten.

Apropos:

"Bauch Beine Po"-Sommerhit: Sich dünne machen ist mit dem „Bauch Beine Po“-Refrain „Geh ins Gymmie, werde skinny“ in aller Ohren und preist ein altes Schönheitsideal. Warum sich Eltern auch an die eigene Nase fassen sollten.

Kriminalität im Netz: Im Internet seien Kinder häufig auf sich allein gestellt, kritisiert die Missbrauchsbeauftragte Kerstin Claus. Pädokriminelle hätten oft leichtes Spiel. Für Online-Plattformen fordert sie strengere Regeln.

Die Partyreihen für Mütter sind auch in Mitteldeutschland sehr beliebt. (Foto: dpa)

Neue Termine für "Mama tanzt"-Partyreihe: Neben Familie, Arbeit und dem Alltag noch tanzen gehen? Für viele Mütter ist das nicht so einfach. Mit den "Mama feiert"- und "Mama tanzt"-Partys gibt es eine Lösung. Das sind die neuen Termine für Herbst.

Fehlendes Geld für Babys in Genthin: Neugeborene aus Genthin wurden bisher mit einem Begrüßungspaket von der Stadt freudig willkommen geheißen. Doch dieses Jahr sieht es damit eher mager aus.

Freizeit-Treff in Jessen: Jennifer Röder und Florian Wendt vom Jessener Freizeittreff „Wiesengrund“ ziehen nach Sommerferien Bilanz. Welches Thema bei den Jungs die unangefochtene Nummer eins ist.

Probleme beim Schülerverkehr: Im Zerbster Raum (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) gibt es Kritik am Schülerverkehr, mit der die Volksstimme das beauftragte Busunternehmen Vetter konfrontierte.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Helena (7) beim Mittagessen:

„Spaghetti sehen aus, als ob sie aus den Makkaroni gequetscht wurden.“ Helena (7)

Darauf ihre Schwester Elenor (4):

„Das sind dann Spakkaroni!“ Elenor (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Der Aquapark auf der Goitzsche ist im September, bis auf Montag, täglich geöffnet. (Foto: Bernstein Marketing GmbH)

Abkühlung an heißen Tagen: Wo es Aquaparks in Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt und was bei der nassen Erfrischung beachtet werden muss.



Wer es lieber ein wenig ruhiger hat, dem seien hier einige Alternativen und Geheimtipps mit Badestellen, die nicht jeder kennt, empfohlen.



Viele Freibäder locken im Burgenlandkreis ins kühle Nass. Welche für die ganze Familie geeignet sind und welche eher nicht. Ein Überblick.

Eisleber Wiesenmarkt: Vom 13. bis zum 16. September sowie vom

20. bis 22. September wird in Eisleben mit der Eisleber Wiese das größte Volksfest in Mitteldeutschland eröffnet. Was auf dem Programm steht und worauf sich die Besucher freuen können.

Einen Ausflug wert: Wieso der Pferdehof Elbaue in Schönebeck Karls Erlebnisdorf 2.0 genannt werden kann.

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist bei Besuchern ein Hit: Die Laga bietet viel Unterhaltung für Klein und Groß – kann aber auch ins Geld gehen. Die MZ zeigt, wie teuer ein Tag auf der Laga für eine vierköpfige Familie ist.

Vorlesung zu "Physik in der Sauna" in Halle

Wieso können 100 Grad Celsius in der Sauna angenehm sein, obwohl 100 Grad heißes Wasser gefährlich ist? Weshalb erhöht ein Aufguss die gefühlte, aber nicht die tatsächliche Temperatur? Um diese Fragen geht es an diesem Samstag bei der Vorlesung der Reihe "Alles Physik – Physik für alle" an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU). Um Anmeldung vorab wird gebeten.

Datum: 7. September 2024, 10.15-11.45 Uhr, ab Klasse 5, Weinberg-Campus, Gustav-Mie-Hörsaal (1.OG)

Wie sieht es hinter den Kulissen des Opernhauses aus? Am Sonntag können Besucher unter anderem bei einer Bühnenbegehung mitmachen. (Foto: Kathrin Singer)

Großes Theaterfest in Magdeburg

Die neue Spielzeit muss gefeiert werden! An diesem Wochenende lädt das Theater Magdeburg deshalb zum Theaterfest. Da zeigt unter anderem der Teensclub zwei Vorstellungen der Inszenierung „Am Ende sind wir“. Am Sonntag, 8. September, öffnet das Opernhaus seine Türen. Theaterbegeisterte und Interessierte sind eingeladen, hinter die Kulissen zu schauen, die Bühne zu begehen, dem Ballett und Opernensemble bei offenen Proben zuzusehen, einen Blick in den Requisitenfundus zu werfen oder die Technikshow und künstlerische Kostproben zu erleben.

