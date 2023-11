Was geht in Sachsen-Anhalt

eine Seifenblase zerplatzt leicht, nicht so die Spielblase meiner Kinder. Zwischen den beiden Brüdern liegen knapp anderthalb Jahre. Sie sind sich somit sehr nah, wurden des Öfteren schon für Zwillinge gehalten, einen Größenunterschied gibt es mittlerweile kaum. Wenn sie miteinander spielen, entstehen fantasievolle Geschichten und eindrucksvolle Welten aus zusammengesetzten Steinchen, Holzklötzen und allem, was ihr Zimmer noch so hergibt. Meine Kinder sind dann ganz und gar in ihr Spiel vertieft. Selbst bei einem Spaziergang durch den Wald, kann es passieren, dass sich die Jungs in eine ihrer Welten beamen. Manchmal stelle ich mir dann vor, wie sie, von einer riesigen Blase getragen, einfach abheben. Auf und davon! Es gibt Situationen, da kann man sie einfach schweben lassen. So etwa in den Herbstferien, als mich eine fiese Erkältung niedergestreckt hatte. Während ich schlapp auf der Couch lag, erkundeten die Jungs unsere Ferienlocation, kickten mit anderen Kindern auf dem Hof – und spielten in genügsamer Zweisamkeit.

Ich bin Sophie Hellriegel und habe zwei Söhne, acht und neun Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugtipps und ein Gewinnspiel - heute gibt es etwa 2x2 Karten für das Weihnachtsmärchen „Das Gespenst von Magdebu-huuu“ zu gewinnen. Also, los geht's ...

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Unterrichtsausfall voraus: In diesen Regionen von Sachsen-Anhalt streiken bald die Lehrer. 10,5 Prozent mehr Gehalt verlangen die Gewerkschaften für die Beschäftigten des Landes. Jetzt kommt ein Warnstreik - es trifft die Schulen.

Bundesweiter Vorlesetag: Größerer Sprachschatz, bessere schulische Leistungen und Empathie: Am 17. November ist bundesweiter Vorlesetag. Wir erklären, warum Vorlesen so wichtig ist. Und haben dazu noch tolle Buchtipps zusammengestellt: Mit diesen Büchern macht Vorlesen Spaß.

Gut zu wissen: Müll rausbringen, Tisch decken, Zimmer aufräumen - es gibt keine Ausrede mehr: Kinder müssen im Haushalt helfen. Wie das Bürgerliche Gesetzbuch Eltern den Rücken stärkt.

Die Suche nach dem Glück: Die Stiftung Evangelische Jugendhilfe hat in der Ökostation Neugattersleben im Salzlandkreis weitere 16 Pädagogen zu sogenannten „Glückslehrern“ ausgebildet. Worum es bei der Ausbildung geht und was genau die Teilnehmer gelernt haben.

Keine Schuleingangsuntersuchung: Die Untersuchung für Kinder, die 2024 in die erste Klasse kommen, muss im Salzlandkreis an den Grundschulen in Hecklingen, im Seeland und der Verbandsgemeinde Egelner Mulde ausfallen. Es gibt nicht genug Ärzte. Was das für Schulen und Kinder bedeutet.

Best Practice in Sachen Werkunterricht: Engagierte Lützener im Burgenlandkreis bringen jungen Menschen Handwerk näher. Welche Geschenke sie von örtlicher Firma und Kanzleramt erhalten haben und welche Kritik sie am Schulsystem üben.

Vier coole Spiele-Tipps für trübe Regentage: Hier werden Geheimnisse gelüftet, Kügelchen gepustet und die Karten auf den Tisch gelegt. Wir haben vier brandneue Spieletipps für die ganze Familie.

Raus mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Winterzeit ist Märchenzeit

Kaum steht der Winter vor der Tür, können Familien wieder jede Menge Märchen erleben. In der Winterzeit schon fast ein Muss. Warum eigentlich? Dazu haben wir eine Liste vieler Märchen, die gerade in Sachsen-Anhalt zu sehen sind.

