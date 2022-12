Christian Beck über den Wiedereinstieg des FCM in den Trainingsalltag

FCM-Legende ‚Beckus‘ erzählt im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt: Deshalb tat die Pause dem Fußballern gut.

Die Pause ist etwas Besonderes. Es tut gut, um neue Kräfte zu tanken und mit der Familie Zeit zu verbringen. Die hat man sonst nicht, kann sich als Spieler fokussieren und neu angreifen. Es ist in der Hinrunde nicht so gelaufen, wie es sich der Club vorgestellt hat. Jetzt gilt es, sich in der Vorbereitung zu sammeln und einiges einzustudieren. Das ist sehr wichtig, um eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Die Spieler haben auch Kraft getankt und privat gute Erlebnisse gehabt. Jetzt werden sie sich austauschen und viel miteinander sprechen. Das ist auch entscheidend, um den Teamspirit zu festigen.

Zu Beginn steht im Fokus, die Fitness durch den Laktattest festzustellen. Am Anfang geht das alles etwas lockerer zu und dann werden sie etwas anziehen. Bei Trainer Christian Titz wird viel mit dem Ball gearbeitet und das Team wird den Feinschliff im Trainingslager in der Türkei machen. Personell schätze ich, dass der FCM nachlegen wird – gerade in der Offensive.

Ich kann mir vorstellen, dass sie jemanden holen werden - auch wenn aktuell eine Menge Spieler im Kader sind. Da ist es schwierig, alle bei Laune zu halten. Aber: Jetzt wollen sie alle Akteure vor dem Trainer neu beweisen und dann wird der Club sehen, wie es weitergeht. Danach wird das Trainerteam eine Entscheidung treffen, ob der Kader so bleibt wie bisher oder in dieser Hinsicht noch etwas gemacht werden muss.