Datum: 7./8. September im Schauspiel- und Opernhaus, Theater Magdeburg

Führungen für Groß und Klein zum "Tag des offenen Denkmals" in den Franckeschen Stiftungen in Halle

Besucher können am "Tag des offenen Denkmals" an diesem Sonntag einiges erleben: Sie können sich durch die Dächer der Stiftungen führen lassen und bei Bibliotheks- und Wunderkammerführungen dabei sein. Zu probieren gibt's leckeres Bio-Roggenbrot aus dem ältesten aktiven Backofen Halles mit Pop-up-Café, außerdem wird ein Kinder- und Familienprogramm auf die Beine gestellt.

Datum: 1. September 2024, 11 Uhr, Franckesche Stiftungen

Knax-Klub-Geburtstagsparty im Bergzoo Halle

Die Saalesparkasse lädt alle Knax-Klub-Mitglieder an diesem Samstag zur großen Geburtstagsparty in den halleschen Bergzoo ein. 1974 erschien das erste Knax-Comicheft und begleitet seitdem Sparkassen-Kunden im Alter von 5 bis 12 Jahren. Doch nicht nur die beliebten Comic-Figuren bestehen Abenteuer – auch die Mitglieder des Knax-Klubs können sich auf tolle Erlebnisse freuen: Es rufen Kinderschmink-Aktionen, ein Bungee-Trampolin sowie eine Break-Dance-Show und vieles mehr!

Datum: 7. September, 10-17 Uhr, Bergzoo Halle

Krankenhaus in Halle lädt zum Familienfest

An diesem Samstag lädt das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle zum Familienfest ein. Von 14 bis 18 Uhr verwandelt sich der ehemalige Klostergarten am Standort St. Barbara, Barbarastraße 4, in ein buntes Aktionsgelände, das Familien aus Halle und Umgebung zum Entdecken und Mitmachen einlädt. So können Kinder ein echtes Rettungsfahrzeug besichtigen oder in der „Knochenwerkstatt“ selbst zu kleinen Chirurgen werden. Kreative Bastel- und Schminkstationen, eine Hüpfburg und eine Kinderbaustelle laden zum Toben, Spielen und Ausprobieren ein. Datum: 7. September 2024, 14-18 Uhr, Krankenhaus Halle

"Harry Potter" im Kinosaal in Halle und Magdeburg

Zauberstäbe rausgeholt! Im CinemaxX in Halle und Magdeburg geht's magisch zu! Die Kino-Kette zeigt jedes Wochenende einen Harry-Potter-Film auf großer Leinwand.



Übrigens: Der beste Weg, den Film zu genießen, ist im Outfit des jeweiligen Hogwarts-Hauses zu erscheinen. Egal, ob als Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin – im CinemaxX sind alle willkommen.

Datum: Am 8. September 2024 läuft Teil 2 "Harry Potter und die Kammer des Schreckens". Weitere Teilen folgen am 15./22./29.9. sowie 6./13./20.10., CinemaxX

Internationales Chorfest in Magdeburg

Insgesamt 35 Chöre haben sich für das Internationale Chorfest Magdeburg vom 11. bis 15. September 2024 angemeldet. Das größte Chorfestival Sachsen-Anhalts, das mit einem Internationalen Chorwettbewerb gekoppelt ist, freut sich über Chöre aus der Region, ganz Deutschland, aber auch internationale Gastensembles aus Dänemark, Finnland, Ghana und Kroatien. Der Festivalsonntag steht ganz im Zeichen der Familien: Das Familienkonzert bietet am

15. September im Magdeburger Gesellschaftshaus als interaktives Konzertformat die Möglichkeit, sich spielerisch der (Chor)-Musik zu nähern und mit den Chorfestchören zusammen zu musizieren.