Bei "Frau Holle" im neuen theater in Halle spielt sogar ein Eichhörnchen mit. (Foto: Falk Wenzel)

Tolle Aktion im Zoo Magdeburg

Endlich das kleine Spitzmaulnashorn kennenlernen! Die Jahreskarten-Inhaber der Zoos und Tierparks im ganzen Bundesland haben am Sonntag in Magdeburg freien Eintritt! Na wenn das nichts ist.

Lullaby in der Oper Halle

Oper für die Allerkleinsten! Eine Sängerin, eine Pianistin, der Opernkater Mo, die Musikvermittlerin und Gäste laden herzlich zum Zuhören, Mitsingen, Mitspielen und auch manchmal zum Tanzen ein. Kinder können sich auf einem gemütlichen Teppich mit bunten Sitzkissen frei bewegen, für die Erwachsenen gibt es Sitzplätze - Kuscheln ist ausdrücklich erlaubt!

Datum: 17.11., 10 Uhr, Operncafé der Oper Halle, Kinder bis 3 Jahre

Upcycling-Kinder-Werkstatt in Halle

Was lässt sich aus Resten alles noch zaubern? In einem Workshop werden jede Menge Ideen zur nützlichen Verwertung von Restmaterial und Müll, zum Selbermachen und für nachhaltigen Umweltschutz vorgestellt. Der eigenen Kreativität ist freien Lauf gelassen. Alle Ergebnisse dürfen natürlich mit nach Hause genommen werden.

Datum: 17.11., 15 Uhr bis 17 Uhr, krimZkrams in Halle

Gemeinsames Plätzchenbacken in Wernigerode

Schon jetzt kann es mit dem Plätzchenbacken losgehen! Gemeinsam werden weihnachtliche süße Leckereien neben Musik und allerlei Plauderei zubereitet und verziert. Alle Interessierten sind herzlich zum Mitbacken eingeladen!

Datum: 17.11., ab 10 Uhr, Senioren- und Familienhaus Wernigerode

Erdmännchenfans aufgepasst!

"Jan und Henry 2": ein neuer Fall für die Erdmännchen in Leuna

Dieses Mal führen seltsame Begebenheiten die beiden auf Schloss Piepenschlöns. Nach einer Legende soll es dort einen Schatz geben, der das Schloss vor dem Verkauf retten könnte. Schaffen es die beiden Spürnasen, den Schatz zu finden? Nach Ende des Musicals gibt es im Foyer Autogramme und Fotos mit den Erdmännchen und anderen Darstellern. Hier gibt's weitere Infos.

Datum: 17.11., 16 Uhr, cCe Leuna, 4 +

Taschenlampenführungen in der Baumannshöhle in Rübeland

Wie wäre es mit einer Entdeckungsreise durch das „Reich der Finsternis“? Während der Sonderführung unter fachkundlicher Leitung entdecken die Kinder und Jugendlichen die faszinierende Flusshöhle mit den einzigartigen Tropfsteinen im Schein der Taschenlampe.

Datum: 18.11., 9 Uhr, Baumannshöhle in Rübeland, 5 +

Kinderflohmarkt in Magdeburg

Ein Trödel über den Flohmarkt - in geselliger Atmosphäre auf dem Hof oder bei zu großer Kälte im Gemeindehaus. Angeboten werden Kinder- und Babybekleidung, Kinderschuhe, Spielzeug, Kinderausstattung und eine Spielecke für die Kleinen.

Datum: 18.11., 10 Uhr bis 13 Uhr, Ev. Kirchengemeinde St. Briccius in Magdeburg

Der Traumzauberbaum und Rosenhufs Liebesbrille in Weißenfels

Der Traumzauberbaum hat dieses Mal ein Traumblatt übers Glücklichsein. Eine Katzen-Hochzeit ist in Gefahr, denn die rosarote Liebesbrille von Hochzeitspferd Rosenhuf ist plötzlich verschwunden. Der Traumzauberbaum ruft die Findefee Antonia, sie soll diesen Kriminalfall aufklären. Ob sie das schafft?

