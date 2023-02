Der Karlsruher SC war von der ersten Sekunde des Spiels wach, das wurde dem FCM zum Verhängnis. Ich hatte eigentlich gehofft, dass anschließend mehr vom Club kommt, dass eine erfolgreiche Serie gestartet wird. Glücklich holten sie einen Punkt. Es ist purer Abschiedskampf beim Club. Und da sind die Fans ein enorm wichtiger Faktor.

Sprechen wir über die Situation nach dem Spiel. Es war keine gute Aktion vom Trainer, die Jungs nach Abpfiff aus der Kurve zu holen – so etwas darf nicht passieren. Der Zusammenhalt zwischen Fans und Verein ist so wichtig. Die Fans reißen sich den Arsch auf, Woche für Woche, geben alles für den Verein und fahren überall hin.

Auch zu meiner Zeit gab es viel laute Kritik aus der Kurve. Selbst nach manch knappen Sieg. Und es gehört sich dann, dass man sich anhört, was sie zu sagen haben. Egal wie hart die Kritik ist. Um am Ende auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Das wichtigste sind die Fans, die darfst du nicht verlieren.

"Da kommt man nur gemeinsam raus." Christian 'Beckus' Beck über den FCM-Abstiegskampf

Versöhnlich wurde es dann auch, nachdem die Mannschaft wieder umkehrte und von den Fans auf den nächsten Gegner eingeschworen wurde. Gegen Holstein Kiel kommt es darauf an. Das Team sollte anfangen zu kämpfen, bis sie umfallen. Sich in jeden Ball hereinschmeißen, gierig sein Tore zu schießen und zu verhindern.

Das kämpferische war das, was uns damals beim FCM auszeichnete, durch den spielerischen Fokus aber in den letzten Jahren weniger wurde. Einige Spieler werden sicherlich unzufrieden sein – weil sie bei dem riesigen FCM-Kader kaum zum Zug kommen, es an Siegen mangelt und der Druck von außen und innen größer wird. Nicht leicht. Dennoch: Man ist Profi genug und hat nicht gerne einen Abstieg in der Vita stehen. Da kommt man nur gemeinsam raus. Umso mehr gilt das Motto für jeden Einzelnen: Jetzt erst recht!