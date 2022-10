Christian Beck: Genau so weitermachen!

FCM-Legende ,Beckus’ erzählt im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt: Nach sensationellem FCM-Sieg in Hamburg, jetzt das Momentum in das Heidenheim-Spiel tragen.

Nach einem der schlechtesten Spiele vom FCM in dieser Saison, gegen Eintracht Braunschweig, sah ich nun eines der besten Spiele, beim 2:3-Triumph über den Hamburger SV. Und dazwischen liegt nur eine Woche! Der Club hat genau das gemacht, was du bei den Hamburgern brauchst, um zu gewinnen: Zweikampfstärke, Leidenschaft und vor allem auch den Spielwitz.

"So besteht man in der zweiten Liga." Christian 'Beckus' Beck - FCM-Legende

Der FCM brauchte dabei kaum Chancen, um Tore zu machen. Eine sehr gute Leistung. Klar, hinten raus hast du jede Menge Glück. Das war schon Wahnsinn, das habe ich so glaube ich noch nicht gesehen. Aber: Du gehst nach Abpfiff als glücklicher Sieger vom Feld, das ‚Wie‘ interessiert hintenraus keine Sau.

Man kann keinen einzelnen Spieler herausnehmen für das Lob. Es war, so abgedroschen das klingen mag, eine sehr gute, geschlossene Mannschaftsleistung vom 1. FC Magdeburg. Sie haben sich reingeschmissen, alles rausgehauen. Das haben sie sensationell gemacht. Keiner ist von der Leistung abgefallen. So besteht man in der zweiten Liga.

1. FC Heidenheim der nächste Brocken

Der nächste Gegner vom FCM, der 1. FC Heidenheim, definiert sich durch eine sehr starke Defensivleistung. Die Süddeutschen spielen zudem ein anderes System als der HSV – eines, an dem sich der FCM schon bei anderen Mannschaften die Zähne ausgebissen hat: tief stehen und auf Konter spielen.

Doch, die Magdeburg kommen mit Aufwind, nach dem Sieg gegen den HSV. Die Brust wird breit sein. Das Spiel gegen Heidenheim wird eine brutal schwere Aufgabe für Titz’ Jungs. Aber gegen so einen starken Gegner und mit den Fans im Rücken im eigenen Stadion beim Flutlichtspiel, sollte die Motivation der FCM-Spieler übergroß sein.

Wie kann der FCM den FCH knacken? Nicht viel am System rütteln, mit Leidenschaft in die Bälle gehen, immer weiter Fußball spielen – und es diesmal hinten raus bitte nicht so spannend machen.