Datum: 18.11., 16 Uhr, Kulturhaus Weißenfels, 3 +

Hobbyarchitekten aufgepasst! Mitmach-Aktion „Konstruiere dein Gerüst“ in Halle

Kinder können selber zu kleinen Architekten und Baumeistern werden und nach dem Stecksystem von Friedrich Kracht selber ein Klettergerüst entwerfen. Er entwickelte in den 1960er Jahren ein spezielles System zur variablen Gestaltung von Spielgeräten. Passend dazu gibt es die Ausstellung „Gerüste der Republik“, welche im November ebenso angeschaut werden kann.

Datum: 18.11., 14 Uhr, hr. fleischer - Kiosk am Reileck in Halle, Händelstraße 1, 6 +

Nicht verpassen! Michael Endes „Momo“ feiert Premiere in Halle

Momo lebt in einem verfallenen Amphitheater. Plötzlich tauchen die grauen Agenten der „Zeitsparkasse“ auf und wollen die Leute um ihre Zeit betrügen. Momo kommt ihnen auf die Schliche und kann zusammen mit ihren Freunden gerade noch die Katastrophe abwenden. Als Weihnachtsmärchen ist das Puppentheater „Momo“ ein Erlebnis für die ganze Familie.

Datum: 03.12., 16 Uhr, Puppentheater, Saal, 8 +

Charls Dickens’ „Eine Weihnachtsgeschichte“ feiert Premiere in Halle

Der kaltherzige und geizige Ebenezer Scrooge hasst Weihnachten. Er interessiert sich weder für seine Familie, noch für seinen Angestellten, noch für die Feierlichkeiten. Erst die Geister der Weihnacht lassen aus dem Miesmacher durch ihre Blicke in Bekanntes und Unbekanntes einen neuen Menschen werden. Die neue Inszenierung präsentiert die herzerwärmende Geschichte als Monolog.

Datum: 2.12., 20 Uhr, neues theater Halle, nt-Kammer, 12 +

Vorhang auf: Willkommen im Reich der großen Gefühle! Ausstellung für Kinder in Halle

In der Mitmach-Ausstellung dreht sich alles um die barocke Oper. Kinder können selbst mitwirken und sich spielerisch sowohl die Welt der Oper mit Kostümen, Effektinstrumenten und Musikeinspielungen als auch die damals verwendeten Instrumente erschließen.

Datum: bis 7.01., Dienstag bis Sonntag 10 Uhr bis 17 Uhr, Händel-Haus in Halle

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Paul (3. Klasse) lernt für seinen Religionstest. Auf die Frage, wie eine der biblischen Geschichten im Alten Testament heißt, antwortet er:

"David gegen Godzilla."

Und hier gibt's was zu gewinnen: 2x 2 Tickets für das Weihnachtsmärchen „Das Gespenst von Magdebu-huuu“

„Das Gespenst von Magdebu-huuu“ feiert am 29. November Premiere. (Plakat: Theater Magdeburg)

Ab 29. November und noch bis Anfang Januar spukt es auf der Magdeburger Opernhausbühne! Denn Magdeburg hat für das aktuelle Weihnachtsmärchen ein eigenes Gespenst bekommen: „Das Gespenst von Magdebu-huuu“ muss dafür sorgen, dass Bürgermeister Gockler seine Pläne nicht umsetzt. Denn der träumt davon, das Schloss Gronenborch, das seit Jahrhunderten von den Geistern von Baronesse von Flux, Raubritter Hundehobel und Graf Justus von Knatterbirg bewohnt, wird, in ein Luxushotel umzubauen.

Doch er hat nicht mit dem Widerstand des jungen Gespenstes gerechnet, das samt seiner Gespensterkiste mitten in Magdeburg im Büro des Bürgermeisters landet … Kinder ab 6 Jahren (und solche bis 99) können sich auf ein aufregendes Abenteuer voller Gefahren, Spaß, Musik und ungewöhnlicher Freundschaft freuen.

Alle Infos und Termine gibt es hier.

Alle Infos und Termine gibt es hier.

Unser nächster Newsletter kommt schon nächste Woche wieder. Genießen Sie mit Ihrer Familie das Wochenende!

Viele Grüße aus der Eltern-Ecke