Christian Beck über das Winter-Trainingslager

FCM-Legende ‚Beckus‘ erzählt im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt: Das Trainingslager ist so wichtig für den FCM - vor allem jetzt.

Das Team vom 1. FC Magdeburg bereitet sich in der Türkei auf die so wichtige Rückrunde in dieser aufregenden 2. Bundesliga-Saison vor. Eine Gelegenheit, die die Truppe rund um Cheftrainer Christian Titz nicht verstreichen lassen sollte – es geht um so viel.

"Alles für den Klassenerhalt." Christian 'Beckus' Beck - FCM-Vereinslegende

Das Trainingslager zur Halbzeit der Saison kann entscheidend werden für eine Mannschaft. Erst recht, wenn sie so weit unten im Tabellenkeller steht, wie aktuell der 1. FCM. Klar, steckt man in so einer Situation wie die Spieler vom Club, geht man verbissen ran. Doch sollten die Jungs vor allem eines im Trainingslager: sich fokussieren.

Abläufe werden einstudiert, immer und immer wieder. Es werden zig Videos angeschaut, um sich in einzelnen Spielsituation zu verbessern. Das Trainingslager ist ein Ort, an dem in wenigen Tagen hoch konzentriert gearbeitet wird. Alles für den Klassenerhalt.

Meine Zeit im Trainingslager

Ich erinnere mich gerne an die Zeit im Winter-Trainingslager zurück. Die Wärme tut den strapazierten Muskeln gut, man arbeitet auch viel an sich selbst. Zwar hat man vor Ort nicht viel von den örtlichen Begebenheiten. Aber ein Lauf am Strand ist immer drin.

Früher haben wir im Team in unserer Freizeit oft auch an der Playstation gezockt oder Tischtennis gespielt. Das vertreibt nicht nur die Zeit, sondern stärkt vor allem auch das Teamgefühl.

Klar, andere Mannschaften sind auch im Trainingslager, der FCM erspielt sich dadurch keinen Vorteil. Aber die Club-Jungs werden diese Zeit nutzen, um anschließend mit voller Wucht anzugreifen. Damit es nicht das letzte Trainingslager in der 2. Bundesliga wird.