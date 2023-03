FCM-Legende Christian ‚Beckus‘ Beck erzählt im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt: Er schaut auf die Niederlage gegen Greuther Fürth zurück und erklärt, was jetzt in der Länderspielpause wichtig für Magdeburg ist.

Ich dachte, dass es gegen Greuther Fürth ein anderes Ergebnis geben wird. Magdeburg wusste auch, dass es ein direkter Konkurrent ist und es ein wichtiges Spiel ist. Am Ende war es ärgerlich, dass man so klar verloren hat. Dazu war es ärgerlich, noch zwei Spieler verletzungsbedingt verloren zu haben. Das klebt dem FCM an den Füßen, dass es viele Verletzungen gibt. Das tut doppelt weh.

Die Mannschaft wird das Spiel aber intensiv ausgewertet haben. Sie wird versuchen, diese Fehler nicht nochmal zu machen. Das kann aber passieren. Schließlich ist Blau-Weiß neu in der 2. Liga. Und dass sie nicht jedes Spiel gewinnen können, ist auch klar. Natürlich wäre es schöner, wenn du mit einem positiven Gefühl in die Pause gehst. Das Team sollte an die Vorwochen denken. Denn dort hat es ihre Sache gut gemacht. Das wird auch angesprochen und das sollte der FCM in die Pause mitnehmen. Dort können die Spieler auch mal durchatmen und Kraft sammeln. Denn so eine Länderspielpause tut auch mal gut. Ich glaube, sie gehen dann auch gestärkt in die nächsten Spiele.

Und in den nächsten Wochen kommen auch entscheidende Spiele. Das nächste ist gegen Hansa Rostock. Die Mannschaft hat einen neuen Trainer und es wird nicht einfach für den FCM. Die Elf von Trainer Christian Titz darf dann nicht dieselben Fehler nochmal machen und holt dann hoffentlich die Punkte gegen die direkten Konkurrenten. Das wäre nämlich extrem wichtig.