Datum: 15. September 2024, interaktives Familienkonzert, 15 Uhr, Gesellschaftshaus Magdeburg

BWG Trödel- und Flohmarkt in Halle

Zum Wegwerfen zu schade, zum Verschenken zu gut? Hobby-Händlerinnen und Händler aufgepasst! Die BWG Begegnungsstätte Rosengarten in Halle lädt am 14. September alle Hobby-Händlerinnen und Händler dazu ein, sich mit einem Stand am Flohmarkt zu beteiligen und so ein vielfältiges Trödel- und Raritätenangebot zum Handeln und Trödeln an den Mann oder die Frau zu bringen.



Anmeldung bei Stephanie Becherer (0345 20933316) oder per

E-Mail: becherer@hallebwg.de sowie Constantin Matzel (0345 209333 17) oder per E-Mail: matzel@hallebwg.de

Datum: 14. September 2024, 13-17 Uhr, BWG Begegnungsstätte Rosengarten, Carl-Schurz-Straße 12

Im Erlebnistierpark Memleben finden besondere Bienen-Aktionstage statt. (Foto: Veranstalter)

Bienen-Aktionstage im Erlebnistierpark Memleben

Am 7. und 8. September warten auf alle Besucher des Erlebnistierpark Memleben spannende Tage zum Thema "Biene, Honig & Co." mit vielen Spiel- und Mitmachaktionen. Neben einer bunten Bienen-Malstraße, leckerer Honigverkostung, sind auch Imker live vor Ort und zeigen tolle Sachen zu den faszinierenden Tieren. Besucher können eine echte Honigschleuder drehen oder gar in eine Imkertracht steigen: Zum Schutz vor Allergikern wird die außergewöhnliche Ausstellung ohne lebende Bienen stattfinden!



Natürlich sind an diesem Tag auch die vielen Attraktionen des Erlebnistierparks geöffnet.

Datum: 7./8. September 2024, 10-17 Uhr, Erlebnistierpark Memleben

Musikschulfest im Schloss Köthen

Die Musikschule in Köthen feiert Geburtstag. Anlässlich des 40-jährigen Gründungsjubiläums lädt die Musikschule „Johann Sebastian Bach“ am 15. September ab 10.30 Uhr im Schloss Köthen ganztägig ein, diesen runden Geburtstag mit Pauken und Trompeten zu zelebrieren.

Datum: 15. September 2024, ab 10.30 Uhr, Schloss Köthen

Playmobil-Wissenschaftler im Jahrtausendturm

Viele Promis haben ihre eigene Barbiepuppe, Wissenschaftler dagegen ihre Playmobilfigur – Otto von Guericke etwa mit seinen Magdeburger Halbkugeln. 25 sind es insgesamt, die derzeit im wohl klügsten Turm der Welt im Magdeburger Elbauenpark gezeigt werden. Dabei geht es um Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Playmobil-Experte Oliver Schaffer hat diese in zwölf Vitrinen im Jahrtausendturm nachgestellt. Die „Staun’-Dich-schlau-Schau“ ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Datum: Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr

Und hier gibt's was zu gewinnen: den humorigen Ratgeber in Buchform "Wenn der kleine Sonnenschein zum Quälgeist wird" von Anne-Claire Kleindienst

Dieser etwas andere, komplett illustrierte, humorvolle Ratgeber unterstützt Eltern dabei, die Trotzphase mit Hilfe des Prinzips der Positiven Disziplin, entwickelt von Jane Nelson, erfolgreich durchzustehen. Das positive Erziehungskonzept zielt darauf ab, die Beziehung zum Kind zu stärken, wünschenswertes Verhalten zu fördern und auf Herausforderungen im Familienalltag ruhig und gelassen zu reagieren.



"Wenn der kleine Sonnenschein zum Quälgeist wird", geschrieben von zwei Müttern: der Psychologin Anne-Claire Kleindienst und der Illustratorin Lynda Corazza. 192 Seiten, 2018 erschienen, ca. 10 Euro.

Wir verlosen die Lektüre "Wenn der kleine Sonnenschein zum Quälgeist wird". Wollen Sie gewinnen? Dann schreiben Sie uns bis zum 11. September eine E-Mail mit dem Betreff „Sonnenschein und Quälgeist“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen ein sonniges Wochenende und grüßen aus der Eltern-Ecke!

Empfiehl uns gern weiter: Newsletter "Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt" abonnieren